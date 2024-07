Serie de HBO sobre “Fortuna” ya tiene director y confirma a Kate Winslet como protagonista

Va tomando cuerpo. Una de las novelas más destacadas del 2023, Fortuna (Anagrama), del argentino Hernán Díaz, será adaptada a formato serie por HBO, y se llamará Trust (el nombre del libro en inglés). Hasta ahora, se desconocían mayores detalles de la producción, sin embargo, el sitio especializado Variety ya confirmó los nombres estelares de esta serie. Será dirigida por Todd Haynes, quien coescribirá el guión junto a Jon Raymond.

El primero es un nombre con experiencia, dirigió Poison (1991), Safe (1995), Velvet Goldmine (1998), Far from Heaven (2002), Dark Waters (2019) y Mayo Diciembre (2023), y escribió el guion de Carol (2015). Ambos, trabajaron antes en Mildred Pierce de HBO, la miniserie de 2011 basada en la novela de James M. Cain de 1941. En esa ocasión los acompañó Kate Winslet.

La actriz inglesa, de hecho, será la protagonista de la serie, y además será la productora ejecutiva. Ello marcará la tercera vez que Winslet realiza esa función en un proyecto de HBO, después de Mare of Easttown en 2021 y The Regime, que se emitió a principios de este año.

De hecho, sobre su papel de productora, Winslet dijo a Variety: “A veces, cuando eres actor, te sientas en silencio y piensas: ‘¿Soy el único que piensa que esto no tiene sentido?’ Entonces es maravilloso ser productor. Puedo levantar esa mano para todos. Para ser el número uno en una hoja de convocatoria, debes ganarte ese lugar”.

Kate Winslet arrives at the 73rd Primetime Emmy Awards on Sunday, Sept. 19, 2021, at L.A. Live in Los Angeles. (AP Photo/Chris Pizzello)

Una novela en puzzle

En la reseña oficial de la serie, compartida por Variety, se comenta sobre la serie: “En una historia contada desde múltiples perspectivas opuestas, un magnate de Wall Street de la década de 1920 amasa una fortuna repentina pero pierde a su amada esposa. Décadas más tarde, sus intentos de controlar la narrativa de su vida se ven desbaratados por un biógrafo que descubre los secretos más importantes del legendario matrimonio”.

Y es efectivamente algo así. Fortuna es un puzzle literario donde la misma historia se cuenta desde cuatro perspectivas. Una biografía de un millonario; luego, la vida de este mismo millonario contada por sí mismo por encargo; después, la biógrafa contratada por el millonario comenta cómo la fue realizando; y finalmente, el diario de la vida de la esposa del millonario, donde termina por revelar varios hitos, con un final sorprendente. Esto hace que en las mismas partes hayan elementos que se superponen o que se contradicen, haciendo que solo el lector tenga la historia completa y debe ir armándola.

Sobre el libro Díaz charló con Culto en 2023 y dijo: “Esta novela, que comenzó a tomar forma en torno al dinero, rápidamente se expandió en otras direcciones: ¿Cómo puede el poder manipular la historia? ¿Qué narrativas han sido silenciadas tras los relatos épicos de los ‘Grandes Hombres’? Tal vez una de las preocupaciones centrales de Fortuna sea la cuestión de la voz. En vez de meramente tematizar esta cuestión, se me ocurrió que sería mejor permitirles a los lectores sentir los efectos de diferentes voces. Es por eso que la novela tiene una estructura polifónica”.

Hernán Díaz. Foto: Johanna Marghella - Editorial Anagrama.

Fortuna ha sido un verdadero fenómeno literario. Traducida desde el inglés, apareció en los Estados Unidos en 2022 y fue un éxito rotundo. Tanto así que el New York Times la escogió dentro de las novelas del año, lo mismo hicieron el señero The New Yorker, el Washington Post y la revista Time. Como si fuera poco, el mismísimo Barack Obama la incluyó dentro de su habitual listado de libros favoritos del año. Incluso más, Fortuna fue ganadora del Premio Pulitzer en la categoría ficción.

Díaz nació en Buenos Aires en 1973, poco después su familia se exilió en Suecia. Luego regresó por un tiempo a la Argentina, vivió luego en Londres, Inglaterra, hasta que se afincó en Nueva York, Estados Unidos, donde pasó la mayor parte de su vida. Ello motivó que su idioma literario sea justamente el inglés.

“Pese a haber nacido en la Argentina, solo he escrito ficción en inglés. He pasado la mayor parte de mi vida en Nueva York. Antes viví en Londres. Y me mudé a esas ciudades precisamente para estar rodeado de la lengua inglesa, por la que siento un amor desproporcionado”, comentó el mismo Díaz en charla con Culto.