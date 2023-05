Escritor argentino Hernán Díaz gana el Premio Pulitzer por su aclamada novela “Fortuna”

Es quizás la novela del año. Fortuna, del autor argentino Hernán Díaz acaba de ganar el importante Premio Pulitzer en la categoría Ficción. En inglés, la novela se titula Trust, y en castellano la publica la catalana casa editorial Anagrama. Se trata de un juego literario en cuatro voces diferentes, que tiene al dinero como centro de las relaciones humanas. En concreto, la vida de un multimillonario, Andrew Bevel.

Díaz nació en Buenos Aires en 1973, poco después su familia se exilió en Suecia. Luego regresó por un tiempo a la Argentina, vivió luego en Londres, Inglaterra, hasta que se afincó en Nueva York, Estados Unidos, donde pasó la mayor parte de su vida. Ello motivó que su idioma literario sea justamente el inglés.

“Pese a haber nacido en la Argentina, solo he escrito ficción en inglés. He pasado la mayor parte de mi vida en Nueva York. Antes viví en Londres. Y me mudé a esas ciudades precisamente para estar rodeado de la lengua inglesa, por la que siento un amor desproporcionado”, comentó el mismo Díaz en charla con Culto.

Traducida desde el inglés, Fortuna apareció en los Estados Unidos en 2022 y fue un éxito rotundo. Tanto así que el New York Times la escogió dentro de las novelas del año, lo mismo hicieron el señero The New Yorker, el Washington Post y la revista Time. Como si fuera poco, el mismísimo Barack Obama la incluyó dentro de su habitual listado de libros favoritos del año. Además, ya se encuentra en preparación una serie en base a la novela, producida por HBO y que tendrá como protagonista a Kate Winslet.

Díaz es doctor en filosofía por la Universidad de Nueva York y trabaja en la Universidad de Columbia. Su primera novela, A lo lejos (2017), fue finalista de este mismo premio, el Pulitzer.

El trasandino estuvo en abril en nuestro país, donde dio una charla en la que presentó su novela en el marco del ciclo La Ciudad y las palabras, que organiza el Doctorado en Arquitectura y Estudios Urbanos de la Pontificia Universidad Católica y con Culto como media partner.