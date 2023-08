Revelan cuál es la herencia que dejó Edwin Arrieta, cirujano plástico asesinado en Tailandia.

Ya ha pasado casi un mes desde que ocurrió la muerte de Edwin Arrieta en Tailandia. La noche del 2 de agosto, el mismo día que llegó a la paradisíaca isla de Ko Pha Ngan, el cirujano plástico fue asesinado y desmembrado por su acompañante, Daniel Sancho, dentro de la habitación del hotel en que se quedaban. Días después, el español confesó haber sido el autor del homicidio.

Apenas surgieron las primeras pistas del crimen del médico, la policía tailandesa se ha enfocado en reunir todas las piezas para reconstruir cada detalle de esa noche de agosto. En concreto, para despejar cuál fue el móvil del crimen y el contexto en que ocurrió.

Ya hay algunos elementos claves que las autoridades han dado a conocer en las últimas semanas, por ejemplo, los resultados de la autopsia. Según indicó a EFE Surachate Harparn, subdirector de la policía tailandesa, Arrieta falleció tras haber sido degollado por el chef español. El agente dijo que tienen pruebas “consistentes para acusarlo de asesinato premeditado”, un delito que es castigado con pena de muerte.

Aunque el móvil aún no está confirmado del todo, se ha podido establecer que Sancho tenía una relación con Arrieta que deseaba cortar de una vez por todas. De acuerdo a la versión del acusado, el médico colombiano lo tenía como “rehén” y lo chantajeaba con difundir fotografías con su familia, que es famosa en España.

Además, el hijo del actor Rodolfo Sancho iba a casarse con otra persona en Indonesia. Sucheep Chadakarn, capitán de la policía de Ko Pha Ngan, mencionó a NBC News que Sancho tuvo una discusión con Arrieta en la habitación del hotel luego de haberle comentado los planes que tenía con su novia. “Dijo que si la conversación no tenía éxito, pensó que tenía que matarlo porque tenía a su pareja esperando para casarse”, mencionó el agente.

Daniel Sancho y Edwin Arrieta se conocían desde hace un año y habrían mantenido una relación amorosa.

Una incógnita que está presente es si también hubo motivaciones económicas en el crimen. Medios internacionales han informado que Arrieta le brindaba al español una tarjeta de crédito y un sueldo anual de 300 mil euros. Adicionalmente, el doctor había invertido en un restorán de Sancho en España.

El pasado fin de semana, el medio español El Mundo despejó las dudas sobre el patrimonio que dejó Arrieta a su círculo cercano tras su muerte.

Cuál es la herencia que dejó Edwin Arrieta

De acuerdo al diario extranjero, pese a que Arrieta era un exitoso profesional y llevaba una buena vida por sus altos ingresos, considerando que su labor como cirujano plástico la repartía entre pacientes de Colombia y Chile, en realidad casi no tenía propiedades a su nombre que pudiera heredar a su familia.

Arrieta jugaba polo, le interesaba la gastronomía y los viajes a otros países eran recurrentes en su vida. Las intervenciones estéticas las realizaba en Montería, Colombia, donde también tenía su hogar. Según dio a conocer el citado medio, esa casa lujosa que queda al norte de la ciudad era alquilada. También lo era el consultorio donde atendía, puesto que compartía la sala de espera con otros especialistas.

Cuando el médico tenía que ir a Chile por sus operaciones o visitaba otros países, se alojaba en departamentos u hoteles. Y al igual que hacía en Colombia, arrendaba un consultorio para ejercer su trabajo. Los únicos bienes que dejó Arrieta fueron un Mercedes y accesorios de plata.

Edwin Arrieta trabajaba como cirujano plástico en Colombia y Chile.

“Se mataba trabajando para darse sus gustos. Era un hombre feliz, pleno, estaba complacido con la vida. Era muy organizado con sus cosas. Y un soñador que siempre conseguía lo que se proponía”, mencionó Samira Dumett, abogada y amiga de Arrieta, al diario español.

“De niño anunciaba que sería cirujano plástico y reconstructivo, y que estudiaría en Argentina, y lo logró, a pesar de venir de una familia humilde. Y tenía programado que más adelante, cuando tuviera la plata, le compraría una finquita a su padre”, agregó la mujer.

A pesar de no tener viviendas a su nombre al momento de su muerte, a Arrieta le preocupaba su familia y deseaba velar por su bienestar. La propiedad que tuvo a su nombre en algún momento fue un chalet en Córdoba, Colombia, que luego vendió para comprarle un departamento a su hermana Darling en su natal Lorica.

Dumett relató un poco más de cómo Arrieta estaba entusiasmado en instalarse en España, debido a los negocios que pensaba hacer junto al español.

“En 2018 viajó por primera vez a España con unas amigas de Montería y quedó entusiasmado. Volvió en 2019 con otras amistades y luego iba hasta dos veces. Conoció a Sancho y a dos amigos suyos hace un año. Me dijo: ‘tienen una hamburguesería y me voy a meter de socio’. Le pedí que no se acelerara, que no les tuviera tanta confianza”, dijo la amiga del fallecido doctor.

Ese entusiasmo era tan grande que, según Dumett, Arrieta quería homologar su carrera para ejercer en el país europeo. Mientras avanzara ese proceso, el colombiano planeaba tener ese “negocio alterno de gastronomía”.