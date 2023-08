Daniel Sancho planeaba “casarse con otra persona en Indonesia”, según la policía tailandesa.

Ya han transcurrido dos semanas desde que Daniel Sancho, chef español e hijo del conocido actor Rodolfo Sancho, habría asesinado y descuartizado al cirujano colombiano Edwin Arrieta en Tailandia. Desde que el caso salió a la luz, la policía tailandesa ha enfocado sus esfuerzos en reunir las pruebas que podrían ser relevantes para la investigación y el juicio, con el fin de esclarecer las incógnitas sobre el contexto y causa de muerte del médico.

A medida que han transcurrido los días, más antecedentes se revelan sobre lo que ocurrió esa noche del 2 de agosto en un hotel de la isla Ko Pha Ngan, donde Sancho y Arrieta se estaban hospedando, además de los hechos posteriores.

Según la información brindada por la policía tailandesa, Sancho, de 29 años, tenía una relación con Arrieta, a la cual buscaba ponerle fin. En la habitación del hotel se generó una discusión, tras lo cual Sancho apuñaló en el pecho al doctor, quien al caerse se golpeó la cabeza con el lavamanos del baño. Luego de eso el chef habría descuartizado en 14 trozos a su acompañante, para posteriormente esconder los restos en bolsas de basura que fueron repartidas en un basural y el mar de la isla.

El homicidio quedó al descubierto en las horas siguientes, cuando algunos de los restos de Arrieta aparecieron en un vertedero de la zona. No pasaron muchos días cuando Sancho confesó ser el autor del asesinato, por lo que hoy está bajo prisión provisional en la cárcel de Koh Samui, en espera del juicio que podría tener lugar en septiembre.

Sin embargo, hace un par de días se dio a conocer un importante antecedente que permitiría comprender de mejor manera el móvil del crimen: Daniel Sancho tendría planes de boda en Indonesia, posiblemente con su actual novia.

Daniel Sancho y Edwin Arrieta.

Daniel Sancho planeaba una boda en Indonesia, antes de cometer el crimen

Según consigna la división de noticias estadounidense NBC News, el hijo de Rodolfo Sancho habría querido culminar su vínculo con el cirujano “porque se iba a casar con otra persona en Indonesia”.

“Dijo que si la conversación no tenía éxito, pensó que tenía que matarlo porque tenía a la pareja esperando para casarse”, comentó el capitán de policía de Ko Pha Ngan, Sucheep Chadakarn.

“Arrieta había amenazado con causar problemas”, recoge el citado medio. Las palabras del capitán sugieren que, dado que Sancho comentó que quería terminar ya que contraería matrimonio con otra persona, se habría originado la pelea y luego el asesinato del cirujano esa noche.

Aquello es complementario a otras declaraciones que habían salido a la luz anteriormente: que Sacho tenía novia en España y que deseaba cortar lo que tenía con el fallecido doctor, aunque esto último no estaba del todo claro por qué.

Daniel Sancho recogió a Edwin Arrieta en moto tras su llegada a la isla.

Días después de que trascendiera la información sobre el espeluznante crimen, Sancho se comunicó con una reportera de El programa del verano y aseguró que tenía una pareja, llamada Laura, con quien llevaba cinco años. Habría planeado reencontrarse con ella en Tailandia durante estas fechas. “No me va a esperar ni debe. Que sea feliz y que siga con su vida”, comentó al programa español.

En su declaración el chef no confirmó que tenían una relación sentimental como tal con el médico, sino que apuntó más bien en que estaba casi amenazado. “Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula . Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho”, declaró a EFE.

Policía pidió pena de muerte para Daniel Sancho

El martes de esta semana, la policía tailandesa dio a conocer sus conclusiones sobre la muerte del cirujano colombiano: a raíz de las evidencias que reunieron, plantean que el crimen fue premeditado.

“Hemos consultado al fiscal sobre algunas de las pruebas y son suficientemente consistentes para acusarle de asesinato premeditado, lo que conlleva la pena de muerte”, indicó Surachate Hakparn, subdirector de la policía tailandesa y encargado del caso.

Surachate, que también es conocido como Big Joke, expresó que si un homicidio es premeditado, esto suele estar vinculado a la pena de muerte. No obstante, aclaró que “todo depende del tribunal”.

Daniel Sancho junto a la policía tailandesa, en la isla de Ko Ph Ngnan. Foto: Dailynews/Reuters.

Aunque las autoridades dieron por terminada la investigación, aún faltan otras piezas fundamentales para reconstruir el fallecimiento de Arrieta. Una de ellas corresponde a la autopsia, que buscará determinar la causa de muerte del doctor.

Durante la misma rueda de prensa ocurrida esta semana, Surachate contó información más esclarecedora sobre el caso. Según las pruebas, Sancho no golpeó a Arrieta en medio de la discusión como se había dado a conocer en un inicio, sino que lo apuñaló en el pecho.

A eso se suma que no hay indicios de que más terceras hayan participado en el delito. “De acuerdo con las pruebas que tenemos del lugar del crimen, hubo un solo perpetrador y se han encontrado dos cuchillos y una sierra”.

Las evidencias apuntan que el acusado se demoró tres horas en cometer el descuartizamiento de su víctima. Luego, se quedó gran parte de la noche eliminando y limpiando la evidencia del asesinato en la habitación del hotel, algo que la policía había identificado en los primeros días, ya que cuando acudieron a la pieza parecía que algunos objetos habían sido limpiados recientemente. En la pieza del hospedaje también se encontraron 9 mil dólares, correspondientes a una caja fuerte que usaba el chef.