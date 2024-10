Salma Hayek Pinault redefinió Hollywood. Ahora está redefiniendo la filantropía

En el transcurso de una conversación, Salma Hayek Pinault lamenta la muerte de su mascota, un búho rescatado, revela que nunca firmó un acuerdo prenupcial en su matrimonio con el multimillonario francés François-Henri Pinault y lamenta la odiosidad de ciertas personas ricas que asumen que son interesantes solo porque son ricas.

Pero si le preguntas cómo es su día típico, no tiene palabras.

“Nada en mi vida es típico”, dice, mientras su voz ahumada llena la habitación de techo bajo de un pub en Londres, donde aparece una tarde nublada de lunes vestida de Gucci de pies a cabeza y con un perfume elaborado con ingredientes que incluyen nardo mexicano y reina de la noche, un opulento cactus con flores que florecen solo una vez al año en la oscuridad.

“Soy apasionada”, afirma Salma Hayek Pinault, “pero soy estratega”. Abrigo de Saint Laurent by Anthony Vaccarello, medias de Falke y zapatos de Gucci.

La actriz mexicana, de 58 años, famosa por sus curvas y su acento sensual, tomó la cosificación de Salma Hayek y la dobló a su voluntad: utilizó su influencia en Hollywood para crear papeles para mujeres latinas que desafiaban los estereotipos étnicos y canalizó su influencia en una lucha de décadas contra la violencia doméstica. Desafió las probabilidades para convertirse en una de las pocas actrices latinas protagónicas en la década de 1990 y luego, mientras trabajaba para preservar ese estatus, desarrolló carreras paralelas como productora y filántropa.

“Hablo con la boca llena”, dice después de mojar la corteza de un bollo de masa madre en un camembert derretido con romero y ajo, algo característico de una persona que no profesa ningún régimen estricto de ejercicio. “Inteligencia emocional”, dice sobre las fuerzas que la impulsan. “Conexión humana, real”.

Tiene un aura de dramatismo, pero también es pragmática, un rasgo visible en su trabajo benéfico. “Soy apasionada”, dice, “pero soy una estratega”. En solo tres años, Hayek Pinault ha convertido la cena anual de recaudación de fondos de la Fundación Kering en Nueva York, Caring for Women, en una mini Gala del Met. El evento patrocinado por Kering, la empresa de artículos de lujo de su esposo, surgió en el circuito de la moda (no fue un fenómeno de crecimiento lento como la gigantesca Gala del Met) y en muchos sentidos es una expresión de la propia Hayek Pinault. Cada detalle pasa por ella para un evento que, si bien recauda aproximadamente tres millones de dólares, llama la atención sobre la lucha contra la violencia de género.

Como anfitriona de eventos benéficos, que a menudo aparece en las alfombras rojas adornada con joyas como una Elizabeth Taylor moderna, ha seleccionado su propio grupo de creadores de tendencias con invitados como Jessica Chastain, Leonardo DiCaprio y Viola Davis.

“Ella te hace participar”, dice su amiga Eva Longoria, “y no acepta un no por respuesta”.

Es tentador pensar en la historia de Hayek Pinault como una historia de pobreza a riqueza: la joven actriz de un pequeño pueblo del sur de México consigue el papel principal en una telenovela y salta al estrellato. Pero de hecho, proviene de una familia adinerada de la ciudad costera de Coatzacoalcos. Su padre era un ejecutivo petrolero de ascendencia libanesa, su madre una cantante de ópera con raíces españolas y creció con cuatro empleadas domésticas que vivían con ella. Conoció Europa cuando tenía 2 años y viajó en jet privado. Amaba a su gato montés.

Hayek Pinault cuenta que, cuando se mudó a Los Ángeles a mediados de sus 20 años, su padre perdió su fortuna. Ella era una actriz que luchaba por sobrevivir y por mantener a su familia en México. “Fue entonces cuando me convertí en la mejor versión de mí misma”, dice.

En Hollywood, los estudios primero vieron su acento como un inconveniente. Pero el director Robert Rodríguez la eligió para el western de 1995 Desperado, sobre drogas y crímenes, al que le siguió un año después su éxito de culto From Dusk Till Dawn, donde baila con una enorme serpiente pitón amarilla colgada de los hombros y mete los dedos de los pies en la boca de Quentin Tarantino. Su gran éxito llegó en 1997 con Fools Rush In, una comedia romántica sobre matrimonios forzados coprotagonizada por Matthew Perry.

Oprah Winfrey y Kim Kardashian en Caring for Women, la recaudación de fondos anual de Hayek Pinault que reúne dinero para luchar contra la violencia de género. Foto: Ilya S. Savenok/Getty Images para Kering; Lexie Moreland/WWD/Getty Images

Con su éxito llegó el dinero de Hollywood, pero sus finanzas dieron un salto a otra dimensión con su matrimonio en 2009 con Pinault, el director ejecutivo de Kering, un gigante corporativo propietario de Gucci, Saint Laurent y otras importantes marcas de lujo. La realidad de casarse con un hombre extremadamente rico la sorprendió.

“Para mí, lo emocionante de tener mucho dinero era que no tenía que pensar en el dinero, y resultó que todo el mundo quería hablar conmigo sobre el dinero”, dice sobre su vida después de unirse a la familia Pinault. “Vienen a mí desconocidos que ni siquiera son amigos, pero creen que deberíamos ser amigos porque ellos también son ricos”.

Ella y Pinault mantienen sus finanzas separadas, dice, y no hay ningún acuerdo prenupcial que divida los bienes. Cuanto más piensa en ello últimamente, dice, más le gustaría aumentar su propio patrimonio neto.

“Me apoyo en muchos aspectos de mi vida y de mí misma”, afirma. “Tengo la presión de ganar una cierta cantidad de dinero y me gusta. Y ahora, decidí que quiero ganar más”.

Ahora que su hija de 17 años, Valentina, está a punto de convertirse en adulta, Hayek Pinault está persiguiendo ideas empresariales que no está preparada para revelar. A Pinault le gusta esta ambición, dice. “Creo que le parece algo sexy”.

Un atributo que ha hecho famosa a Hayek Pinault es su cuerpo. Se ha hablado mucho de sus pechos: los presentadores de programas de entrevistas le hacen preguntas sobre ellos, sus personajes de películas comentan sobre ellos, sus modelos de alfombra roja hacen alarde de ellos. Durante nuestra entrevista, cuando le digo que quiero hacerle una pregunta trivial, ella asume que me interesa su talla de sujetador.

No, le digo en un giro total, quiero saber sobre el momento en el set de filmación de Frida cuando su coprotagonista, el mono, la mordió, específicamente dónde la mordió. Casualmente, acababa de ver un video de la mordedura de un mono en un chat grupal, así que pensé en mostrarle a Hayek Pinault una captura de pantalla. Era una imagen de una roncha rosada en relieve sobre piel pálida, en realidad una mordedura en la espalda de un hombre, pero Hayek Pinault asumió que era un primer plano con clasificación R de una mujer en topless.

“Te hace subir a bordo”, dice Eva Longoria sobre Hayek Pinault, “y no acepta un no por respuesta”. Falda, calcetines y zapatos de Gucci, collar y anillos de Boucheron y sus propias camisetas sin mangas.

“Es una cosa de los pechos”, me regaña cuando ve la foto. Le explico que está mirando una mordedura de mono en la espalda de un hombre. “Oh, ¿esto no es una mordedura de mono en los pechos?”, pregunta. No, le digo, pero ¿está diciendo que ahí es donde la mordió el mono? No, responde. Esto se está convirtiendo en un debate sobre quién es el primero en mordeduras de mono y partes femeninas. “¿Puedo decirte algo?”, dice, agarrándose los pechos con ambas manos, todavía horrorizada por la foto. “Me empezaron a doler los pezones cuando vi eso”.

Resulta que el mono de Frida la mordió en la mano derecha, entre el pulgar y el índice, y necesitaba vacunas contra la rabia. Le pregunté si le dolían y me dijo: “Sí, sí. Basta”. Ella y el mono, que se llamaba Tyson, estaban solos en su caravana, y él empezó a tirar todos sus CD contra las paredes y a romperlos. Se pelearon por un disco y él la mordió. “Deberían haberme dicho que el mono estaba poseído por el diablo”, dice.

Frida fue su proyecto de pasión, un momento importante para su productora Ventanarosa (que ahora tiene 25 años) y una gran oportunidad de aprendizaje para ella. Había luchado para controlar el material. En una reunión, mientras intentaba recuperar el proyecto de un estudio que había decidido no realizar, hizo que el amigo abogado de su agente viniera como apoyo para intimidar a los ejecutivos. “Te sientas allí, asientes con la cabeza, pareces malo”, le dijo.

La estrategia funcionó. El proyecto finalmente se realizó en Miramax, el estudio cofundado por Harvey Weinstein. Más tarde, escribiría un artículo de opinión mordaz sobre el acoso sexual que sufrió por parte de Weinstein.

Hayek Pinault describió en el artículo que tuvo que filmar una escena de amor con desnudo frontal “sin sentido” con otra mujer para apaciguar a Weinstein y que no bloqueara la realización de Frida. Hayek Pinault, angustiada por las tácticas de Weinstein, vomitó durante todo el rodaje.

En un comunicado, el portavoz de Weinstein dijo que “se disculpa con la Sra. Hayek por haberla hecho sentir triste o incómoda”. Agregó que Weinstein tiene “un recuerdo diferente de esos momentos, pero no quiere hablar de ellos”.

La película, que costó aproximadamente 12 millones de dólares, recaudó 56 millones de dólares en todo el mundo y convirtió a Hayek Pinault en una de las primeras latinas en ser nominada al Oscar a mejor actriz.

Hayek Pinault cuenta que, con Ugly Betty, la versión estadounidense de una popular telenovela colombiana, al principio se topó con la resistencia de ABC. La actriz vendió personalmente por adelantado los derechos internacionales y la publicidad para demostrar el valor del programa. La serie, que impulsó la carrera de la actriz América Ferrera, se consideró un riesgo en parte porque presentaba a una protagonista latina que no encajaba con la idea de belleza universal de Hollywood. Hayek Pinault se opuso cuando algunos ejecutivos quisieron darle un cambio de imagen a Betty. “La cosa se puso muy tensa”, dice. Ferrera ganó el Emmy a la mejor actriz de comedia en 2007.

“Nada en mi vida es típico”, dice Hayek Pinault. Vestido de McQueen by Seán McGirr y pendientes de Bottega Veneta.

La mayoría de los trabajos de cine y televisión de Ventanarosa son en español y no cuentan con la participación de Hayek Pinault. Entre sus títulos más recientes se incluyen la serie de televisión Monarca de 2019, un drama al estilo de Succession en Netflix sobre el imperio del tequila de una familia, y la serie en español de HBO Like Water for Chocolate, que se estrenará esta primavera. Por otra parte, continúa con su propio trabajo como actriz, y recientemente estrenó la película de guerra Without Blood, dirigida por Angelina Jolie, en el Festival Internacional de Cine de Toronto.

José “Pepe” Tamez, socio de producción de Hayek Pinault desde hace mucho tiempo, dice que los dos han estado considerando programas como El Juego del Calamar, la exitosa serie coreana, para llevar a los latinos frente a una audiencia mundial de una manera similar. La compañía se había centrado en los mercados de Estados Unidos y América Latina durante años, pero ahora están pensando más globalmente. Ahí es donde está la oportunidad, dice Tamez.

En las reuniones de presentación de proyectos, la capacidad de Hayek Pinault para leer a su audiencia ha sido un arma secreta. “Tal vez esto tenga que ver con el hecho de que ella es actriz”, dice Tamez. “Ella sabe escuchar”.

El trabajo de Hayek Pinault como productora no influyó en su filantropía, dice ella: su filantropía la convirtió en una mejor productora.

Su interés por el voluntariado comenzó en su infancia y sus esfuerzos en la lucha contra la violencia contra las mujeres se remontan a sus primeros días en 2004 trabajando con la Fundación Avon. En un viaje de Unicef a Sierra Leona en 2009, amamantó al bebé de otra mujer, un recién nacido de la misma edad que su propia hija, para combatir el estigma regional en torno a la lactancia materna. El momento fue capturado en cámara para Nightline de ABC.

Hayek Pinault y su marido, el multimillonario francés François-Henri Pinault, mantienen sus finanzas separadas y no tienen ningún acuerdo prenupcial, según afirma ella. Foto: Stephanie Augello/Variety/Getty Images

Pinault estaba muy interesado en su filantropía. Una vez, cuando los dos eran novios y ella estaba haciendo voluntariado en Sudamérica, él le preguntó por teléfono cómo había sido su día. “Le dije: ‘Oh, estuvo genial. Estuvimos con las prostitutas toda la mañana en el barrio rojo’”, recuerda. Ella habló durante una hora y luego le preguntó cómo había sido su día. “Él dijo: ‘Me da vergüenza decirte cómo fue mi día’”.

En 2008, un año antes de casarse, la pareja comenzó a trabajar junta para construir la Fundación Kering, que Pinault había creado para centrarse en las causas de las mujeres.

Con el tiempo, Hayek Pinault se dio cuenta de que podía ampliar aún más su alcance. En 2013, ella y Beyoncé Knowles-Carter fundaron Gucci Chime for Change, una campaña global de la marca Kering para promover la igualdad de género.

Para su evento emblemático, la cena y subasta benéfica Caring for Women en Nueva York, Hayek Pinault mantiene un alcance reducido. Los 200 invitados a la velada pueden verse en 20 mesas alrededor de una sala acogedora. Para un evento que incluye a la prensa, recibe una tonelada de gente. Este año y el pasado, Lauren Sánchez, que está comprometida con Jeff Bezos de Amazon, se enfrascó en una guerra de ofertas perfecta para los tabloides con Kim Kardashian por un lote de alta costura de Balenciaga.

El año pasado, Hayek Pinault adornó el espacio con plantas y reprodujo efectos de sonido de pájaros. Ella personalmente escribió a otras celebridades para asegurarse de que vinieran. Antes de que llegaran, encendió copal, un incienso de piedra utilizado en rituales mexicanos, y lo agitó para purificarse espiritualmente.

“Mi espíritu”, dice ella, “quiere microgestionar”.

Hayek Pinault fue una de las primeras latinas en ser nominada al Oscar a mejor actriz. Vestido de McQueen by Seán McGirr, pendientes y botas de Bottega Veneta y brazalete de Saint Laurent by Anthony Vaccarello.

Este día, en el pub, Hayek Pinault está de luto por la muerte de Kering, una lechuza rescatada que se hizo famosa en Instagram. Un zorro se metió en el aviario de su finca de Londres y se comió a Kering hace poco. La lechuza durmió en su dormitorio muchas noches, aunque no esa noche. “Teníamos nuestra propia forma de comunicarnos”, dice Hayek Pinault. “Me agarraba la mano, jugaba y trataba de tirarme”. Kering era una mascota, pero también un animal salvaje. “Nunca cogí esa lechuza si no quería entrar”, dice. La actriz sabe que su lechuza habría sido devorada por un depredador hace mucho tiempo si hubiera vivido en la naturaleza. “Tuvo una buena vida”, dice.

Durante la última década, Hayek Pinault ha enfrentado pérdidas como ésta y otros desafíos de la vida practicando la meditación.

Una sesión puede durar tres horas. Conoce a un DJ de meditación que pone música mientras ella se relaja en su espacio de atención plena, que es la habitación más pequeña de su casa. A veces está bailando. Normalmente tiene los ojos vendados, lo que hace que ponerse de cabeza sea complicado. El DJ la interroga más tarde porque se pierde tanto en sí misma que no siempre puede recordar lo que acaba de pasar. Se da cuenta de que logra hazañas físicas que nunca podría lograr de otra manera. No da muchos detalles. “Hago cosas raras”, dice.

En las sesiones de meditación no le duele nada, se siente elástica en cuerpo y espíritu. “Estoy lista para entrar en una habitación sin querer nada y sin saber qué hacer o qué se supone que debes hacer, entregándote y entendiendo tus instintos”, dice. “Es muy avanzado”.

Como ocurre con gran parte del mundo de Hayek Pinault, la práctica es poco convencional. “Es completamente lo opuesto a lo que todo el mundo hace sin dolor”, afirma.

