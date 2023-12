Si eres un fanático de la saga, seguramente estás expectante con el lanzamiento que está agendado para inicios del próximo año.

Como su nombre lo sugiere, The Last of Us Part II Remastered (2024) consiste en una remasterización del segundo título del videojuego, el cual fue publicado originalmente en 2020 para PlayStation 4.

Sin embargo, esta versión ofrece cambios significativos, los cuales prometen sorprender a los jugadores de la misma manera en que lo hizo el remake de la primera parte, estrenado a mediados de 2022.

Entre ellos no solo se encuentra una mejora en las gráficas, sino que también la jugabilidad.

Y a esto se le suma que estrenarán un modo completamente nuevo.

The Last of Us Part 2 Remastered: todo lo que sabemos del nuevo videojuego. Foto: The Last of Us.

Los detalles de The Last of Us Part 2 Remastered

Este videojuego desarrollado por Naughty Dog y Sony Interactive Entertainment contará con la modalidad “Sin retorno”, en la cual “deberás sobrevivir el mayor tiempo posible en cada uno de tus intentos conforme elijas tu camino a través de una serie de encuentros aleatorios, enfrentamientos con diferentes enemigos y recorridos por lugares memorables”.

Aquello “culminará en batallas contra jefes cargadas de tensión”, detallaron.

Asimismo, tendrás la oportunidad de utilizar a personajes como Dina, Jesse, Lev y Tommy, entre otros, los cuales ofrecerán distintos estilos de juego y para los que se podrán desbloquear distintos aspectos a medida que avances.

En cuanto al rendimiento visual, aseguraron que “ahora incluye salida nativa 4K en el modo Fidelidad, un aumento de escala de 1440p a 4K en el modo Rendimiento y una opción de velocidad de fotogramas desbloqueada para televisores que sean compatibles con la velocidad de actualización variable”.

Eso sí, precisaron que para disfrutar de la calidad de imagen 4K se requiere de una pantalla que permita ese formato.

Junto con ello, “en los ‘Niveles perdidos’ podrás explorar versiones tempranas de tres nuevos niveles inéditos en el The Last of Us Part II original: las alcantarillas, el grupo de Jackson y la cacería de jabalíes”.

El título también es compatible con el control inalámbrico DualSense.

Asimismo, podrás desbloquear el acto de tocar la guitarra dentro del mismo juego y ganar nuevos aspectos de armas y atuendos para Ellie y Abby.

Cuándo se estrena el videojuego y cuánto cuesta

El lanzamiento exclusivo para Playstation 5 está programado para el 19 de enero de 2024, mientras que su precio será de $49.99 dólares, es decir, casi $44.000 pesos chilenos bajo el cambio actual.

Sin embargo, quienes hayan comprado por la vía oficial The Last of US Part II para PS4 podrán adquirirlo tras pagar una suma de $10 dólares (cerca de $8.700) y así actualizar a la remasterización de PS5.

Y si no estás conforme con la versión normal, puedes comprar una especial llamada “Edición W.L.F”, la cual tiene valores desde $109 dólares, debido a que incluye material de colección como una caja de presentación, un parche del Frente de Liberación de Washington, cuatro pines metálicos y 47 cartas coleccionables.

