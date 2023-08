Una serie de investigaciones recientes demostró que la piel no solo refleja nuestro estilo de vida, sino también el bienestar físico. Es decir, una persona que fuma, bebe, no utiliza bloqueador y está constantemente estresada no tendrá una piel tan sana como alguien que elige hábitos más saludables.

Los hallazgos revelan que mientras más joven te ves, es más probable que tu salud interior esté mejor. De hecho, los pacientes que tienen problemas de salud suelen verse hasta 10 años más mayores que quienes no presentan ninguna condición.

De esta manera, muchas veces nuestra piel actúa como un reflejo de una serie de trastornos o enfermedades que suceden dentro de nuestro cuerpo, como la poca densidad ósea e incluso el riesgo de desarrollar enfermedades neurodegenerativas o el riesgo de morir por una enfermedad cardiovascular.

Tu piel refleja cómo está tu salud por dentro: cómo identificar problemas y cuidarla

Cómo la piel refleja tu salud interior

A medida que envejecemos, o cuando empeora nuestra salud, el cuerpo suele tener respuestas inflamatorias ante los daños e infecciones. En ellas, se liberan potentes sustancias químicas, que destruyen células sanas y dañan el ADN.

Y nuestra piel tiene un rol fundamental en esto: si está arrugada, enferma o dañada, se vuelve parte de ese sistema de inflamación, por lo que reduce su grosor, genera más arrugas y reduce la elasticidad.

Además, la piel genera sustancias químicas que se van al torrente sanguíneo, donde se propagan y dañan a otros tejidos, incluyendo el corazón y el cerebro.

Esto quiere decir que una piel enferma no solo se daña a sí misma, sino también al resto de los órganos, afectando así la salud interior.

Cómo cuidar tu piel