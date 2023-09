De forma unánime, el panel asesor de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA por sus siglas en inglés), acordó que un ingrediente descongestionante común —que está presente en muchos medicamentos de venta libre para resfríos— es completamente ineficaz.

De esta manera, los especialistas estarían preparando la decisión de prohibirlo y retirar todos los productos farmacéuticos que lo contienen, incluidos el Tylenol, Mucinex y Benadryl, que están indicados para el resfriado y gripe. Esto, al menos, hasta que las empresas reformulen y eliminen el componente en cuestión.

Un popular descongestionante para el resfrío no funciona en absoluto, según la FDA estadounidense

Cuál es el ingrediente descongestionante que no funciona, según la FDA

Después de la revisión de distintos estudios, el panel de investigadores encontró que el fármaco fenilefrina es un ingrediente inútil y no mejor que un placebo para la descongestión nasal. Esto quiere decir que, los pacientes que utilizaban este medicamento, simplemente estaban “retrasando su camino hacia un remedio útil”.

“Creo que claramente tenemos mejores opciones en el espacio de venta libre para ayudar a nuestros pacientes, y los estudios no respaldan que este sea un medicamento eficaz”, dijo Maria Coyle, presidenta del panel y profesora asociada de farmacia. en la Universidad Estatal de Ohio.

En Estados Unidos, al menos 250 productos contra los resfríos y gripe contienen fenilefrina, cuyas ventas superan casi los 1.800 millones de dólares (el año pasado), siendo que, en la práctica, estarían engañando a la población al utilizar un compuesto que no funciona.

De esta manera, al dejar de utilizar el ingrediente, los consumidores podrían evitar gastos innecesarios o demoras en la atención al “tomar un medicamento que no tiene ningún beneficio”.

No obstante, esto no quiere decir que la fenilefrina no sea segura. La FDA dio su aprobación hace varios años y, todavía, aseguró que es seguro consumirlo.

De hecho, este medicamento todavía es eficaz si está en productos como aerosoles nasales, cuando se utiliza en cirugía y para dilatar los ojos, pero en el consumo oral, se destruye en el intestino.