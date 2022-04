¿Cómo conseguir que grandes marcas pongan publicidad en nuestro negocio?

Esta semana recibimos la siguiente pregunta en Diario de un Emprendedor: ¿Cómo ganar recursos poniendo publicidad de marcas en un almacén?

Lo primero que es necesario dejar en claro es que las marcas que siempre se ven ‘publicitadas’ en los negocios no pagan en dinero al comerciante por estar dentro de estos, sino que aportan de otras formas, haciendo inversión en su infraestructura. Por ejemplo, entregan maquinarias a concesión: la o el almacenero debe cubrir los costos de electricidad y la empresa incluye todo el mantenimiento, lo que se traduce en ahorrar en gastos de servicio técnico.

Existen algunas excepciones: en los cines, por ejemplo, las marcas pagan por la exclusividad de su presencia en ese negocio. Sin embargo, esto no se da con el comercio pequeño.

Cuando recién iniciamos nuestro negocio nos preocupamos de exhibir bien la mercadería dentro del local, pero en algún momento surgirá la necesidad de hacernos notar desde afuera; es ahí es cuando conviene buscar empresas que nos puedan entregar algún tipo de publicidad, como un letrero o una nueva máquina.

Tener marcas reconocidas a la vista de los clientes puede ser una excelente estrategia de ventas, ya que además de proporcionar máquinas o buenos carteles, incorporar este tipo de elementos también significa dar a conocer lo que estás ofreciendo.

A pesar de esto, es importante que tengan claro que si no desean implementar la publicidad que las marcas entregan no es obligación. Estas no ejercerán una exigencia para estar visibles dentro del negocio; es algo totalmente opcional.

Si decides no colocar la publicidad de la marca, mi recomendación es que contemples tener bien brandeado tu negocio con los productos que quieres ofrecer hacia afuera. Como ya les he mencionado en columnas anteriores, la publicidad es una parte primordial de cualquier tipo de comercio, independiente de su tamaño, y si queremos que crezca, tendremos que invertir en la gestión de plataformas y herramientas para darnos a conocer a nuestros clientes.

Si aún no contamos con los recursos para hacer esta inversión -que es muy necesaria – una buena alternativa es incluir lo que las marcas nos pueden proporcionar, ya que nos servirá para llamar la atención y hacer notar nuestro negocio. Finalmente, la gente lo mirará desde afuera y, dependiendo del tipo de publicidad que vean, sabrán qué servicios o productos podemos ofrecerles.

Como siempre les digo, ser emprendedor es ser ‘busquilla’: es importante que utilicemos y busquemos las instancias o herramientas que nos puedan servir para hacer crecer nuestro negocio, especialmente si hablamos de publicidad. Así como no nos puede faltar la mercadería, tampoco nos puede faltar un buen cartel que llame la atención e invite a los clientes a entrar.

Los invitamos a dejar todas sus dudas e inquietudes respecto de sus emprendimientos, que serán respondidas semanalmente por Verónica Oliva en esta sección.