Los ganchos y novedades que trae el nuevo CyberDay

El CyberDay se ha convertido en uno de los eventos más significativos para el e-commerce, en el que cientos de empresas aprovechan la instancia oganizada por el Comité de Comercio Electrónico de la Cámara de Comercio de Santiago (CSS) para lanzar ofertas que les permitan aumentar las ventas de sus productos, además de diversificar su cartera de clientes.

“Hay empresas para las que el Cyber representa meses de ventas; es difícil tener un buen año en el comercio electrónico si se tiene un mal Cyber”, dice George Lever, gerente de Estudios de la CCS. “En promedio, en estos días los negocios pequeños venden unas 10 veces más que en un día normal de ventas, y los más grandes, unas tres o cuatro”.

A las 00.00 horas del lunes 30 de mayo comenzará una nueva edición de este evento que se extenderá hasta el miércoles 1 de junio. En esta oportunidad habrá una cifra inédita de participantes: 795, de las cuales 103 estarán presentes por primera vez. De ese universo, 751 corresponden a empresas, mientras que las otras 44 son fundaciones. Además, habrá presencia de regiones con 28 empresas asociadas a las Cámaras de Comercio de Puerto Montt y Valparaíso.

Para Casa de la Cerveza, que nació en 2017, el CyberDay de 2019 fue un punto de inflexión. Fue la primera vez que participaron y las ventas fueron tan considerables que permitieron aumentar su volumen de clientes y posicionarse como una de las plataformas preferidas de los amantes de esta bebida. Eso sí, Juan Pablo Valin, fundador y CEO, subraya que, aunque sigue siendo muy importante para el e-commerce, el mercado se ha estabilizado y eso ha permitido que no se dependa por completo de estas fechas. “En los inicios del mercado online el Cyber era, muchas veces, la mitad de la venta de un e-commerce; ahora ha ido bajando esa preponderancia, aunque sigue siendo súper importante, es una muy buena fecha de venta”, argumenta.

En la misma línea, Boris Kraizel, CEO de Buscalibre.com, explica que, en su caso, las ventas “entre lunes, martes y miércoles creemos que podrían equivaler a nueve días normales. Pero siempre tomamos el Cyber como un complemento, no lo consideramos parte de nuestro presupuesto, para no depender de un evento en particular, porque depende mucho de la situación, de muchas variables y del catálogo editorial que se tenga disponible”.

La meta: mantener las cifras de años anteriores

Aunque el área de vestuario, calzado y accesorios lidera la oferta, en el CyberDay hay variedad para todos los gustos.

Por ejemplo, Casa de la Cerveza tendrá los descuentos más altos que han tenido en el sitio, además de sorpresas y premios como incentivos. “Lo principal son los descuentos de hasta 55%, además del foco en la variedad de cervezas. Vamos a tener packs variados con más de 36 cervezas distintas de todo el mundo. Además de los premios al momento de comprar”, detalla Valin.

CupoClick, además de las ofertas en la página web, dispondrá de los mismos descuentos en la tienda física que tienen ubicada en Vicuña Mackenna 1284, Ñuñoa.

Aunque el objetivo del CyberDay es potenciar las ventas, las empresas han dado un paso más allá y han encontrado en el evento la oportunidad de potenciar otras aristas.

Felipe Iturrieta, cofundador de CupoClick, señala que ellos ven el evento como una vitrina para darse a conocer a nuevos clientes. “La clave del crecimiento es aprovechar esta buena fecha para fidelizarlos a largo plazo”, asegura. Por eso, en esta ocasión prepararon una oferta en distintas categorías, en especial la de hogar, con descuentos de un 70%. No es todo, porque en su apuesta de fidelización tendrán muchos productos en liquidación y ofertas destacadas con un 99% de descuento. “Son descuentos reales, porque si no tenemos ofertas tentadoras para los clientes, probablemente no tendremos los mismos números que el año pasado”, explica

En el caso de la marca de bicicletas P3 Cycles, uno de sus ejes es fomentar el uso de bicicletas como medio de transporte. Por eso, Rafael Fernández, gerente de marketing de la marca, dice: “A diferencia de otras veces, este Cyber está muy enfocado en los descuentos, porque hay un momento económico difícil y creemos que la bicicleta puede ser una herramienta de ahorro para las personas y también para moverse bien”.

Por eso, tendrán con descuentos casi todo el catálogo de bicicletas, tanto deportivas como urbanas, en todas sus tallas y colores. De hecho, adelanta que los descuentos permitirán encontrar bicicletas $60 mil más baratas que en su precio normal. Es decir, una de la línea Urbana pasará de los $219.990 a los $159.990. “Es una de las más recomendadas, es como la de inicio, ideal para el que no anda en bicicleta hace mucho y quiere empezar a moverse, porque es sencilla, no necesita mantención y es práctica. También está la línea Track, que es más liviana, se puede ir más rápido y es perfecta para pasar al siguiente nivel; no es la mega bicicleta, pero sí tiene características únicas”, detalla Fernández.

Una orientación similar tiene Buscalibre, librería digital que tiene alcance internacional, que busca incentivar la lectura. “Por eso para este Cyber tendremos descuentos de hasta un 80% en títulos para todos los gustos y con envíos en 24 horas a la Región Metropolitana y en 48 horas a todo el país. Además de un 40% en el caso de los libros importados, que están siendo un boom. También tendremos novedades sorpresa en el sitio para esos días”, adelanta Boris Kraizel. No solo eso, porque la plataforma también tendrá descuentos un 25% de descuento en el costo de transporte en los pedidos desde el extranjero, además de ofertas en cartas y juegos estratégicos.

Expectativas moderadas

Aunque el CyberDay es una de las fechas más relevantes para el comercio digital, en la Cámara de Comercio de Santiago anticipan que habrá una moderación en comparación al gran volumen de ventas que hubo el año pasado, en donde las cifras totales alcanzaron los US$ 640 millones, la que hasta ahora ha sido la más alta.

Este año, la expectativa de la CCS es de aproximadamente 500 millones de dólares. “El año pasado los resultados del cyber salieron de trayectoria debido a que estábamos en una circunstancia distinta, saliendo de algunas restricciones de gastos importantes por la pandemia; además, estaba activo el retiro de fondos de pensiones y algunas transferencias del sector público, entonces había una liquidez importante. También teníamos una condición inflacionaria distinta; la inflación se ha traducido en pérdida de poder adquisitivo que no estábamos acostumbrados”, explica George Lever.

“En 2021 tuvimos una excelente recepción, por la pandemia se compraba mucho online y nosotros aumentamos un 900% nuestras ventas; ahora nuestra apuesta es mantener esas cifras y por eso tendremos descuentos tan agresivos”, señala Felipe Iturrieta, de CupoClick.

En Buscalibre.com tendrán hasta un 80% de descuentos en libros, y un 40% en el caso de los libros importados, además de ofertas en juegos de estrategia y cartas.

Juan Pablo Valin, de Casa de la Cerveza, destaca que el año pasado estuvo marcado por las altas ventas, pero con un factor particular: “Estuvo súper influido por los retiros de las AFP, había mucha liquidez y eso impactó en las ventas, porque vimos un crecimiento bastante grande. Se normalizó después. Para este Cyber esperamos uno más bajo que los años anteriores, por el contexto macroeconómico y también por cómo ha afectado a la industria online”, asegura.

Una situación similar argumenta Kraizel, de Buscalibre.com, quien detalla que como el año pasado había pocas tiendas físicas abiertas y la oferta digital era la primera opción, el balance fue muy bueno. Sin embargo, explica que el mismo factor ahora influye en sentido contrario, porque además de la situación económica del país, volvieron las compras presenciales. “Va a ser un Cyber más difícil, en el que las personas están más recatadas, hay menos liquidez, así que tenemos expectativas un poco más bajas que el año pasado, pero de todas formas vamos con toda la carne a la parrilla”, cree Kraizel.

En P3 Cycles ven con ojos positivos la instancia, porque, según asegura Rafael Fernández, es una oportunidad para bajar los precios y quitarles esa barrera a los clientes. “Nosotros hemos tenido ofertas y descuentos en otras instancias, campañas propias y estas tienen un impacto, pero no el mismo que tiene como cuando está toda la industria entregando descuentos y la gente está atenta. Que se sepa que viene el evento contribuye tanto para clientes como para las marcas”, valora.