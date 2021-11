Por qué es importante tener un sitio web para tu negocio

El 4 de octubre se generó una caída masiva de redes sociales: Facebook, Instagram, Telegram y WhatsApp dejaron de funcionar. Ese día, en que además se llevaba a cabo el CyberMonday 2021 en Chile, la Asociación de Emprendedores de Chile (Asech) estimó que al menos un 30% de sus socios, vinculados al comercio minoritario, verían disminuidas considerablemente sus ventas.

Juan Pablo Oyarzún, experto en estrategias digitales y cofundador y CEO de Dituci, startup que ayuda a pymes a desarrollar un canal directo hacia el consumidor, saltándose a intermediarios, dice que es fundamental crear una página web y enfatiza: “Un perfil de Instagram (o de cualquier otra red social) no puede ser el único canal por el cual me conozcan, porque las redes sociales se caen poco, pero se caen; lo que sí pasa todos los meses es que cambian las reglas del juego: cambian el algoritmo por el cual te promocionan o no te promocionan y, por lo tanto, no puedes depender de solamente de ellas”.

Pero una web por sí sola no hace nada, agrega el especialista: hay que tener un buen sitio, bien estructurado, medido y conectado a todos los canales para que funcione con las redes sociales, pero que también funcione desde el buscador y permita generar todas las comunicaciones de forma adecuada.

Además, comenta, el hecho de tener un buen sitio web lo primero que hace es bajar una barrera: darle confianza al consumidor o al usuario acerca de los productos o servicios ofrecidos.

Acá, Juan Pablo Oyarzún detalla algunas claves para que tu web logre su objetivo: llegar a tus clientes o potenciales clientes.

Optimización para Google: “Tu página web no solamente tiene que existir”, dice. Los consumidores no solo buscan en redes sociales, sino también en Google y, según el CEO de Dituci, para que a los clientes les aparezca tu empresa primera en las búsquedas, debes tener una buena estrategia SEO (Search Engine Optimization). ¿Cómo se logra esto? “Entre otras cosas, teniendo una web de buena calidad, con contenidos relevantes, bien redactada, imágenes bien puestas y que cargue rápido cuando las personas hagan clic”.

Medir la audiencia: El experto recomienda utilizar Google Analytics, que es gratuito, para medir el tráfico del sitio web, saber desde dónde llegan las personas —si desde redes sociales, el buscador u otros links—, cuántas personas te visitan al día, conocer tu tasa de rebote —es decir, cuántas personas abandonan tu página sin hacer una una segunda interacción— y otros. De esta manera, asegura, podrás analizar el rendimiento de tu sitio y así evaluar qué pasa con tu web y mejorar, en caso de que haya que hacerlo.

Pagar publicidad: Google da la posibilidad de pagar publicidad y esta permite a las empresas aparecer primero en los resultados de las búsquedas a partir de ciertas palabras clave que hayas reservado.

Contenido de valor: Los sitios web no solamente tienen que tener un formulario de contacto o un carrito de compras. Hoy día es muy importante agregarle contenidos que sean de valor para el cliente, para que no solamente te vea como un proveedor de servicios o productos, sino también como un experto en la materia y te valide como alguien que sabe. Por ejemplo, es muy importante publicar casos de éxito que hayas ejecutado, fotos de proyectos exitosos, fotos de tus productos que son de muy buena calidad, historias y evaluaciones de tus clientes que digan que tus productos sirven, ojalá con cinco estrellas.

Por otro lado, hay emprendedores que se preguntarán cuál es la mejor plataforma para crear su página web. Sobre esto, Oyarzún recomienda Wordpress “cuando quieres un sitio un poquito más profesional”. En este sistema de gestión de contenidos, pese a ser gratuito, de todas maneras se debe pagar hosting y dominio. Sumado a lo anterior, el especialista recomienda a las pymes que una persona con conocimientos digitales o una pequeña agencia les desarrolle la página. Esto, asegura, puede tener un costo que va desde los 100 mil pesos.

En tanto, para e-commerce, el experto en estrategias digitales comenta que se utilizan mucho Shopify, Bootic y Jumpseller: “Son plataformas en las cuales te creas una cuenta, vinculas tu dominio web y ya tienes la página de e-commerce lista para configurar y poner tus productos y ajustar un par de cositas con gastos muy bajos para poder desarrollarlas. Son alternativas a Wordpress donde tú prácticamente no tienes nada que saber de programación”.