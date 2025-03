Presidenta del FA y primarias: “No voy a presionar a otros partidos, como lo hizo la senadora Vodanovic”

En el programa de streaming de La Tercera, 'Desde la Redacción', Constanza Martínez abordó la indefinición de su colectividad en torno a un abanderado presidencial para las primarias del oficialismo. Al respecto, fue consultada por las declaraciones de la líder del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, quien propuso que tanto el FA como el PS apoyen a la carta del PPD, Carolina Tohá. "Cada partido es soberano de tomar su definición, yo no me siento ni presionada ni voy a presionar al resto de los partidos con las convocatorias a suscribir a otras candidaturas, como lo hizo la senadora Vodanovic ayer", sostuvo Martínez, recalcando que "no está sobre la mesa", por el momento, que el Frente Amplio apoye a la exministra del Interior. "Creo que no hay que pautarse entre partidos", agregó. Revisa en el video la entrevista completa.