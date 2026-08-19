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    Desde la Redacción: entrevista al alcalde de Iquique y al alcalde de Talca

    Las históricas lluvias en el norte del país, tras un fenómeno de baja segregada, causaron aluviones, anegamientos y socavones, con el daño concentrado en Tocopilla. En el programa de streaming de La Tercera, el alcalde de Iquique, Mauricio Soria, relató que se debió evacuar a parte de los pacientes del hospital de la ciudad hacia el estadio municipal producto del colapso del techo por las precipitaciones y que las caletas costeras de Tarapacá aún se mantienen aisladas. Por su parte, el alcalde de Talca, Juan Carlos Díaz, aseguró que el Presidente Kast se comprometió a aumentar la dotación policial tras el traslado de reos de alta peligrosidad a la cárcel de la ciudad en el marco de la Operación Cancerbero. Con todo, el jefe comunal acusó que no existía un plan de seguridad ante el traslado.

    Alonso VatelPor 
    Alonso Vatel

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