Desde la Redacción: entrevista al alcalde de Iquique y al alcalde de Talca
Las históricas lluvias en el norte del país, tras un fenómeno de baja segregada, causaron aluviones, anegamientos y socavones, con el daño concentrado en Tocopilla. En el programa de streaming de La Tercera, el alcalde de Iquique, Mauricio Soria, relató que se debió evacuar a parte de los pacientes del hospital de la ciudad hacia el estadio municipal producto del colapso del techo por las precipitaciones y que las caletas costeras de Tarapacá aún se mantienen aisladas. Por su parte, el alcalde de Talca, Juan Carlos Díaz, aseguró que el Presidente Kast se comprometió a aumentar la dotación policial tras el traslado de reos de alta peligrosidad a la cárcel de la ciudad en el marco de la Operación Cancerbero. Con todo, el jefe comunal acusó que no existía un plan de seguridad ante el traslado.
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