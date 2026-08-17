Desde la Redacción: entrevista al senador Cristián Vial y Pablo Urquízar
En este capítulo del programa de streaming de La Tercera el senador Cristian Vial (Ind.-REP.) emplazó a los parlamentarios a respaldar la reforma constitucional del Ejecutivo en Seguridad. "El que no esté en esto va a tener que dar sus argumentos y sus explicaciones (...) a la ciudadanía", dijo, apuntando al timonel UDI, Guillermo Ramírez. El también general (R) del Ejército, de todas formas, se distanció de la propuesta del nuevo estado de excepción presente en la ACOT: “Las Fuerzas Armadas no están para el orden público”, planteó. Por su parte, el coordinador del Observatorio de Crimen Organizado y Terrorismo de la Universidad Andrés Bello y excoordinador Nacional de Seguridad de Macrozona Sur, Pablo Urquízar, dijo que "reformular las bases de la institucionalidad" por seguridad "a mí me parece que no es necesario".
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