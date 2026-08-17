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    Ley Karin: ¿Por qué el gobierno propone cambiar el reglamento y cómo se “descongestionaría” la DT?

    El abogado laboral Pedro Matamala, quien participó en la discusión de la Ley Karin, afirmó en el programa de streaming de La Tercera, 'Desde la Redacción', que "manifestamos por todos los medios posibles la sobrecarga" que iba a recibir la Dirección del Trabajo mientras se discutía la normativa, lo que -según él- se cumplió. ¿De qué forma, según el abogado, se podría modificar el reglamento de la normativa para no colapsar al organismo encargado de fiscalizar la legislación laboral? Revisa en el video el análisis.

    Alonso VatelPor 
    Alonso Vatel

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