Los economistas sub-45 que asoman como el recambio

Le pedimos a un grupo de economistas senior que escogiera, cada uno de ellos, hasta tres representantes de las nuevas generaciones a los que ven como futuros referentes en el ámbito económico, ya sea por sus carreras académicas, por sus aportes a las políticas públicas del país y/o por la posibilidad de llegar a ocupar los cargos de mayor relevancia en el área. Mientras algunos ya están en puestos de importancia, otros recién hacen sus primeras armas en el mundo laboral. Unos dentro de Chile, y otros, fuera. En edad, van entre los 30 y los 45 años, y de los 17 elegidos, 8 son mujeres y 9 hombres.

Así, el expresidente del Banco Central, Vittorio Corbo, mencionó a Claudia Allende, Mauricio Larraín Errázuriz y Christopher Neilson; el decano de la FEN de la U. de Chile y también extimonel del instituto emisor, José De Gregorio, a Elías Albagli, Eugenia Andreasen y Mariana García; y el académico de la UC y director científico de J-PAL LAC, Francisco Gallego, coincidió en Allende y Neilson, además de destacar a Nano Barahona.

Por su parte, Felipe Larraín, el exministro de Hacienda y director de Clapes UC, relevó a Hermann González, Sergio Urzúa y Paulina Yazigi; la académica de la UAI y presidenta de la Fundación para la Superación de la Pobreza, Andrea Repetto, también a Albagli, junto con Lorena Flores; y la directora del Centro de Economía y Politicas Sociales de la U. Mayor e investigadora del COES, Claudia Sanhueza, a José Miguel Alvarado, Sebastián Espinoza y Javiera Petersen.

Por último, Rodrigo Valdés, otro exministro de Hacienda y subdirector de la Escuela de Gobierno UC, destacó a Paula Benavides, Loreto Cox y Rodrigo Wagner.

Elías Albagli (44 años): una carrera en el Banco Central

-Es ingeniero comercial y magíster en Economía Financiera de la Universidad Católica, donde recibió el premio al mejor egresado de su promoción. Además, tiene un doctorado en Economía de la Universidad de Harvard. En la actualidad es el gerente de la División de Política Monetaria del Banco Central -desde agosto de 2018- y anteriormente se desempeñó como gerente de la División de Estudios y gerente de Modelación y Análisis Económico de la misma institución. El expresidente del instituto emisor, José De Gregorio, destaca de él que “ha tenido una muy exitosa carrera en preparar y entregar antecedentes para la muy buena conducción de la política monetaria y el gran aporte que ha hecho el Banco Central en esta coyuntura tan compleja. Es además uno de los economistas que mejor entiende la relación entre los graves problemas que el cambio climático puede provocar en la estabilidad económica del país y en el futuro de la humanidad”. Respecto de este último tema, recientemente fue designado como el representante del Banco Central en el Comité de Capital Natural, que es un grupo de trabajo que tiene por objetivo asesorar y entregar recomendaciones respecto a la medición del capital natural de Chile y el cambio climático.

José Miguel Alvarado (30 años): futuro en políticas fiscal y tributaria

-Sus temas de especialidad están radicados en evasión tributaria, impuestos y política fiscal. Esa expertise lo llevó a colaborar en el equipo económico del candidato presidencial Gabriel Boric, a cargo de la mesa de política fiscal. Es ingeniero industrial de la Universidad de Chile, siendo el mejor titulado de su generación en 2015, y actualmente estudia un doctorado en Economía en Northwestern University. Es originario de Arica y estudió su educación básica y media en un liceo público. En 2016, el Colegio de Ingenieros de Chile lo premió por la especialidad de Ingeniería Industrial. Claudia Sanhueza, directora del Centro de Economía y Politicas Sociales de la U. Mayor, sostiene que Alvarado “hará una importante contribución en el debate público sobre impuestos y política fiscal para Chile, hoy y en el futuro. De hecho, ya está colaborando en esto a través de la Fundación Rumbo Colectivo”.

Claudia Allende (32 años): trayectoria académica de frontera

-Desde este año es profesora asistente de la Graduate School of Business de la Universidad de Stanford. Allende estudió economía en la Universidad Católica e hizo el doctorado en la Universidad de Columbia. Su campo principal es la Organización Industrial con un enfoque en la Economía de la Educación. También está interesada en Economía del Desarrollo y Diseño de Mercados. “Es una economista especializada en temas de capital humano. Ha trabajado en las áreas de educación y pensiones. Estuvo recientemente como visitante en el Becker Friedman Institute de la U. de Chicago. Aunque ella está en una etapa más temprana de su carrera, tiene también un alto potencial de hacer contribuciones en el ámbito de capital humano y de políticas públicas”, sostiene el expresidente del Banco Central, Vittorio Corbo. Por su parte, el académico de la UC Francisco Gallego destaca que “va partiendo en Stanford y ya tiene un revise and resubmit en revista top 5”. Es decir, está en proceso de publicación. Resalta que tiene una “agenda internacional de investigación importante y con mucha colaboración con gente diversa. Está jugando también un rol muy importante de modelo para que más mujeres sigan esta trayectoria académica de frontera que ella ha seguido”.

Eugenia Andreasen (41 años): recientemente se integró al GPM

-Trabaja como profesora asistente del Departamento de Economía de la Universidad de Chile y recientemente se integró al Grupo de Política Monetaria (GPM). Su área de especialización es macroeconomía, economía financiera y finanzas internacionales. Tiene un doctorado en Economía del Instituto Universitario Europeo y un magíster en Economía de esa misma casa de estudios, en 2008. Sus líneas de investigación se pueden agrupar en dos temáticas principales: los efectos de los controles de capitales y las políticas macroprudenciales, y los determinantes y consecuencias de los defaults soberanos y de los niveles de deuda de equilibrio. “Tiene muy buenas investigaciones y excelentes publicaciones. Ha hecho trabajos muy interesantes en manejo de flujo de capitales, incorporando la conducta de las empresas en modelos macroeconómicos”, dice de ella José De Gregorio. Y añade que “en la actualidad estará más expuesta a temas de política monetaria con su participación en el GPM. Tiene un tremendo potencial y si decide trabajar en política económica, o contribuir a la discusión desde la academia, será un gran aporte”.

Nano Barahona (32 años): uno de los elegidos para el ReStud Tour 2021

-Este ingeniero civil industrial eléctrico y máster en Economía de la Universidad Católica, tiene un doctorado en Economía en Stanford. Fue uno de los elegidos por el Review of Economic Studies para participar en el ReStud Tour 2021, premio que se otorga cada año a los economistas más promisorios recién graduados del doctorado, basado también en los papers enviados para el “job market”, la instancia donde las principales universidades del mundo van a reclutar a sus nuevos académicos. Barahona tuvo otro logro este invierno en el hemisferio norte: fue el primer chileno en recibir una oferta del Massachusetts Institute of Technology (MIT) en un puesto inicial, además de otra de la Universidad de California Berkeley, posición que finalmente aceptó y donde comenzará este año con un postdoctorado y ya desde 2022 como profesor asistente. Francisco Gallego comenta que si bien “está recién partiendo tuvo un job market extraordinario, lo que lo deja muy bien posicionado para el futuro. Además, ya parte con un paper en revista top 5 y tiene otro ahora como revise and resubmit. También tiene varios otros proyectos y va a estar de profesor en una universidad top, como es Berkeley, lo que le da visibilidad y espacios para avanzar”.

Paula Benavides (45 años): amplia experiencia de gobierno

-Es ingeniera comercial con mención en Economía de la Universidad Católica y magíster en Economía Aplicada con mención en Economía Financiera de la misma institución. Su carrera ha estado centrada en el sector público, principalmente en el Ministerio de Hacienda. Participó del desarrollo de la metodología del Balance Estructural, siendo coautora en 2001 de la primera versión de la metodología de la regla fiscal. Fue responsable de la creación del Departamento de Investigación y Estudios Actuariales de la Dirección de Presupuestos (2009-2013). Además, se desempeñó como coordinadora de Estudios, de Políticas Sociales de Hacienda y en 2018 fue subdirectora de Racionalización y Función Pública de Presupuestos. También su área de trabajo está radica en la temática previsional y hoy es parte del Consejo Fiscal Autónomo. Rodrigo Valdés, exministro de Hacienda, afirma que es “una de las personas en que más confío respecto del diseño de programas sociales y seguridad social en Chile. Con gran experiencia de gobierno. Ya estuvo en la reforma (de pensiones) en 2008 y estoy seguro que será protagonista de las próximas”. Valdés resalta que “Paula armoniza asombrosamente bien la técnica y la política, desplegando una capacidad y paciencia admirable para conversar con todos y explicar los temas más difíciles, con una gran quilla conceptual que no pierde nunca”.

Loreto Cox (37 años): socióloga, economista y cientista política

-“En una época en que la especialización excesiva dificulta el diálogo entre disciplinas, esta socióloga, economista y cientista política, ofrece siempre nuevos ángulos en una discusión de políticas públicas”. Esa es la descripción que hace Rodrigo Valdés de la académica de la Escuela de Gobierno UC. Loreto Cox obtuvo su doctorado en ciencia política en el MIT. Es ingeniera comercial con mención en economía y socióloga de la UC. Sus principales focos de investigación son el comportamiento político, con especial interés en el funcionamiento de las instituciones políticas chilenas, y la educación superior. Su trabajo utiliza diversos métodos empíricos, incluyendo encuestas y experimentos. “Vibra como pocos con lo que discurre en la Polis y está siempre tratando de entender qué pensamos y queremos los chilenos. Por algún tiempo estará dedicada a su carrera académica en la UC, pero es una persona que estoy seguro aportará mucho desde posiciones estratégicas de gobierno”, destaca el exministro de Hacienda. Antes de llegar a la Escuela de Gobierno UC, fue investigadora del Centro de Estudios Públicos.

Sebastián Espinoza (31 años): con el foco en políticas sociales y laborales

-Economista de la Universidad de Chile y magíster en Análisis Económico de la misma casa de estudios. Actualmente cursa un doctorado en Economía en la UCL (University College of London) de Inglaterra. Claudia Sanhueza realza de él que “ha sido uno de los mejores estudiantes de su generación y obtuvo la Beca Presidente de la República para sus estudios de enseñanza media y superior”. Sus temas de interés son: educación, pobreza, desigualdad y economía urbana. Sanhueza espera que contribuya en varios temas de políticas sociales, urbanas y laborales. “Está muy comprometido con que su trabajo sea un aporte no sólo para él, sino para la comunidad”, explica la académica.

Durante su carrera, Espinoza ha sido asistente de Investigación de la línea Dimensiones Socioeconómicas del conflicto y de la línea Geografías del Conflicto de COES, además de ser asistente de investigación de los economistas Dante Contreras, la propia Claudia Sanhueza y Paola Bordón. También tuvo un paso por la Comisión Nacional de Productividad.

Lorena Flores (42 años): la líder del Centro de Microdatos de la U. de Chile

-Es directora ejecutiva del Centro de Microdatos del Departamento de Economía de la Universidad de Chile. Flores es ingeniera comercial de la Universidad de Chile y posee un máster en Estudios del Desarrollo de la University of New South of Wales. Su trayectoria ha estado ligada principalmente al área académica y de las políticas públicas. Ha sido profesora en las universidades Alberto Hurtado, Diego Portales, de Chile. Pero también conoce el Estado, dado que se ha desempeñado en los ministerios de Educación, de Trabajo y en la Dirección de Presupuestos, Además, fue investigadora en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

Andrea Repetto, académica de la Universidad Adolfo Ibáñez, destaca su experiencia en temas laborales: “Trabajó en el Ministerio del Trabajo y hoy dirige Microdatos en la Universidad de Chile. Desde ahí participa en la discusión pública sobre el empleo, que hoy es eje central del problema de la reactivación económica y la entrega de apoyos a las familias y su diseño”.

Mariana García (38 años): experta monetaria del instituto emisor

-“Es experta en política monetaria y tiene muy buenos trabajos de investigación publicados en excelentes revistas académicas”. Así describe el decano de la Facultad de Economía y Negocios de la U. de Chile, José De Gregorio, a Mariana García. Ella es economista de la Universidad Católica y posee un doctorado de la Universidad de Columbia. Actualmente se desempeña en la División de Política Monetaria el Banco Central, en el Departamento de Modelación Económica. Sus áreas de especialidad son Macroeconomía, Economía Monetaria, Formación de Expectativas en Macroeconomía.

“Tiene mucha experiencia en estimación de modelos y calibración de la política monetaria. Tiene además excelente carácter y no tengo dudas de que podría ser consejera y presidenta del Banco Central. Es además valioso que funcionarios de carrera del banco puedan llegar al consejo”, afirma De Gregorio.

Hermann González (42 años): acaba de ser nombrado en el Consejo Fiscal Autónomo

-Este economista de la UC ha tenido una carrera ligada a las políticas públicas. Entre 2004 y 2008 se desempeñó en la División de Estudios del Banco Central. Luego, entre 2012 y 2013, fue coordinador macroeconómico del Departamento de Estudios de la Dirección de Presupuestos. Entre 2018 y 2020 fue jefe de asesores y coordinador macroeconómico del Ministerio de Hacienda. Adicionalmente, fue miembro del Consejo Fiscal Asesor entre 2014 y 2018, siendo vicepresidente de la entidad desde 2016. Ha tenido también un paso por el sector privado. Fue economista senior y subgerente de Estudios de Zahler & Co y economista principal de BBVA Research Chile. Fue nombrado recientemente como integrante del Consejo Fiscal Autónomo y es coordinador macroeconómico de Clapes UC. “Conozco a Hermann González desde la universidad, donde fui su profesor en los cursos de Macroeconomía y Desarrollo Económico. Trabajamos en el Ministerio de Hacienda, cuando él fue coordinador macro y luego jefe de asesores. Hermann es un gran economista, de gran capacidad de trabajo y de diálogo”, menciona el exministro de Hacienda, Felipe Larraín.

Mauricio Larraín (42 años): el mundo de las finanzas es lo suyo

-Desde su creación, en 2017, es parte del consejo de cinco miembros de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) que preside Joaquín Cortez. Larraín es economista de la Universidad Católica, con un magíster en Economía Financiera de la misma casa de estudios. Además, tiene un doctorado en Economía de la Universidad de California, Berkeley, Estados Unidos. Es profesor de Finanzas de la Escuela de Administración de la UC y exsocio de Larraín y Larraín, consultora especializada en gobierno corporativo y asesorías financieras. Comenzó su carrera como economista del Departamento de Estudios del Banco Central. Luego fue Profesor de Finanzas de la Escuela de Negocios de la Universidad de Columbia en Nueva York. Se ha especializado en el estudio de finanzas corporativas, finanzas internacionales y banca.

Vittorio Corbo resalta que “con su formación profesional, su experiencia académica y como comisionado tiene mucho que contribuir a la formación de profesionales y a perfeccionar políticas en estas áreas”.

Christopher Neilson (40 años): primer profesor chileno de economía en Princeton

-Es el primer profesor chileno de economía en la Universidad de Princeton -desde 2015-, donde además se dedica a estudiar temas de organización industrial especializado en los mercados educativos y capital humano. Neilson estudió economía en la U. de Chile. Ahí trabajó con Dante Contreras y Óscar Landerretche. Y luego estuvo tres años en el Banco Central siendo asistente de José De Gregorio cuando fue presidente. Tiene un doctorado en Economía en Yale. Francisco Gallego detalla que posee “varias publicaciones top (3 papers publicados en revistas top 5, más 3 revise and resubmit en esas mismas revistas y una serie de otros papers). Además, tiene una agenda armada de investigación y es conocido en el mercado top por eso”. Y resalta que “aplica herramientas de diferentes áreas para contestar preguntas bien relevantes. Está con proyectos muy potentes con gente top y ha armado también una especie de semillero trabajando en muchos países con gobiernos. Va más allá de escribir papers, trata de influir desde eso en políticas públicas”. Vittorio Corbo agrega que “dada su especialidad y su lista de publicaciones en revistas especializadas de alta calidad en esta temprana etapa de su carrera profesional, tiene un gran potencial para contribuir tanto en el mundo académico como en políticas públicas”.

Javiera Petersen (31 años): del equipo económico de Jadue al comando de Boric

-Saltó a la primera línea al integrar el equipo económico del exprecandidato presidencial del PC Daniel Jadue. Y ahora se sumó al comando de Gabriel Boric para ser parte del trabajo programático de la candidatura del bloque Apruebo Dignidad. Pero su cercanía con las políticas públicas no comenzaron recién, sino que mientras estudiaba economía en la Universidad de Chile.

Actualmente estudia un doctorado en innovación y políticas públicas en la University College of London, en el departamento que dirige la economista ítaloestadounidense, Mariana Mazzucato. Claudia Sanhueza destaca que es una de las fundadoras del Observatorio de Políticas Económicas y su actual directora ejecutiva. “Está estudiando sobre matriz productiva y crecimiento, y creo que será una contribución al debate de políticas económicas para un nuevo modelo de desarrollo productivo en Chile”, sostiene.

Sergio Urzúa (44 años): de los pocos locales que es profesor titular en una universidad de EEUU

-Es economista de la U. de Chile y doctor en Economía de la U. de Chicago. Actualmente es profesor asociado de la Universidad de Maryland e investigador Internacional de Clapes UC. Sus áreas de investigación incluyen la economía de la educación, economía laboral y desarrollo económico. Cuenta con más de treinta publicaciones académicas. Ha dictado clases en las universidades de Chicago, de Northwestern, de Chile, Católica, los Andes (Colombia), del Rosario (Colombia) y del Pacífico (Perú). También ha sido consultor para el Banco Mundial, OCDE, Naciones Unidas y el BID. Felipe Larraín lo realza: “Es un economista de selección”. Alaba “su habilidad para conectar teoría económica y datos, al análisis de todo tipo de situaciones. Sus columnas y artículos son de gran calidad. De los pocos chilenos que es profesor titular en el competitivo sistema universitario de EEUU. Ese es un logro notable, sobre todo con menos de 45 años”. Y acota que “a pesar de no vivir en Chile, ha participado de múltiples comisiones y consejos. Contribuye al debate con una opinión siempre basada en evidencia. Su capacidad de trabajo, seriedad y productividad lo distinguen”.

Rodrigo Wagner (44 años): empujando una centroizquierda moderna

-Este economista es profesor asociado de Finanzas de la Escuela de Negocios de la U. Adolfo Ibáñez. Posee un doctorado en Economía Política de la U. de Harvard. Su investigación académica se ha centrado en los desafíos de crecimiento en mercados emergentes, con énfasis en commodities, y la financiación de nuevos proyectos. Ha asesorado en Finanzas y Competitividad a startups, inversores extranjeros y gobiernos en América Latina, El Caribe, Europa y África. Recientemente se integró al equipo económico de la candidata presidencial -de la ex Unidad Constituyente- Yasna Provoste. Rodrigo Valdés valora de él que “combina gran curiosidad intelectual y pasión por ampliar la frontera de lo que es posible, con buenas políticas públicas y con un gran respeto por la economía bien fundada, la evidencia empírica y la disciplina”. Resalta que “siempre está bien dispuesto a trabajar, dedicarle horas y pasar malos ratos para empujar una centroizquierda moderna, sin miedos a los mercados, y con un gran compromiso por los ciudadanos comunes y corrientes. Ha hecho un silencioso y gran trabajo reciente detrás de algunas candidaturas”.

Paulina Yazigi (44 años): nueva gerenta en el Banco Central

-Acaba de ser nombrada, este miércoles, nueva gerenta de la División de Mercados Financieros del Banco Central, cargo que asumirá a partir del lunes 4 de octubre. Yazigi es ingeniera comercial y máster en Macroeconomía de la Universidad Católica y máster en Ciencias de Matemáticas en Finanzas de la Universidad de Nueva York. Hasta ahora se desempeñaba como gerenta de Inversiones en Nogaleda Inversiones, family office de la familia Noguera y es miembro de los directorios de la Bolsa Electrónica y de RedBanc; y consejera del Comité Financiero de los Fondos Soberanos. Antes fue gerenta de Inversiones, de Estrategia y directora de Research de Renta Fija y Economía en Credicorp Capital (ex IMTrust). Felipe Larraín la califica como una “gran economista financiera” y cuenta que “la conozco desde que fue alumna destacada en Economía de la UC, donde además trabajó apoyándome en varios aspectos. He sido testigo de su carrera en los mercados financieros, destaco su aporte a las políticas públicas en los años recientes y su labor en diversas comisiones. Como ministro de Hacienda, fui testigo de su gran trabajo en el Comité Financiero de los Fondos Soberanos”.