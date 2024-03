Rodrigo Arellano: “Si la oposición aspira a ser gobierno, tendrán que poner sus cartas en un buen resultado a nivel municipal”

¿Cómo debería enfrentar este nuevo año legislativo el gobierno?

El presidente Boric va a tener que definir cuáles van a ser sus batallas y cuánto va a estar dispuesto a ceder en ellas. Este Gobierno prometía una especie de refundación con cambios muy transformadores para el país, y entre ellos, quizás el más relevante era la modificación constitucional, la cual fracasó en dos instancias y creo que el primer fracaso llevó a piso gran parte de los sueños del programa de esta coalición. Por lo tanto, si el Presidente quiere tener un legado y ser Gobierno de alguna transformación, va a tener que hacer cambios en sus propuestas.

¿Qué cambios tendría que hacer?

Primero, va a tener que centrarse en la discusión del tema pensiones, ya que si este Gobierno no aborda ese tema va a generar un problema de política pública porque efectivamente hay una necesidad. Por otro lado, la segunda propuesta tiene al menos dos líneas, la primera es seguir avanzando en proyectos de ley o cambios legislativos para combatir la delincuencia, debido a que hoy es sin duda la temática más importante y de mayor preocupación para los chilenos. La tercera, yo creo que será una solución al tema de la salud, ya que si bien la ley corta de isapres va a ser una solución parcial a raíz del fallo que hubo en la Corte Suprema, el tema es mucho más profundo. Yo creo que el énfasis del Gobierno va a ser ese, sin embargo, será complicado porque a partir de marzo vamos a entrar a una rueda electoral, y muchos avances van a estar marcados por la discusión que va a existir a raíz de los acuerdos y pactos a nivel electoral.

Dentro de los cambios que cree que debe realizar el gobierno ¿está un cambio de gabinete?

El Presidente va a tener que analizar profundamente la continuidad de varios de sus ministros, porque muchos de ellos han demostrado que no tienen la capacidad ni la gestión para avanzar en propuestas. Basta mirar la economía, cómo está desarrollándose, los conflictos de intereses que han tenido varios de sus ministros y que han mostrado poca eficiencia para poder enfrentar políticamente los temas. El presidente Boric tiene un gabinete muy desgastado, una ministra del Interior que en las últimas encuestas ha sido muy golpeada sobre todo por el tema de la violencia, y como dije anteriormente se inicia un ciclo electoral, por lo que el Presidente si quiere terminar el mandato y espera tener un buen resultado en las elecciones, tanto municipales como parlamentarias, va a tener que incorporar personas con mucho más ADN electoral. Es poco viable que este gabinete siga avanzando cuando los desafíos legislativos, programáticos y electorales están a la vuelta de la esquina.

La crisis de seguridad. ¿Cómo debería enfrentar esta situación el gobierno?

Desde mi mirada el Gobierno tiene que avanzar con una agenda legislativa que sigue entrampada en el Congreso. Ha tenido un avance importante, es decir, un 70% de las normas comprometidas han terminado su trámite legislativo, sin embargo, quedan temas pendientes que son muy relevantes. El primero, es la creación de un Ministerio de Seguridad y el segundo, la ley que regula el uso de información técnicamente calificada. Por ende, el Presidente Boric va a tener que tomar decisiones y asumir ciertos riesgos. Tendrá que decidir si hacer caso a lo que le han pedido varios alcaldes e incluso el Gobernador de la Región Metropolitana, quienes han planteado la posibilidad de incorporar fuerzas militares en el resguardo de ciertos puntos críticos o evaluar la posibilidad de declarar Estado de Excepción en aquellos territorios que se han visto más perjudicados por la violencia y delincuencia. Esa es una de las agendas importantes porque en octubre vamos a elegir gobernadores y alcaldes que tienen potestades territoriales, entonces si el Gobierno quiere de alguna forma tener un buen resultado en las próximas elecciones, va a tener que mirar con mucho detalle la agenda de seguridad y delincuencia, y eso significa avanzar en normas y tomar decisiones.

¿Cuáles son los pilares discursivos que deberían tener los candidatos de la oposición en las próximas elecciones?

Para obtener un buen resultado, lo primero que la oposición debería lograr es un pacto o un gran acuerdo político, con el objetivo de presentar un solo candidato. Esto es importante sobre todo si la oposición busca recuperar aquellos municipios que hoy están en manos de la izquierda, ya que si se lleva más de un candidato, podría ocurrir una fragmentación de votos entre la centroderecha. Por otro lado, la única variable que se ha mantenido constante es que si obtienes un buen resultado municipal, vas a tener un buen resultado presidencial, por ende, si la oposición aspira a ser el próximo gobierno, tendrán que poner sus cartas en un buen resultado a nivel municipal. Lo segundo, yo creo que el tema de la delincuencia porque el alcalde es una persona que tiene mucha cercanía con la ciudadanía, y también incorporaría el tema de transparencia y probidad, debido a que las personas lo van a exigir. Hemos tenido casos bien emblemáticos como Santiago o en el sur de Chile, donde hay varios alcaldes que están detenidos. También está el caso de la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, por lo que yo creo que va a ser muy relevante que quienes pretendan ser alcalde de una determinada comuna no solamente vengan con propuestas, sino que además cuenten con una agenda que genere transparencia y confianza.

¿La oposición debería llegar a acuerdos en ambas elecciones (municipales y gobernadores)?

En mi opinión, a nivel municipal es crucial que la oposición llegue a un acuerdo para presentar un solo candidato. Hemos tenido experiencias anteriores donde la centroderecha, al no ponerse de acuerdo, ha entregado municipios debido a la fragmentación de votos que permitió que surgieran otros candidatos. Por otro lado, en el caso de las elecciones de gobernadores, analizaría los casos, ya que en ellas hay espacio para una segunda vuelta. Prestaría atención a aquellos casos donde la centroderecha eventualmente podría tener la adhesión suficiente para pasar a una segunda vuelta sin poner en riesgo una gobernación que podría terminar con un resultado favorable hacia la centroderecha.

Venimos de un período con elecciones muy seguidas y emblemáticas, ¿cómo cree que las personas se tomarán las de este año y cómo afectará en la participación?

Efectivamente este ha sido un período de mucho desgaste electoral, pero hay un elemento que quizá distorsione el resultado final. Hasta la última elección presidencial, las elecciones municipales siempre habían tenido menos participación ciudadana. Sin embargo, se acaba de incorporar el voto obligatorio, lo que posibilitará una mayor participación y también representará un nuevo desafío electoral. Se incorporarán a una elección municipal seis millones de votantes que no habían votado en las últimas, y los alcaldes tendrán que buscar la forma de reencantar a esos votantes para que participen activamente en esta elección.

Según distintos estudios el voto de la mujer ha perjudicado a la derecha en las últimas elecciones presidenciales y plebiscito, ¿cuál debería ser la estrategia de la derecha para reencantar a las mujeres?

El voto de la mujer ha estado más condicionado por el factor republicano que por la ideología. Creo que debido a errores, el voto de un sector más moderado se ha mostrado esquivo a elecciones que han estado marcadas con la participación del Partido Republicano. Por ejemplo, en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, donde José Antonio Kast inicialmente planteó la eliminación del Ministerio de la Mujer, o en el último plebiscito, donde se cuestionaron las causales de aborto durante la discusión sobre la propuesta de nueva Constitución. Considero que estos fueron elementos condicionantes para que parte de un grupo de mujeres no estuvieran de acuerdo con dichos planteamientos, y efectivamente, votos que tradicionalmente podrían haber respaldado a la centroderecha, no lo hicieron. Por ende, creo que la estrategia sería abordar las temáticas femeninas desde un punto de vista más convocador, preferiblemente con figuras que generen adhesión de mujeres para reencantarlas. Estos temas incluyen seguridad, empleo y crecimiento.

De acuerdo con un estudio de DecideChile, los votantes menores de 34 años desempeñaron un papel fundamental en la victoria de la opción En Contra en el último plebiscito. En base a ello, ¿cuáles cree que son los temas más relevantes para los jóvenes en las próximas elecciones municipales?

Este grupo es parte de los que se han ido sumando en las últimas elecciones. Los jóvenes tenían una baja participación hasta la implementación del voto obligatorio. Los temas que movilizan a los jóvenes para votar no parecen distar mucho de los que interesan a los adultos, sin embargo, valoran algunos temas de manera diferente. Estos temas son empleo y crecimiento económico, ya que son personas que se han ido incorporando al mundo laboral y han enfrentado más problemas para hacerlo. Creo que la seguridad seguirá siendo un tema relevante para ellos, y añadiría temáticas que, aparentemente, las ideas de Chile Vamos aún no han consolidado y que están relacionadas con el crecimiento, pero con sustentabilidad y respeto al medio ambiente. Estas personas están pensando en el futuro más que aquellos que estamos a punto de asumir otras responsabilidades en el mundo. Por otro lado, un candidato que hoy no se suba al tren de lo digital y las redes sociales tiene escasas posibilidades de tener éxito.