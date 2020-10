Te volviste loca y disparaste frente a mí: el origen del mayor éxito de Chico Trujillo

“Cuando pendejo yo vivía en Retiro, que es un sector humilde de Quilpué. Allá anda todo el mundo a pura talla y cumbia. Yo canto como de los dos años. Es que mi vieja cantaba todo el día, y mi abuela también, así que creo que por eso mismo yo le ponía”, dijo Aldo ‘Macha’ Asenjo en entrevista con Zona de Contacto de El Mercurio en 2001, explicando su fascinación por la cumbia.

El líder de Chico Trujillo, banda que suena fuerte en celebraciones tan chilenas como las Fiestas Patrias, y tan universalmente festivas como el Año Nuevo, es la voz de otros dos proyectos en simultáneo: Bloque depresivo (boleros y vals latinoamericanos) y La Floripondio (ska, reggae, cumbia y rock). Fue durante la gira de esta última, que crearon una suerte de proyecto en paralelo, donde la cumbia sonó más fuerte.

Con canciones propias y covers adoptados del repertorio latino, la banda publicó su primer álbum Chico Trujillo y la señora Imaginación (editado en Alemania como ¡Arriba las Nalgasss!) en 2001, con temas como el cover de "Loco, loco", "El Tren" y "Ay cariño".

Pero su canción insigne la publicaron recién en 2008 en el álbum Plato único bailable, y su título era "Loca".

En ritmo alegre, unos tristes versos cuentan una historia de desamor en que una mujer confiesa que hace unos año ama a otro, noticia que es interpretada como un disparo detonado por la locura.

"En ese momento no nos imaginábamos, como muchas veces, el éxito que podía llegar a tener una canción", dijo Carlos Salazar, ex director del Sello Oveja Negra en el micro-documental de Súbela Radio.

Al regresar de una gira internacional, la banda conformada por 13 integrantes entre voz, guitarra, bajo, percusión, trompeta, trombón, teclados, saxofón y charango, entre otros; reservó 5 días en los estudios de grabación Triana para registrar un nuevo disco.

"Al tercer día estábamos listos. No faltaba nada. La base salió a la primera o la segunda, pero la voz era algo impresionante. [Aldo Asenjo] Se paró frente al micrófono y dijo 'Ya, grabemos', y la grabó de una pasá. Le ofrecieron hacer otra toma y dijo 'No, mejor no me va salir'", según contó Claudius Rieth, productor de los estudios Triana en el mismo documental.

Mientras "Cosecha de mujeres" destacaba como una de las más alegres y pegajosas, "Ahora quién" contenía una letra más lúgubre dentro de la clave cumbiera, pero la perla del álbum -y de la banda- fue el tercer track.

"Loca" tuvo una alta difusión radial, posicionando a la tercera banda del 'Macha' Asenjo como una de las infaltables de las fiestas bailables. Incluso fueron invitados al Festival de Viña del Mar dos años seguidos, convocatorias que fueron rechazadas por la banda.

"Un amigo me decía que Chico Trujillo es la excusa perfecta para que el rockero se meta en la cumbia: puede aportar al rock toda la soltura, alegría y baile que éste no tiene. Y ése es el mejor cumplido que puedo tener", dijo Asenjo a Zona de Contacto, entrevista considerada una rareza dado que la banda se niega a hablar con la prensa.