Experimental Jet Set: la herencia vanguardista de Sonic Youth

"Los tiempos peligrosos requieren de canciones peligrosas", decía Tom Morello en una entrevista a Los Angeles Times, en medio de las elecciones presidenciales que dieron por victorioso a Donald Trump en 2016. Y la verdad es que las palabras del guitarrista de Rage Against The Machine no podrían ser más acertadas. Toda expresión artística nace en un contexto, un espacio determinado en donde el sistema parece no funcionar, o al menos no para todos ni todas.

Así surgió el movimiento dadaísta en Zurich durante la Primera Guerra Mundial, a partir de un grupo de refugiados que se organizó en el Cabaret Voltaire, una taberna fundada por Hugo Ball y Emmy Hennings, y que recibió a artistas como Tristan Tzara —autor de los manifiestos—, Hans Arp, Marcel Duchamp y Francis Picabia, entre otros. Más tarde, entre 1928 y 1929, el surrealista René Magritte presentaría La Trahison des images, una serie de obras que incluyeron un óleo con la imagen de una pipa, pero con la inscripción "Ceci n'est pas une pipe" ("esto no es una pipa") en su parte inferior.

En la música, John Cage aplicó las técnicas del piano "preparado" e incluso creó "4'33", una composición de tres movimientos en la que los intérpretes deben silenciar sus instrumentos por cuatro minutos y treinta y tres segundos, mientras los sonidos generados en el ambiente pasan a formar parte de la obra, una demostración de la ruidosa y transgresora melodía del silencio.

Por su parte, géneros como el jazz y el blues surgieron como una respuesta a la supremacía blanca en Estados Unidos, mientras que el punk nació como una contraposición a las políticas públicas y económicas, bajo la idea de "hazlo tú mismo".

Los movimientos culturales parecieran no desaparecer de manera abrupta, sino que más bien se someten a periodos de transformación, los cuales dan origen a constructos sociales que se adhieren al material genético de las generaciones posteriores en la contracultura. En este sentido, la agrupación dirigida por Thurston Moore se destacó como una banda que reunió elementos relacionados a la escena no wave, punk y la música de vanguardia, los cuales cobran vida a través de una serie de instrumentos alterados y afinaciones inortodoxas.

La ciudad del terror

Corría 1975 y New York enfrentaba una de las crisis económicas más infernales de su historia. La mala administración por parte de las alcaldías y los recortes en el presupuesto fiscal provocaron que durante el mandato del demócrata Abraham Beame, la tasa de delincuencia y específicamente de "delitos graves", subiera un 13% entre 1976 y 1977, según informó el periódico The New York Times en su edición del 5 de marzo de ese último año. De igual manera, el medio reveló que las cifras de desempleo alcanzaron un 10.9% a nivel estatal, resultados alarmantes para una potencia como Estados Unidos.

Las calles estaban descuidadas, mientras que los visitantes recibían folletos de advertencia en el aeropuerto, los cuales exponían indicaciones para sobrevivir a los malestares de "la ciudad del terror", como especificaban en su carilla. Según informó un artículo de El País, la clase media de East Village abandonó el sector por los altos índices de delincuencia y narcotráfico, lo que generó que diversos grupos de jóvenes alquilaran esas residencias a precios convenientes para su bolsillo.

"Recuerdo que en ese tiempo, los periodistas me preguntaban cómo podía vivir en una ciudad tan peligrosa como Nueva York. Yo les respondía: 'bien, entonces no vengan'", relata Debbie Harry (vocalista de Blondie) en Blank City (2010), un documental independiente dirigido por Celine Danhier.

En un contexto en donde la oscuridad se apropiaba de las avenidas de La Gran Manzana, se desarrolló la cuna de una escena cultural que adoptó el arte como vehículo de expresión.

CBGB & OMFUG (Country, Blues, Bluegrass and Other Music For Uplifting Gormandizers) abrió sus puertas en 1973. El club, ubicado en el Lower East Side de Manhattan, se estableció como una sede principal para las bandas emergentes de la escena neoyorquina, las cuales más tarde se convirtieron en exponentes del punk y el new wave.

Nombres como Ramones, Blondie, Talking Heads, Patti Smith, Television y Dead Boys eran recurrentes en el cartel del local, en el cual también se presentaron agrupaciones inglesas como The Police y The Damned, a quienes se le reconoce como la primera banda punk en lanzar un sencillo ("New Rose") y un álbum (Damned, Damned, Damned [1977]).

Ante el debilitamiento de la primera ola del punk a fines de la década —la cual se caracterizó por presentar un sonido minimalista, pero agresivo y provocador, con tintes heredados del garage rock y el "proto-punk" de los años sesenta—, surgió el new wave, una vertiente que añadió elementos relacionados a la música electrónica, disco y pop, además de una propuesta más elaborada, tanto en su sonido como en sus vestimentas. Si bien, este mantiene una relación estrecha —y a veces confusa— con el post-punk, el último se distingue por presentar una estética más abstracta y menos masiva.

El éxito comercial de bandas como Devo, The Cars y The B52's, provocó el surgimiento de un sector opositor a los estereotipos predominantes en la música. Así nació el no wave, una corriente que desafió las estructuras del rock hasta ese momento, además de llevar al límite las aristas conocidas de la vanguardia. El uso de disonancias, atonalidades y ruidos están presentes en sus composiciones, mientras que el nihilismo de sus letras incluye referencias a lo absurdo y lo abstracto.

La escena estuvo compuesta por agrupaciones como Suicide, James Chance and the Contortions—quien además incluyó elementos del jazz—, Mars, Teenage Jesus & The Jerks, Sonic Youth, entre otras. Y si bien, el movimiento duró poco tiempo, la última logró posicionarse como una de las bandas de culto más elogiadas del siglo XX.

A continuación, encontrarás una descripción individual de los álbumes de estudio de Sonic Youth, las cuales incluyen afinaciones y recursos sonoros que la banda utilizó en sus discos y presentaciones en vivo.

* Nota: las afinaciones están ordenadas desde la sexta hacia la primera cuerda, por lo que una afinación estándar se vería representada en la figura EADGBE.

Sonic Youth EP (1982)

La primera alineación del grupo estuvo conformada por Thurston Moore (guitarra y voz), Kim Gordon (Bajo y voz), Lee Ranaldo (guitarra) y Richard Edson (batería), quien después fue reemplazado por Jim Sclavunos (miembro de Teenage Jesus & The Jerks y 8 Eyed Spy) para el álbum siguiente. El EP fue producido por Neutral, una disquera independiente que fundó el compositor vanguardista Glenn Branca (1948-2018) en New York y que también publicó Filth (1983), el primer álbum de Swans.

El músico es conocido por el uso de "guitarras preparadas", es decir, modificadas con objetos externos para generar un resultado diferente al tradicional. Esta influencia —atribuida originalmente al pianista John Cage—, es esencial en el resultado obtenido en la primera entrega de los estadounidenses.

Los sonidos iniciales en "The Burning Spear" se originan a partir de una guitarra Fender Jazzmaster con una baqueta insertada entre el mástil y las cuerdas, para que así estas queden levantadas en el traste número doce. De esta manera, Moore restriega otra por sobre la ya colocada, para así generar un sonido de trance que se ve acompañado por unas campanas que Ranaldo hace sonar. Asimismo, el primero golpea una baqueta contra la otra para generar un efecto más desorbitado y con más armónicos.

Este recurso se manifiesta de manera constante en la maqueta de cinco canciones, de las cuales todas están compuestas en afinación standard. Y si bien, la revista Rolling Stone incluyó la producción en su lista de "20 terribles álbumes debut de grandes artistas", este fue necesario para la exploración de una carrera que daría a luz a quince álbumes póstumos.

Confusion Is Sex (1983)

El primer álbum de estudio de Sonic Youth —también segunda y última entrega con Neutral Records— se distinguió por presentar un carácter más oscuro y con mayor uso de espacios ambientados a través del ruido. Su portada, es un retrato que Thurston Moore dibujó para Kim Gordon, con quien se casó un año más tarde.

Las canciones "The World Looks Red" y "Confusion Is Next" son interpretadas por Lee Ranaldo en la afinación EADECD, en las cuales introduce un destornillador entre el mástil y las cuerdas del noveno traste de su guitarra , para así obtener un sonido más metálico y estridente. Por otra parte, "Inhuman" está compuesta en EG#EG#EG#, pero el músico también ocupó una sitar eléctrica para interpretarla en los conciertos.

El punto más agresivo del álbum es en "Freezer Burn/I Wanna Be Yr. Dog", en la cual una introducción estática de poco más de un minuto y medio se ve interrumpida de manera repentina por un cover en vivo de "I Wanna Be Your Dog" de The Stooges, en donde Kim Gordon grita el coro mientras sus compañeros hacen solos ruidosos e improvisados.

Kill Yr Idols EP (1983)

La segunda maqueta de la agrupación sólo integró un total de tres canciones, interpretadas en la afinación GGDDD#D#, tanto en las guitarras de Thurston Moore como en las de Lee Ranaldo.

Inicialmente se fabricó un número escaso de copias de este EP, hasta que en 1995, DGC y Geffen Records publicaron una nueva edición de Confusion is sex, la cual también incluyó los títulos "Kill Yr Idols", "Brother James" y "Early American".

Bad Moon Rising (1985)

En la portada del álbum, se puede ver a un espantapájaros con rostro de calabaza, el cual está prendido en fuego durante una atardecer en las afueras de la ciudad. Tal referencia gráfica actúa como reflejo de un viaje, en donde la desesperación es la principal protagonista en un espacio de sonidos repetitivos y letras alusivas a la locura y el horror.

La historia alcanza su punto máximo en "Death Valley 69'", tema que contó con la colaboración de Lydia Lunch —fundadora de Teenage Jesus & The Jerks y 8 Eyed Spy, entre otras bandas— y que está inspirado en los asesinatos de la "Familia Manson".

Los títulos "Intro", "Brave Men Run (In My Family)", "Society Is a Hole", "Death Valley 69'" y "Halloween" están compuestos en la afinación F#F#F#F#EB en los instrumentos de ambos guitarristas. "Flower" es interpretado de la misma manera, pero con la afinación GGDDD#D# y con un destornillador en el quinto espacio de la guitarra de Lee Ranaldo.

Por otro lado, "I Love Her All of The Time" es tocado por Moore en GGCCA#A# a través del método de las dos baquetas en el espacio doce, mientras que Ranaldo toca en D#D#C#C#GG con el recurso del destornillador en el noveno traste. Estas afinaciones se mantienen en "Ghost Bitch", pero con la diferencia de que Ranaldo toca en una electroacústica afinada en F#F#F#F#EB

EVOL (1986)

Sonic Youth se unió al sello SST, el cual fue fundado por Greg Ginn en 1978 y había publicado álbumes de bandas como Black Flag —en la cual ejercía como guitarrista y compositor—, Descendents, Hüsker Dü, Meat Puppets, Minutemen y The Subhumans. La producción estuvo a cargo de Martin Bisi, quien había trabajado con John Erskine en Bad Moon Rising, además de producir discos de artistas como Herbie Hancock, Brian Eno y John Zorn.

Luego de haber tenido a Richard Edson, Jim Sclavunos y Bob Bert, el grupo incorporó al baterista Steve Shelley, quien había formado parte de The Crucifucks y se mantuvo en la agrupación de Kim Gordon hasta sus últimos conciertos. EVOL se alejó —en parte— de la estética descontrolada y oscura que tenían los álbumes anteriores, además de incluir la primera canción de la banda compuesta y cantada por Lee Ranaldo, titulada "In the Kingdom #19".

Los dos guitarristas usaron las afinaciones F#F#GGAA en "Tom Violence", EG#EG#EG# en "Expressway to Yr. Skull" —también titulada "Madonna, Sean and Me" y "The Crucifixion of Sean Penn"—, GGDDD#D# en "Green Light" y F#F#F#F#EB en "Death to Our Friends" y "Starpower".

Sister (1987)

El cuarto álbum de estudio de la banda está basado en la vida del novelista de ciencia ficción Philip K. Dick, quien nació el 16 de diciembre de 1928 junto a su hermana melliza Jane C. Dick, para que esta falleciera unos meses más tarde. Según Emmanuel Carrère en Yo estoy vivo y vosotros estais muertos (1993), aquel episodio traumó de por vida al escritor, malestar al que más tarde se sumó el consumo de drogas y la obsesión con enfermedades psiquiátricas como la esquizofrenia.

La primera canción del álbum titulada "Schizophrenia", está inspirada en una historia que el autor escribió sobre aquel episodio de su infancia, mientras que "Stereo Sanctity" está basada en VALIS (1981) —siglas de: Vast Active Living Intelligence System—, una novela de Dick en la que su protagonista inicia una búsqueda teológica. En la primera, Thurston Moore usa la afinación FFG#G#AA y Lee Ranaldo la DDDDAA, mientras que en la segunda ambos ocupan GGDDD#D#, al igual que en "Cotton Brown".

En "Catholic Block" y "Tuff Gnarl", Moore toca en F#F#F#F#EB y Ranaldo en DDDDA, lo cual se replica en "Pipeline/Kill Time", pero con ambos en la primera afinación. Por su parte, "Hotwire My Heart" es una de las pocas canciones que está compuesta en EADGBE, es decir, en afinación standard.

Daydream Nation (1988)

La portada del álbum corresponde a Kerze, un cuadro del pintor fotorrealista Gerhard Richter, en el cual se puede ver una vela prendida en medio de una habitación oscura. Esta obra de arte refleja la búsqueda de la banda estadounidense, quienes adoptaron un sonido más cercano al indie rock —del cual también son considerados influenciadores—, pero sin perder la estética avant garde y noise que los caracteriza.

Daydream Nation es considerado uno de los discos más importantes en su carrera, lo cual se reflejó en que Pitchfork lo seleccionara entre los diez álbumes más influyentes de su década, junto a títulos como Thriller (1982) de Michael Jackson, Purple Rain (1984) de Prince and the Revolution y Remain In Light (1989) de Talking Heads.

Los temas más populares del álbum fueron "Teenage Riot" y "Silver Rocket", el cual fue considerado por la revista Rolling Stone en su lista de las 100 mejores canciones en guitarra de todos los tiempos. En la primera, Thurston Moore toca en GABDEG y Lee Ranaldo en GGDDGG, mientras que en la segunda están afinados en ACCGG#C y AAEEAA respectivamente.

Por otro lado, en "Eric's Trip" Ranaldo canta y toca el riff principal en la afinación EBEEAB, mientras que Moore usa una guitarra con cuatro cuerdas de bajo, posicionadas a partir de los dos primeros y últimos puestos del clavijero. De esta manera, genera ruidos con el roce de una baqueta en la afinación BBxxF#F# (las "x" hacen referencia a que no hay cuerda en esa posición).

En 2005, Daydream Nation fue incluido en National Recording Registry of the Library of Congress de Washington D.C., un archivo que busca preservar contenidos con aporte cultural e histórico.

Goo (1990)

A un año de la publicación de Daydream Nation, Sonic Youth anunció que dejaría de trabajar con Enigma Records —con quienes habían firmado después de SST—, debido a numerosos problemas en la distribución del álbum y a que estos rechazaron su proposición de lanzar The Whitey Album (1989) de manera simultánea, un proyecto en que los miembros de la banda colaboraron con J Mascis (Dinosaur Jr.) y Mike Watt (Minutemen) bajo el nombre de Ciccone Youth.

Asimismo, la productora discográfica intentó cambiar la portada del álbum —una foto de Madonna en blanco y negro— en reiteradas ocasiones, a pesar de que estos tenían el permiso de la cantante para ocupar su imagen. Tal situación llevó a que firmaran con DGC Records, una de las compañías discográficas de David Geffen —productor, empresario y filántropo— que abrió el mismo año en que se publicó Goo.

El álbum presentó un sonido más agresivo que su antecesor, pero con menor uso de disonancias y con una estética más definida y ordenada que sus álbumes anteriores. Esto provocó que la banda se acercara al mainstream con el puesto número 96 en Billboard 200, en tiempos donde MC Hammer, Poison y Mariah Carey lideraban la lista.

Lejos de ser sólo su mayor éxito comercial, Goo se convirtió en uno de los álbumes más importantes de la cultura pop, objetivo que se logró, en gran parte, por las letras de Kim Gordon y sus críticas a las expectativas del rol de la mujer en la sociedad.

"Tunic (Song For Karen)" está basada en la historia de Karen Carpenter —baterista y vocalista de The Carpenters—, quien falleció a los 32 años tras padecer de anorexia nerviosa, luego de que un médico le recetara la dieta Stillman durante su adolescencia. Según Randy L. Schmidt en Little Girl Blue: The Life of Karen Carpenter (2010), a esto se le suman los constantes abusos psicológicos y monetarios de Thomas James Burris, un agente de bienes raíces con quien se casó en agosto de 1980.

Dreaming, dreaming of a girl like me (soñando, soñando con una chica como yo)

Hey what are you waiting for?, feeding, feeding me (oye, ¿qué estás esperando? alimentando, alimentandome)

I feel like I'm disappearing, getting smaller every day (siento que estoy desapareciendo, haciéndome cada día más pequeña)

But I look in the mirror, I'm bigger in every way (pero miro en el espejo, soy más grande en todos los sentidos)

She said, (ella dijo)

You aren't never going anywhere (nunca vas a ir a ninguna parte)

You aren't never going anywhere (nunca vas a ir a ninguna parte)

I ain't never going anywhere (nunca voy a ir a ninguna parte)

I ain't never going anywhere (nunca voy a ir a ninguna parte)

Dice la canción escrita por Gordon, en la cual después relata la llegada de la artista al cielo y cómo esta se despide de una realidad que devoró todas sus energías. Asimismo, "My Friend Goo" —la cual inspiró el título del álbum, que inicialmente se llamaría Blowjob?—, describe a una mujer que "siempre sabe qué hacer" y que no se ve afectada por las opiniones externas que puedan tener sobre ella.

Por otro lado, la portada del artista Raymond Pettibon está inspirada en una fotografía real de Maureen Hindley y su pareja David Smith, quienes iban en camino a declarar en el juicio contra Ian Brady y Myra Hindley (hermana de Maureen). La pareja fue acusada de cometer asesinatos, torturas y violaciones sexuales a niños y adolescentes, quienes solían ser atraídos por Hindley, para que después su novio actuara sobre ellos. Si bien, ambos fueron condenados a cadena perpetua, la joven solo actuó como cómplice de Brady, resultado de la obsesión con su relación pasional.

"My Friend Goo" es interpretada por Kim Gordon en una guitarra con la afinación EGDGED y por Lee Ranaldo en GGDFFG, mientras que Thurston Moore asume la posición en el bajo. Por su parte, "Tunic (Song For Karen)" es tocada por este último en la misma afinación que Gordon, mientras que Ranaldo afina en GGDDGG.

Dirty (1992)

La séptima entrega del grupo fue producida por Butch Vig —conocido por su trabajo en Nevermind (1991) de Nirvana y Gish (1991) de The Smashing Pumpkins— en The Magic Shop, un estudio de grabación ubicado en Manhattan. En esta, nuevamente abordaron temáticas relacionadas a asesinatos, además de incluir contenido de carácter político en canciones como "Youth Against Fascism", en la cual colaboró Ian MacKaye (guitarrista y compositor de Minor Threat y Fugazi).

El primer tema, titulado "100%" trata sobre Joe Cole, un amigo de la banda y roadie de Black Flag y Rollins Band que fue asesinado en un asalto a mano armada el año anterior a la publicación del disco. El videoclip de la canción fue producido por Tamra Davis y Spike Jonze, quien más tarde trabajó con artistas como Beastie Boys, The Chemical Brothers, Björk, Weezer, Daft Punk, entre otros.

La canción está compuesta en F#F#F#F#EB y los sonidos iniciales son provocados por Thurston Moore al restregar un slide por las cuerdas a la altura de las cápsulas, para después hacer lo mismo con una baqueta en la parte final. Esto se replica en "Youth Against Fascism", pero con la diferencia de que Moore afina en ACCGG#C y Ranaldo en AAEEAA.

Experimental Jet Set, Trash and No Star (1994)

El octavo álbum de Sonic Youth es —probablemente— el más transgresor en el contenido de sus letras, las cuales presentan un carácter aún más cercano a lo político en términos de feminismo y diversidad. Si bien, este presentó un sonido más calmado que sus entregas anteriores, el nombre del álbum alude al deseo de la banda por explorar nuevos matices sonoros.

En un artículo de la revista New York en su edición del 30 de mayo de 1994, Kim Gordon explicó que "Bull In The Heather" trata sobre "la pasividad como una forma de rebelión ante una sociedad dominada por los hombres", de la cual ella no desea ser partícipe. De la misma manera, "Androgynous Minds" es un acto de provocación al conservadurismo, en el que Thurston Moore vocifera la frase "God Is Gay" (Dios es gay) y critica las imposiciones del sistema sobre el género que identifica a las personas.

Por su parte, "Self-Obsessed and Sexxee" habla sobre una riot grrrl anónima, es decir, una miembro del movimiento feminista punk con ese nombre que se desarrolló a inicios de la década del 90. Asimismo, el videoclip de "Bull In The Heather" —dirigido por Tamra Davis— incluye la participación de Kathleen Hanna, vocalista de Bikini Kill, agrupación reconocida como la pionera del colectivo.

"Bone" está compuesta en EGDGED (Moore), F#F#F#F#EB (Ranaldo) y BEGDBB (Gordon), mientras que en "Self-Obsessed and Sexxee", la guitarra de Moore está afinada en GGDDD#D# y la de Ranaldo en GGCGCD.

Washing Machine (1995)

Kim Gordon y Thurston Moore tuvieron a su primera hija, Coco Gordon Moore, en julio de 1994. Según el padre en una entrevista a CMJ, el nacimiento lo hizo sentir más enfocado y consciente de su posición en el mundo, lo que también se vio reflejado en las composiciones de la banda. "Los bebés son como pequeños budas", comentó en la misma instancia

El noveno álbum de estudio de Sonic Youth se alejó del sonido que presentaron sus antecesores, para así volver a la estética experimental y conceptual predominante en sus inicios. En este, la participación de Kim Gordon como guitarrista aumentó hasta el punto en que el 70% del álbum fue compuesto por tres guitarras y una batería, mientras que sólo se desempeñó como bajista en "Panty Lies", "Skip Tracer" y "The Diamond Sea", una canción que se extiende por casi 20 minutos.

La canción homónima del disco hace referencia a la relación entre ambos músicos, en la que Gordon vocifera la frase "mi corazón da vueltas como una máquina lavadora", mientras que por otro lado, "Junkie's Promise" se refiere a una amistad en la que uno de los involucrados le miente al otro sobre su drogadicción. "Kurt Cobain puede encajar en este perfil y seguramente estaba en mi mente mientras escribía, pero la verdad es que la canción no está dedicada específicamente a él", manifestó Thurston Moore en una entrevista a Omnibus Press sobre el vocalista de Nirvana, quien había desarrollado una amistad cercana con la banda de no wave.

Kim Gordon utiliza la afinación BEGDBB en todas las canciones en que se desempeña como guitarrista, mientras que Ranaldo toca primordialmente en AF#EF#EB ("Becuz", "Washing Machine", "Panty Lies", "Skip Tracer") y Moore en F#F#F#F#EB ("Becuz", "Saucer-Like", "Panty Lies") y GGDDD#D# ("Washing Machine", "Unwind", "No Queen Blues").

A Thousand Leaves (1998)

Tras el éxito de Washing Machine y su participación en Lollapalooza de 1995 —parodiada en la séptima temporada de The Simpsons en el capítulo "Homerpalooza"—, Sonic Youth construyó su propio estudio en Lower Manhattan, llamado Echo Canyon West.

Aquella inversión permitió que la banda trabajara en sus composiciones sin límites de tiempo, por lo que durante la grabación de A Thousand Leaves, también desarrollaron otros proyectos como los EP's SYR1: Anagrama (1997), SYR2: Slaapkamers met slagroom (1997) y el álbum SYR3: Invito al ĉielo (1997), en el cual colaboraron con el músico experimental Jim O'Rourke, quien pasó a integrarse como miembro oficial en la época de Murray Street (2002). Asimismo, en el lugar se grabaron los discos solistas de Lee Ranaldo y la banda sonora de Simon Werner a Disparu (2010) del director francés Fabrice Gobert.

La décima entrega del grupo volvió a abordar temáticas relacionadas al feminismo en canciones como "Contre Le Sexism", "The Ineffable Me" y "Female Mechanic Now On Duty", en donde Kim Gordon manifesta su oposición a la forma en que los medios de comunicación objetizan a la mujer. Asimismo, la sonoridad del álbum se distanció de los ambientes distorsionados, para así acercarse más a la creación de paisajes melódicos con tintes surrealistas, los cuales se manifiestan en temas como "Snare Girl" y "Karen Koltrane". Aún así, el más popular de A Thousand Leaves fue "Sunday", el cual contó con la participación de un adolescente Macaulay Culkin —quien interpretó a Kevin McCallister en Home Alone (1990)— y fue dirigido por Harmony Korine.

"The Ineffable Me", "Snare, Girl" y "Heather Angel" son tocadas en CGDGBB (Moore), GGDAGA (Ranaldo) y CGGDDD (Gordon). Estas afinaciones se repiten en "Sunday", pero con la diferencia de que la última se desempeña en el bajo.

NYC Ghosts & Flowers (2000)

La madrugada del 4 de julio de 1999, Sonic Youth sufrió uno de los episodios más deprimentes de su carrera: un camión Ryder cargado con la mayoría de su equipamiento (guitarras, bajos, baterías, amplificadores, efectos, herramientas, etc.) fue robado en las afueras de su hotel en el condado de Orange, California. Tal hecho no sólo generó un impacto económico en el bolsillo de la banda, sino que también repercutió en sus composiciones, debido a que la mayoría de sus instrumentos estaban modificados según sus requerimientos técnicos.

En el cargamento había treinta pedales de efectos y más de veinte guitarras, de las cuales recuperaron dos Fender Jazzmaster —usadas en "Dirty Boots, "Bull In The Heather" y el video de "Diamond Sea"— en 2012. A raíz de esto, el grupo debió comprar y pedir prestados nuevos instrumentos para poder terminar con la gira, en la cual aún faltaban conciertos en Washington, New York, Texas y Nuevo México. Asimismo, los músicos debieron buscar viejos implementos en su estudio, los cuales sirvieron para componer la mayoría de las canciones de NYC Ghosts & Flowers.

"Free City Rhymes" y "Renegade Princess" son tocadas por Thurston Moore con la afinación CGDGBB, en la cual coloca una baqueta entre el mástil de la guitarra y la cápsula de su Jazzmaster, para que así las cuerdas queden levantadas. Asimismo, Kim Gordon toca en DGDDBB, mientras que Lee Ranaldo ocupa una guitarra con estructura de doce cuerdas, en la que sólo instala diez afinadas en CGCCCCGGA#C. Esta última también es utilizada para tocar "Side2Side".

A pesar de que obtuvo críticas variadas, la más polémica fue la del periodista Brent DiCrescenzo de Pitchfork, quien lo calificó con un 0.0/10 por considerarlo "arrogante y poco novedoso", "un álbum insondable que se escuchará en las canchas de squash y en las noches de micrófono abierto del infierno más profundo".

Murray Street (2002)

La primera de las dos entregas con Jim O'Rourke —hoy conocido por su extensa discografía solista y por haber colaborado con bandas como Wilco y Nurse with Wound— como miembro permanente marcó un cambio en el estilo de Sonic Youth.

Canciones como "The Empty Page", "Disconnection Notice", "Rain On Tin" presentan un sonido menos distorsionado que en sus entregas anteriores, mientras que en "Karen Revisited", "Radical Adults Lick Godhead Style", "Plastic Sun" y "Sympathy For The Strawberry" se refleja una dosis de ruido mucho más pulcra que la que la común en sus discos.

Thurston Moore toca con la afinación CGDGCD en todas las canciones, a excepción de "Sympathy for the Strawberry", en donde cambia las dos primeras cuerdas a B. Por su parte, Lee Ranaldo ocupa esencialmente GGDGGA y Kim Godon DADABB, mientras que O'Rourke toca el bajo en todas, menos en "Rain On Tin"(GGDEGB) y "Radical Adults Lick Godhead Style" (GGDDD#D#).

Sonic Nurse (2004)

El segundo y último álbum de Sonic Youth con una formación de cinco personas, mantuvo el carácter experimental y meditativo que aportó O'Rourke desde su integración. Y si bien, el disco recibió críticas positivas —fue nombrado "mejor musica nueva" por Sam Ubl de Pitchfork—, esto no obstaculizó que se retirara para trabajar en su proyecto solista y en la composición de bandas sonoras para películas.

La canción que inicia el álbum, titulada "Pattern Recognition" —traducida comercialmente al español como Mundo espejo (2003)—, está basada en la novela del mismo nombre del escritor William Gibson, quien es reconocido como el padre del género literario cyberpunk, mientras que el tema "Kim Gordon And The Arthur Doyle Hand Cream" había sido publicado originalmente como "Mariah Carey And The Arthur Doyle", en un sencillo producido por Narnack Records que incluyó "Glitter" de Erase Errata.

"Pattern Recognition" está compuesta en GGDDD#D# (Thurston Moore y Kim Gordon) y CGDCGD (Lee Ranaldo), mientras que O'Rourke toca en un bajo con afinación standard (EADG). Por otro lado, la segunda está en CGDGCD (Moore), GGDGGA (Ranaldo) y EBEGGB (Gordon).

Rather Ripped (2006)

Tras la salida de Jim O'Rourke —quien aportaba una estética oscura y densa—, Sonic Youth adoptó un sonido más tradicional, basado en estructuras simples de rock and roll. Según Thurston Moore en una entrevista a CMJ, su propósito fue crear un álbum que pudiese conectar con la mayoría de las personas, esto bajo la influencia de Parallel Lines (1978) de Blondie. A diferencia de sus antecesores y al igual que Experimental Jet Set Trash and No Star, el disco fue grabado en el estudio Sear Sound de New York con la producción de John Agnello, quien había trabajado con artistas como Alice Cooper, Screaming Trees y Dinosaur Jr.

Según Lee Ranaldo en una entrevista a Guitar Player, "las guitarras fueron conectadas de manera directa a la mesa de mezcla, sin un amplificador en medio de la señal". Asimismo, manifestó que los tiempos limitados en el estudio —producto de que no era el suyo— dificultaron que desarrollaran las canciones con la misma precisión que en sus otras entregas.

La afinación más ocupada por Thurston Moore y Lee Ranaldo es DD#A#D#GG, la cual está presente en canciones como "Incinerate", "Do You Believe in Rapture" y "Eyeliner". Por su parte, Kim Gordon toca bajo en la mayoría de las canciones, a excepción de "Rats", en la cual toca en DADABB.

The Eternal (2009)

El quinceavo y último álbum de Sonic Youth hasta la fecha se lanzó a través de Matador Records, un sello que actualmente tiene entre sus filas a artistas como The Fall, Sleater-Kinney y Kurt Vile. A diferencia de los anteriores, la banda no publicó notas adicionales respecto a su contenido, a excepción de un comunicado en donde se da crédito a la portada que desarrolló el músico John Fahey y una entrevista en la que Thurston Moore asegura que quiso centrarse más en hacer canciones que en desarrollar una obra de vanguardia. Asimismo, el disco contó con la participación de Mark Ibold, quien fue miembro de Pavement entre 1992 y 1999.

La afinación predominante en las guitarras de Thurston Moore DDAF#AD, a excepción de "What We Know, "Malibu Gas Station", "Thunderclap For Bobby Pyn", en donde toca en CGDGCD. Por su parte, Lee Ranaldo y Kim Gordon ocupan las afinaciones DDDDAA y DADABD respectivamente, para luego cambiar a CGDGCD y CGDACD en los casos especificados.