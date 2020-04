De Borges a Kafka: los libros esenciales de Gabriel García Márquez

“He dejado de escribir”, confesó Gabriel García Márquez en una entrevista concedida a La Vanguardia en 2006 a los 78 años. “He vivido de mi memoria toda mi vida, y éste es un hecho que me preocupa mucho ahora, porque he empezado a notar que me traiciona. Por ejemplo, tengo una lista de rostros y una lista de nombres en la cabeza, pero soy incapaz de relacionar unos con otros”, dijo con tristeza al medio catalán.

En la que sería su última entrevista, según registra el libro Gabriel García Márquez. No moriré del todo (Luna libro, 2017) de Conrado Zuluaga; el hombre de Cien años de soledad detalla su vida alejada de la escritura y más abocada al descanso, al ocio y, sobre todo, la búsqueda de pasatiempos.

“No había dejado nunca de escribir, este ha sido el primer año de mi vida en que no lo he hecho. Yo trabajaba cada día, desde las nueve de la mañana hasta las tres de las tarde, decía que era para mantener el brazo caliente…, pero en realidad era que no sabía qué hacer por la mañana", relató el escritor y periodista.

La pregunta natural fue si encontró qué hacer para llenar las horas. La respuesta fue simple: “¡Quedarme en la cama leyendo!”. Según dijo García Márquez, el descanso y cierre de funciones le permitió tomar en sus manos aquellos libros que “nunca tuvo tiempo de leer”.

Los que sí tuvo tiempo de leer, y que causaron un impacto importante al nivel de mencionarlos en sus memorias Vivir para contarla (Vintage Español, 2003), fueron escritos en distintas épocas por diversos autores. La mayoría de ellos son parte del canon universal literario.

La Metamorfosis - Franz Kafka (1915)

Ulises - James Joyce (1922)

Las mil y una noches (1704)

Luz de agosto - William Faulkner (1932)

Moby Dick - Herman Melville (1851)

La cabaña del Tío Tom - Harriet Beecher Stowe (1852)

La casa de los siete tejados - Nathaniel Hawthorne (1851)

Edipo Rey - Sófocles (430 a.c)

La pata de mono - W.W. Jacob (1902)

Bola de Sebo - Guy de Maupassant (1880)

La montaña mágica - Thomas Mann (1924)

El viejo y el mar - Ernest Hemingway (1951)

Hijos y amantes - D.H. Lawrence (1913)

El Aleph y otras historias - Jorge Luis Borges (1949)

Contrapunto - Aldous Huxley (1928)

Las uvas de la ira - John Steinbeck (1939)

El camino del tabaco - Erskine Caldwell (1932)

Cuentos - Katherine Mansfield

Manhattan Transfer, John Dos Passos (1925)