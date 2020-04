YouTube estrena la película animada Yellow Submarine de The Beatles a nivel mundial

Este sábado 25 de abril, YouTube presentará de forma exclusiva a nivel global la película animada Yellow Submarine, de The Beatles, en el canal oficial del cuarteto de Liverpool.

Se trata de la versión karaoke, Sing-a-Long, la que fue lanzada en cines en 2018 para celebrar el 50 aniversario de la película animada diseñada por el alemán Heinz Edelman. Esta incluye la letra de las canciones en la parte inferior de la pantalla.

La banda sonora del filme incorpora diferentes canciones del catálogo del grupo como “Eleanor Rigby”, “When I’m Sixty-Four”, “Lucy in the Sky With Diamonds”, “All You Need Is Love” y “It’s All Too Much”.

Este lanzamiento se hará en vivo a través de Estrenos de YouTube. Estará disponible para el visionado desde el mediodía (hora de Chile).