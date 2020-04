Con videollamada incluida, Gepe estrena colaboración con Princesa Alba

En tiempos de distancia social, reuniones y conferencias vía remota, los artistas han aprovechado de incluir esa situación en sus trabajos audiovisuales a falta de una posibilidad de salir al exterior. Así lo hizo Gepe con su nuevo sencillo, “tupenaesmipena” (así, con la primera letra en baja), cuyo videoclip gira en torno a una videollamada, en este caso, con la mujer que colabora en la canción: la cantante chilena de música urbana, Princesa Alba.

Se trata de una canción cuyo título salió a partir de un graffiti que el músico vio en la calle. Su letra, trata de generar vínculos. “Es como el primer amarre, la célula básica de una sociedad moderna, lúcida y honesta -cuenta el sanmiguelino en un comunicado-. Eso me pareció muy potente: el despertar de una sociedad que empieza a mirar entre uno y otro, empieza a ejercer la solidaridad y a sentir que lo que te pasa a ti, también influye en mí”.

Por su lado, Princesa Alba es la segunda invitada en los últimos cuatro sencillos lanzados por el artista, tras la participación de la mexicana Natalia Lafourcade en “Timidez”.

“Es un honor que Gepe me haya invitado”, comenta Princesa Alba: “Yo soy súper fan, desde el colegio escuchaba harto Gepinto y Hungría... Entonces es un honor que un artista con el prestigio y trayectoria que tiene Gepe me haya invitado, encuentro que sus letras son increíbles, muchas veces me vuelan la cabeza; y más allá de la poesía, la producción musical la encuentro muy innovadora y muy bacán, siempre ha sido su sello, así que muy contenta de trabajar con él”.

Precisamente, en la producción musical hay un detalle interesante en este nuevo sencillo; el retorno a las perillas de Cristián Heyne, el productor chileno que trabajó con el sanmiguelino en discos como Audiovisión (2010) y GP (2012).

Cabe recordar que los últimos singles lanzados por el músico (“Prisionero”, “Timidez" y “Calle Cima”), fueron trabajados junto al argentino Gerardo “Cachorro” López, con quien prepara un álbum de canciones originales que sucederá a Folclor Imaginario (2018).