Las películas de los Oscar 2020 disponibles en servicios de streaming

Más de alguien logró terminar el libro que tenía pendiente, adquirir un nuevo conocimiento, aprender una nueva habilidad, cocinar platos que no había hecho, maratonear series, o bien ninguna de las anteriores. Poco importa cuando lo relevante es matar el tiempo a gusto personal.

Una de las tantas opciones para que las horas vuelen a mayor velocidad, es ver una o más películas, y aquellas nominadas a la última temporada de premios pueden ser una buena opción.

Entre las ganadoras en las categorías mayores y aquellas secciones más técnicas, varias de ellas están disponibles en servicios de streaming como Netflix, Amazon Prime, HBO GO o Fox Play. Otras, en tanto, se pueden arrendar en la plataforma de Apple TV, las detallamos a continuación.

HBO GO

Once Upon a Time... in Hollywood

Dirigida por Quentin Tarantino, con Leonardo DiCaprio y Brad Pitt como protagonistas, cuenta la historia de Rick Dalton -un actor destacado en el género western- y su doble de acción buscando nuevos horizontes en el Hollywood de los 60. El cine no es lo único que destaca aquellos años en California, también se cimentaban una de las sectas criminales más horrorosas: Charles Manson, asesino en serie autor del homicidio de Sharon Tate. Ver.

Cómo entrenar a tu dragón 3

La tercera parte de la trilogía protagonizada por Hipo y Chimuelo, desarrolla el sueño del joven vikingo de que dragones y humanos vivan en armonía. Sin embargo, su rol como líder de la tribu será más complejo de lo que cree tanto para él como para Chimuelo. Ver.

Netflix

El Irlandés

Dirigida por Martin Scorsese y protagonizada por Robert De Niro, Al Pacino y Joe Pesci, cuenta la historia de Frank Sheeran, un asesino a sueldo que trabajó para el jefe de la mafia Russell Buffalino protegiendo al líder sindical Jimmy Hoffa. Posteriormente Hoffa desaparece en extrañas circunstancias y Sheeran tiene más de un secreto que ocultar al respecto. Ver.

Marriage Story

Charlie (Adam Driver) es un director de teatro en Nueva York que está casado con Nicole (Scarleth Johansson), una talentosa actriz con quien trabaja en la compañía. A pesar del cariño mutuo y el hijo que tuvieron, el amor que daba sentido a su unión se perdió, y atraviesan un doloroso proceso de divorcio en Los Angeles. Ver.

Los dos Papas

Jonathan Pryce interpreta a Jorge Bergoglio -Papa Francisco- y Anthony Hopkins a Joseph Ratzinger -Papa Benedicto XVI-. La cinta retrata la historia de ambos pontífices y la amistad que desarrollaron con el tiempo en la transición al alto cargo del clero. Ver.

I lost my body

Una mano -sí, una mano- se escapa de un laboratorio en Francia y tiene un único objetivo: encontrar su cuerpo. El viaje por París se entrelaza con Flashbacks de la vida anterior de la mano junto a su dueño: Naoufel. Ver.

Klaus

Jesper es un joven cartero que contra su voluntad es enviado a trabajar al Polo Norte. En el frío extremo descubre la leyenda de uno de los hombres favoritos de los niños: Santa Claus. Ver

Fox Play

Rocketman

Elton John trabajó en la producción de una biopic surrealista con Taron Egerton en el rol protagónico. Con mucha música, viajes en el tiempo, estrafalarios trajes y el sentir de Elton John en cada proceso de su vida; Dexter Fletcher llevó al cine la historia de un grande de la música. Ver.

Amazon Prime

Avengers: End Game

Thanos eliminó a la mitad de la población del universo con solo un chasquido del guante del infinito. Los Avengers sobrevivientes intentarán lo imposible por revertir el genocidio, pero no será fácil. De las 14.000.605 posibilidades que vio Doctor Strange, en solo 1 triunfan contra Thanos. Ver.

El rey león

En 1994 Disney estrenó una cinta que se convertiría en un clásico para grandes y chicos. Siguiendo el trabajo que han realizado con otras historias de su canon como Cenicienta, El libro de la selva y Alicia en el País de las Maravillas, reversionaron el relato de Simba en un formato más moderno con las voces de Childish Gambino y Beyonce. Ver.

Para arriendo online

Gran parte de las grandes ganadoras de los Oscar y Globos de Oro aún no han sido adquiridos por los servicios de streaming más populares, pero sí son parte del catálogo on-demand para arrendarlas o comprarlas en plataformas como Amazon Prime o Apple TV+.

1917, la cinta dirigida por Sam Mendes, se puede encontrar para arrendar en Amazon Prime. Del resto de cintas que llegaron al corte de la Academia, la gran mayoría fueron adquiridas por Apple TV+, la que tiene para venta y arriendo a la ganadora como Mejor película Parasite, Ford v Ferrari, Jojo Rabbit, Joker, Little Women, Bombshell, Dolor y Gloria, Richard Jewell, Knives Out, Toy Story 4, Ad Astra, The Lighthouse y Star Wars: the rise of Skywalker.