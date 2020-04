La cuarentena de Dave Grohl: microcuentos y una playlist para la pandemia

Esta semana Dave Grohl fue el invitado sorpresa en el show vía YouTube de Jimmy Kimmel, quien entrevistó a un enfermero del Bronx que contrajo el COVID-19 (y es fan declarado del líder de Foo Fighters.

Con una interpretación acústica de “Everlong” vía videollamada, el ex Nirvana sorprendió al profesional de la salud que se recupera de la enfermedad denominada pandemia por la OMS.

Pero no es lo único que Dave Grohl ha hecho durante la cuarentena. También se ha abocado a las letras para matar el tiempo.

En una columna escrita para la revista The Atlantic, el músico seleccionó 10 canciones para superar la pandemia de coronavirus que tiene a miles de personas haciendo cuarentena -ya sea voluntaria u obligatoria-.

“Hola, soy Dave Grohl, bienvenidos a la cuarentena”, comienza su relato. “Para atravesar este terrible periodo (y realmente creo que lo vamos a superar, con el tiempo) es importante reconocer las etapas de aislamiento y ansiedad, y combinarlas con el apropiado acompañamiento musical. Aquí hay alguna sugerencias que tal vez consideres útil”, presentó el músico.

Etapa 1: Preparación

“Acumulaste suficiente pasta como para alimentar todo Olive Garden por un mes, contabilizaste el papel higiénico por hoja (¿Quién usa solo una?), y compraste botellas de alcohol con manija. ¡Tú puedes! Pon “Let’s go” de The Cars y comiencen, compañeros. Estarán aquí por un tiempo”.

Etapa 2: Anidar

“Saca la aspiradora y paños desinfectantes, riega tus plantas, y experimenta con algo de Feng Shui! ¿Por qué no? El hogar es donde está el corazón ¿no? Libera tu Marie Kondo interior al ritmo de ‘Our House’ de Madness”.

Etapa 3: Productividad

“Finalmente te diste cuenta que pintar no es lo tuyo, el yoga es aburrido, y eres un terrible malabarista. ¿Por qué no aprender a cocinar? ¿Ponerse al día con la lectura? ¿Ordenar alfabéticamente tu colección vintage de discos? Todo mientras escuchas ‘Ahmad’s Waltz’ de Ahmad Jamal!”.

Etapa 4: Conexión Virtual

“Ahora todo se reduce a un trago cada noche con tus amigos vía online, como un episodio especial de The Brady Brunch. Si The Brady Bunch tuviera lugar en el infierno. No es precisamente más emocionante que ir al bar de la esquina, pero tienes que hacer lo que tienes que hacer! Libera un poco la tensión con ‘Drunk Girls’ de LCD Soundsystem”.

Etapa 5: Aprendizaje Online

“¿Tu casa se está convirtiendo en un ‘Bienvenido Kotter’ en Zoom? Al menos mis hijos tienen como padre a alguien que abandonó el colegio. Nunca arriesgarían sus carreras pidiéndome ayuda. Apaga el computador y pon ‘School’s out’ de Alice Cooper”.

Etapa 6: Intimidad

“¿Eres lo suficientemente afortunado para estar confinado con la persona que amas? Apaga las luces y monta el apocalipsis del amor con los suaves sonidos de “Moments in love” de Art of Noise. Se recomienda el uso de mascarillas porque ¿QHF? (¿Qué haría Fauci?)”.

Etapa 7: Claustrofobia

“Al igual que mi amigo wombat [animal australiano], has formado un ocho en la alfombra de su living tras estar encerrado por semanas. Al menos los astronautas tienen espectaculares vistas! 'Bullet with butterfly wings” por los Smashing Pumpkins lo dice todo".

Etapa 8: Pánico

“Esta mierda se está volviendo rara. No te has visto al espejo en días, estás usando pantalones con hoyos, y estás comenzando a creer en ovnis tras ver tantos videos en YouTube. Tal vez quieras poner ‘Linus and Lucy’ por Vince Guaraldi Trio, hacer galletas de jengibre y esperar a los aliens. Feliz Navidad″

Etapa 9: Locura

“Es oficial. Te estás volviendo loco. Te tomaste la botella de vodka de coco, memorizaste Cards Against Humanity, y Anderson Cooper aparece en tus sueños. ‘Crazy’ de Patsy Cline, nunca sonó mejor”

Etapa 10: Esperanza

“Tal vez la parte más importante de este peculiar proceso. Espero que algún día -pronto- todos podamos dar un paso afuera y compartir algo de música. Cantar juntos ‘Here Comes the Sun’ de The Beatles, y sé que se sentirán un poco mejor”.

Todas las canciones propuestas en The Atlantic fueron publicadas en una playlist de Spotify.

Un impulso literario que venía desde finales el marzo -desde el 24 de marzo para ser precisos- cuando Grohl publicó una cuenta de Instagram denominada “Dave true stories” con una primera historia para compartir con sus seguidores:

“Hola, mi nombres es Dave. A veces toco la batería. A veces toco la guitarra. A veces me gusta contar historias”, comenzó el músico. “Actualmente busco trabajo, así que pensé pasar el tiempo escribiendo algunas historias reales que harán a la gente sonreír. (También soy un total retardado que no se puede quedar sentado haciendo nada”, continuó.

Presentando a su madre como una “brillante profesora de inglés” y a su padre como “un gran escritor de discursos”, se disculpó de antemano por sus posibles errores de ortografía y redacción, y aseguró que con esto no pretende postular al Nobel de literatura, solo “compartir algunos momentos ridículos de su vida”, introducción a su cuenta que cerró con un “Lávense las malditas manos”.

A la fecha, ha publicado tres cuentos: uno sobre su afición por los fuegos artificiales cuando era niño, otro sobre la vez que invitaron a Foo Fighters a tocar en el OzzFest, y el tercero sobre su sesión de improvisación con Prince. Sí, Prince.