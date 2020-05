Día la enfermera ¿Quién instauró el lavado de manos frecuente?

hace instantes

Hoy en día no es posible concebir una recinto de salud que no cumple con medidas básicas de higiene. Lo vemos en la realidad y en ficciones como ER, House MD o Grey's Anatomy, pero las cosas no se dan por obvias hasta que alguien lo señala. Florence Nightingale fue una profesional de la salud, escritora y estadística británica que desarrolló su carrera durante el siglo XVIII, cuando aún había mucho que descubrir y aprender en cuestión de tratamientos. Es en su honor que cada 12 de mayo -fecha de su nacimiento- se celebra el Día de la enfermera, y el reconocimiento se debe a sus contribuciones en el oficio, entre ellas, las medidas de higiene contemporáneas.