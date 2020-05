No para de hacer versiones: Rivers Cuomo coverea a Green Day en su streaming

hace instantes

En la última edición de su streaming Island in the zoom, el líder de Weezer interpretó "Good Riddance (Time of Your Life)", en una versión a guitarra acústica y donde su esposa tocó el piano. El cuarteto recientemente tuvo que posponer tanto el lanzamiento de su nuevo álbum "Van Weezer", como su Hella Mega Tour, junto a Green Day y Fall Out Boy.