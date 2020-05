“¿Por qué me miras cabeza a pies?”: Pablo Ilabaca y la historia de un disco inesperado

Tenía todo listo. Se iba a ir a México en gira con 31 Minutos, pero antes de eso, Pablo Ilabaca pensó en dejar algo hecho de su proyecto Jaco Sánchez antes de partir. “Decidí hacer una sesión de grabación con toda la banda, con videos, para poder lanzarlos una vez al mes, y así poder estar presente en las plataformas”, cuenta el guitarrista.

La sesión se realizó en el Estudio Lautaro, el sábado 7 de marzo, durante todo el día. “Hicimos cinco tomas de cada canción”, cuenta Ilabaca. Todas son versiones nuevas de temas que ha ido publicando Jaco Sánchez durante su trayectoria. Y fue Luciano Rubio quien realizó los respectivos registros audiovisuales.

Sin embargo, la pandemia del Covid-19 abortó todos los planes y Pablo Ilabaca no pudo viajar a México, y como todos, debido confinarse en su casa para hacer cuarentena.

Pero mientras el coronavirus se expandía por la región Metropolitana, Luciano Rubio comenzó a realizar el montaje de los videos. Ahí, al audiovisual se le ocurrió una idea. Le propuso a Ilabaca que estas sesiones de grabación y videos tenían que ser un disco. El guitarrista lo escuchó. No era mala idea.

Así, Pablo Ilabaca llegó donde Martín Benavides, del sello América Media Records, quien de inmediato se sumó a la iniciativa. De este modo, de manera impensada y sin ninguna planificación previa, se concibió el álbum Jaco Sanchez and his all-stars.

El título hace referencia a todos los músicos que acompañaron a Pablo Ilabaca en esta grabación. “Está el Mathia (Chinaski), el DJ Pérez, el Pedropiedra. Me pareció perfecta la concepción de un nuevo material”, señala el músico.

Junto a los anteriores, la banda la conformaron Felipe Ilabaca (Chancho en Piedra, Pillanes) en bajo eléctrico y coros; Felipe Salas (Cómo Asesinar a Felipes), en batería; Valentín Trujillo (Francisca Valenzuela) en teclados; Javi Vinot, en voz y teclados; Pancho González, en guitarras.

“Mezclamos disciplinas y corremos con las manos”

Este viernes 22, se lanza el primer single de este nuevo álbum. Se trata de “Club de deportes raros”, un corte que es original del álbum Sunshine (2019). Esta es una canción a la cual Ilabaca le tiene particular cariño.

“Es un tema súper libre. Tiene una base súper jazzera, un riff súper jazzero, una batería media hip hop. Me encanta la letra, creo que es una de las que más me gusta de las canciones que he escrito”, cuenta el también miembro de Pillanes.

“Habla de poder tolerar algo que es distinto a uno, de poder tolerar a una persona que tenga otra orientación sexual, otro pensamiento político o de cualquier índole. Tiene que ver con la inclusión. Me encanta lo irónica que es la letra, me encanta lo rara que es la letra”, explica Ilabaca.

“¿Qué me ves? / ¿Por qué me miras cabeza a pies? / Te invito al club de deportes raros / Juego waterpolo en la arena con mi hermano / En este club un tanto bizarro / Mezclamos disciplinas y corremos con las manos”, señala parte de la letra. “Yo sé lo que te hace bien / Jugar conmigo todo un mes / Eso te quitará el estrés / Que te da tu estilo de vida un tanto demente”.

Esta nueva versión de “Club de deportes raros” viene con una participación del rapero nacional Mathia Chinaski. “Empezó a improvisar ahí en el estudio”, cuenta Ilabaca. Y eso hizo que el tema se alargara poco más de 7 minutos y medio (la original dura 5’31”). Pero al guitarrista eso no parece hacerle problemas.

“Me encanta tener un single que dure 7 minutos y medio. Es raro y distinto, me gustan las cosas que sean distintas”, señala.

¿Por qué Jaco?

Algo que quizás los fans que llevan más tiempo siguiendo la trayectoria del proyecto Jaco Sánchez saben, pero quienes han descubierto su música hace poco desconocen, es el origen del nombre del proyecto.

“Este es un proyecto nacido el 2005. Es el nombre de mi abuela, ella se llamaba Jacobeth Sánchez y tengo un tema de conexión heavy con mis antepasados y con mis muertos, por así decirlo. De hecho, en el disco hay una canción llamada ‘Bailo con los muertos’”, explica Ilabaca.

La sesión de grabación se realizó en el Estudio Lautaro, y fue grabada, mezclada y masterizada por Victoria Cordero (Círculo Polar). Y cada tema del álbum va acompañado por un video. Estos estarán disponibles en el canal oficial de YouTube de Jaco Sánchez.

El disco Jaco Sanchez and his all-stars tiene como fecha de lanzamiento –según cuenta Ilabaca- tres semanas a partir del 22 de mayo, es decir, el 12 de junio.

Escucha “Club de deportes raros”, a continuación.

Y ve el video del tema acá.