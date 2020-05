Eminem celebrará de manera virtual los 20 años de The Marshall Mathers LP

En días de cancelaciones de festivales y recitales debido a la pandemia del Covid-19, un buen ejercicio es mirar hacia el pasado y más si se tiene la ayuda de los medios digitales.

Así lo pensó el rapero estadounidense Eminem, quien esta jornada anunció la celebración de su clásico álbum The Marshall Mathers LP (2000). Por supuesto, debido a la cuarentena, la conmemoración se realizará el próximo 27 de mayo de manera virtual.

¿Cómo lo hará? A través de una página que el rapero colgó en sus redes sociales, donde el participante -mediante un link de Spotify- podrá participar de una “listening party” y de un chat con el mismísimo oriundo de Misuri.

“'I used to give a fuck / now I could give a fuck less’ Stan drop, Listening Party and I got a new number”, señaló en Instagram el MC, citando una de las canciones del disco “I’m Back”.

The Marshall Mathers LP fue todo un suceso en su época. En este álbum vienen algunos de sus cortes más clásicos como “Stan” o “The real Slim Shady” y fue producido por equipo de raperos de lujo: Dr. Dre , FBT, Mel-Man, The 45 King y el propio Eminem.

La revista Rolling Stone lo ubicó en el puesto número siete de los mejores discos de la década de 2000. Además, ganó nueve discos de platino en Estados Unidos, ocho en Canadá y seis en el Reino Unido, y fue número 1 en el ránking Billboard por ocho semanas. En tanto, el sencillo “The Real Slim Shady” recibió cinco discos de oro.

La última vez que se le vio en directo fue en la pasada ceremonia de los Premios Oscar 2020, donde interpretó la canción “Lose yourself”, original de la película 8 Mile.