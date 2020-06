Trumpistas, manifestantes y (falsos) agitadores: el mapa político de los músicos que revelaron las protestas en EE.UU.

Krist Novoselic: un liberal pro-Trump

La frase cayó como patada en la guata entre los seguidores de Nirvana. “¡Guau! Sé que muchos de ustedes no lo soportan pero Trump la rompió con este discurso”, dijo Krist Novoselic ayer, luego que el presidente estadounidense respondiera a las masivas protestas del país tras la muerte de George Floyd prometiendo mano dura “y miles de soldados armados”. Lo cierto es que el más discreto y reservado de del trío de Seattle ha sido también la voz disidente del conjunto. Kurt Cobain fue siempre un defensor de las minorías (“Si cualquiera de ustedes odia los homosexuales, gente de color diferente o a las mujeres, hágannos el favor y no vayan a nuestros shows”, dijo alguna vez) y lo propio ha hecho Dave Grohl, activista por los derechos LGBT y votante demócrata. Pero ya en 2016 el bajista -que aún reside en el estado de Washington- sorprendía antes de la elecciones presidenciales al manifestar públicamente su apoyo a Gary Jonhson, el candidato del Partido Libertario (LP), que aboga por la economía de libre mercado y la eliminación de la seguridad social. Es más, el músico publicó columnas y donó dinero a su candidatura. Tras su último giro pro-Trump, a quien alabó por su “tono fuerte y directo”, Novoselic volvió privada su cuenta de Facebook y hoy repareció para “aclarar” sus dichos: “No apoyo a ningún candidato de un partido grande, no apoyo el fascismo ni un estado autoritario”.

The National: ¿antifas?

Además de emblemas del indie rock norteamericano y héroes de su natal Cincinnati (Ohio), los miembros del quinteto The National, de recordado paso por dos versiones del Lollapalooza chileno, son -salvo para sus fans- casi indistinguibles entre sí. Puede que se deba a sus barbas, o a las dos parejas de hermanos que integran el conjunto. Lo que hasta ahora era una anécdota graciosa se agravó esta semana, luego que tuiteros de derecha comenzaran a divulgar un video donde supuestamente se veía al guitarrista de la banda, Aaron Dessner, pagándole a un grupo de afroamericanos para que hicieran destrozos durante unas protestas en Columbus, Ohio. Rápidamente Dessner fue acusado de "antifa", como se conoce en EE.UU. a los grupos antifascistas y antirracistas que ahora Trump quiere declarar como "organización terrorista". Tras los llamados a linchar al guitarrista, posteriormente se confirmó que el sujeto del registro no era el guitarrista de The National -ni siquiera era "antifa", finalmente- quien de todas formas ha manifestado su "apoyo a las protestas pacíficas y el activismo contra el racismo endémico".

The National.

Jay-Z: demócrata activista

Jay-Z, el gurú de hip hop estadounidense de los últimos, es conocido por su lucha contra el racismo y el antisemitismo, su apoyo al matrimonio entre personas de mismo sexo y a las últimas dos candidaturas demócratas en las presidenciales de su país: Barack Obama y Hillary Clinton. Por esto, era esperable que el autor de 99 problems fuera uno de los primeros en alzar la voz tras la muerte de George Floyd y manifestara su apoyo a las protestas callejeras, junto a colegas como Killer Mike, Lady Gaga o Billie Eilish. Pero el marido de Beyoncé fue un paso más allá: además de organizar una publicación de una página completa en diversos diarios de EE.UU. en honor a Floyd, se reunió con el gobernador de Minnesota, Tim Walz, pidiendo acciones concretas y justicia en el caso. “Él sabe que el mundo está mirando y que el manejo que tenga Minnesota ante esto tendrá un impacto en todo el país", reveló la autoridad.

Jay-Z.

Bon Iver: el díscolo del indie

Casi nadie se quedó fuera de la iniciativa global: músicos, actores y rostros de televisión -Chile incluido- lucieron ayer cuadrados negros en sus redes sociales, en apoyo al movimiento Black lives matter ("Las vidas negras importan") y al llamado a un martes de luto, silencio y reflexión por la muerte de George Floyd ("Blackout tuesday"). Casi nadie porque la campaña sí tuvo detractores en el mundo musical, paradójicamente, lideradas por unas de las voces más dulces y plácidas del indie folk, Bon Iver, quien habló en contra del movimiento. En un posteo en Twitter -aparentemente ya borrado- citado por Rolling Stone, Justin Vernon, el cerebro y la voz de Bon Iver, dijo que el apagón de la industria musical por un día le parecía "sordo" y pidió a sus seguidores "participar en el mundo real". El músico, eso sí, no es pura crítica:actualmente lidera una campaña para juntar 30 mil dólares para un memorial para George Floyd y otras organizaciones anti-racismo.

Bon Iver.

Fiona Apple: manifestante pacífica

Tras su espectacular regreso musical con Fetch the bolt cutters, uno de los mejores discos de lo que va de 2020, Fiona Apple salió a la calle. Esta semana, la cantautora de 42 años fue vista en diversos sectores de Santa Monica (California) manifestándose junto a un grupo de amigos por la muerte de George Floyd, luciendo mascarilla y portando un cartel con el mensaje: "Policías: no sean chovinistas blancos. ¡Arresten a los otros tres!". Nada nuevo en la carrera de la autora de Criminal, quien ha usado su voz para hablar en contra de la injusticia en el pasado. Además, al lanzar su último álbum, se aseguró de incluir en los créditos que el LP fue grabado en territorios de nativos norteamericanos Tongva, Mescalero Apache y Suma. "De esta manera algo que hice ahora tiene más significado porque está unido a ellos", dijo Apple a Democracy Now.

Fiona Apple.

Lana Del Rey: la nueva polemista

En sólo un par de semanas Lana del Rey pasó de ser una reverenciada cantautora y referente de las estrellas juveniles al rostro más criticado y controversial del gremio. Primero, con unas repudiadas declaraciones feministas en las que mencionó de rebote a estrellas como Ariana Grande y Camila Cabello (“Ahora que ellas cantan sobre sexo, ¿puedo volver a cantar sobre sentirme bien solo por estar enamorada, incluso si la relación que tengo no es perfecta", se preguntó). Y esta semana, luego de publicar en sus redes un video de las protestas donde se ve a manifestantes en Los Angeles a cara descubierta. En respuesta, miles de personas, incluidos sus colegas Kehlani y Tinashe, condenaron a Del Rey por “poner en peligro” las vidas de los manifestantes que aparecen en el video, el que ya fue borrado.