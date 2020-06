Daniel Radcliffe duro con J. K. Rowling: “Hay que apoyar a los transgéneros y no binarios, no invalidarlos”

J.K. Rowling ha sido mencionada masivamente en redes sociales y no precisamente por sus libros. Si bien la escritora publicó varios cuentos infantiles -historias que solía leer a sus hijos- para que los niños del mundo pudieran acceder a ellos durante la cuarentena, ha recibido más comentarios por otras publicaciones.

En Twitter ha sido -y sigue siendo- altamente criticada por los comentarios que atentan contra la comunidad transgénero, lo que comenzó en 2018, cuando sus seguidores notaron que dio “me gusta” a un tuit que calificaba de “hombres en vestidos” a mujeres trans. Si bien fue un hecho desestimado por su representante -quien lo explicó como un ‘error’-, no es el único precedente.

En diciembre de 2019, la autora de la saga Harry Potter, apoyó públicamente a Maya Forstater, una investigadora científica que fue despedida tras criticar colegas de ella que “se están haciendo un nudo para evitar decir la verdad de que los hombres no pueden cambiar a mujeres (porque eso podría herir los sentimientos de los hombres)”, tuiteó.

Su último round comenzó el pasado fin de semana, cuando la autora escribió un comentario irónico en su cuenta de Twitter en respuesta a un artículo de opinión titulado: “Creando un mundo post-covid-19 más igualitario para las personas que menstrúan”, lo que contempla tanto a mujeres como a transgénero y personas no binarias, en políticas sanitarias.

“Estoy segura de que había una palabra para esas personas [que menstrúan]. Que alguien me ayude. Wumben? Wimpund? Woomud? [Woman]”, publicó en su cuenta de la red social.

No solo los usuarios de Twitter y otras plataformas -tanto fanáticos de su trabajo como otros- criticaron su comentario calificándola de ‘transfóbica’; una de las reacciones más recientes corresponde a Daniel Radcliffe, actor de 30 años que por una década encarnó a Harry Potter en la pantalla grande.

En el sitio The Trevor Project, web de la ONG que ayuda en la prevención de crisis y suicidios de jóvenes lesbianas, gais, bisexuales, personas transgénero (LGBT) y aquellas que cuestionan su sexualidad -donde Radcliffe es contribuyente desde 2009-; el actor publicó una columna refiriéndose directamente a los dichos de la escritora.

“Me doy cuenta de que ciertos medios probablemente pintarán esto como una pelea entre J.K. Rowling y yo, pero en realidad no se trata de eso, tampoco es importante ahora”, comenzó a modo de aclaración.

“Mientras Jo es -sin lugar a dudas- responsable por el curso que ha tomado mi vida, como alguien que ha tenido el honor de trabajar y seguir contribuyendo con The Trevor Project durante la última década, y como ser humano, siento la necesidad de decir algo en este momento”, continuó el actor.

“Las mujeres transgénero son mujeres. Cualquier afirmación que diga lo contrario, borra la identidad y dignidad de las personas transgénero y va contra el consejo de los profesionales de la salud, quienes tienen una mayor expertice en este asunto que Jo y yo. De acuerdo a The Trevor Project, 78% de los jóvenes trangénero y no binarios han reportado ser objeto de discriminación por su identidad de género. Es claro que tenemos que hacer más respecto al apoyo a personas transgénero y no binarias, no invalidar sus identidades, ni causarles más daño”, detalló en su escrito.

“Aún estoy aprendiendo a ser un mejor aliado, así que si quieres unirte a mí en el aprendizaje sobre las identidades transgénero y no binarias, revisa la Guía para ser un aliado para la juventud transgénero y no binaria de The Trevor Project. Es una fuente educativa introductoria que cubre un amplio rango de temas, incluyendo las diferencias entre sexo y género, y comparte las mejores prácticas para apoyar a personas transgénero y no binarias”, complementó.

Refiriéndose directamente a la saga de libros Harry Potter y los comentarios publicados por J.K. Rowling, Radcliffe pide no permitir que este tema cambie la visión que los lectores y fanáticos de las películas tienen de la historia protagonizada por un niño que a los 11 años descubre que es un mago.

“Para todas las personas que sienten que su experiencia con los libros se ha visto empañada o alterada, lamento profundamente el dolor que estos comentarios les han causado. Realmente espero que no se pierda completamente el valor que estas historias tienen para ustedes. Si estos libros te enseñaron que el amor es la fuerza más poderosa del universo, capaz de superar lo que sea; si te enseñaron que la fortaleza se encuentra en la diversidad, y que las ideas dogmáticas de liderazgo puro llevan a la opresión de grupos vulnerables; si crees que un personaje particular es trans, no binario, o sin género definido, o que son gay o bisexuales; si encuentras lo que sea en estas historias que empatiza contigo y te ayudó en algún momento de tu vida -entonces es entre tú y los libros que leíste, y eso es sagrado. Y en mi opinión, nadie puede tocar eso. Significa para ti lo que significa para ti, y espero que estos comentarios no hayan ensuciado demasiado eso. Siempre con amor, Dan”, concluyó Daniel Radcliffe.