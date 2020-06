Paul McCartney anuncia reedición de lujo de su álbum Flaming Pie

Paul McCartney tiene un nuevo lanzamiento. En rigor se trata de la reedición de su disco de 1997, Flaming Pie, el que como se estila en estos tiempos, tendrá un tratamiento en varios formatos orientados al público coleccionista. Se lanzará remasterizado en edición de colección y de lujo.

El décimo álbum como solista del músico, surgió tras su participación en el proyecto The Beatles Anthology, el que rescató material inédito de los Fab four al que se le sumó una película documental en que los mismos integrantes contaban su historia. De alguna forma, el impulso creativo se res

“(The Beatles Anthology) me recordó los estándares de The Beatles y el estándar que alcanzamos con las canciones. En cierto modo, fue un curso de actualización que estableció el marco para este álbum”, recordó “Macca” años después.

De hecho, el nombre del disco surgió a partir de una antigua entrevista a John Lennon, en los días en que la banda de Liverpool se hacía un lugar en la industria musical. Cuando se le preguntó por el origen del nombre del grupo, con su fértil imaginación, inventó: “Fue una visión: un hombre apareció en un pastel en llamas [”Flaming pie" en inglés] y dijo: ‘desde hoy serán los Beatles con una A’”.

El álbum, producido por McCartney junto a Jeff Lynne y George Martin, contó con la participación de invitados como Ringo Starr, Steve Miller, Linda McCartney y su hijo James. Entre los temas más destacados están el single “Young Boy”, “Calico Skies”, “The song we were singing”, entre otras.

En la versión 2020, estará disponible en edición de doble CD y vinilo cuátruple. Pero también en ediciones de colección y de lujo que incluyen material adicional, demos y grabaciones caseras, fotografías inéditas, un libro con un diario de grabación, prints de fotografías de Linda McCartney, e incluso por primera vez, la edición en single de 45 rpm de "The Ballad of the Skeletons″, la colaboración registrada en 1996 entre Paul McCartney, Philippe Glass, Lenny Kaye y el poeta Allen Gingsberg.

La reedición de Flaming Pie estará disponible desde el 31 de julio, aunque ya se puede adquirir por anticipado acá.