Series canceladas y renovadas en 2020: un resumen actualizado

Renovadas

-Curb your enthusiasm: HBO renovó la serie protagonizada por Larry David para su temporada 11.

-Ozark: Netflix continuará la historia de la familia Byrde por una cuarta temporada y final, la que estará dividida en dos partes de 7 episodios cada una.

Ozark

-Lucifer: Warner anunció una sexta temporada y final para la historia que sigue al Diablo viviendo en Los Angeles.

-The Sinner: La ficción de NBC que gira en torno a misteriosos homicidios, fue confirmada con una cuarta temporada.

-Love Life: La serie centrada en las historias amorosas de una persona (Anna Kendrick) -desde la primera a la última relación- fue renovada para una segunda entrega. Es la primera serie renovada de HBO Max.

-We are here: HBO estrenó seis episodios del docu-reality que sigue a tres ex participantes de RuPaul’s Drag Race recorriendo Estados Unidos, y ya anunció que fue renovada para una segunda temporada.

-It’s Always Sunny In Philadelphia: La comedia que gira en torno a los dueños de un pub irlandés en Filadelfia fue renovada para tener 15 temporadas.

It's always sunny in Philadelphia

-What We Do in the Shadows: Basada en la cinta homónima dirigida por Taika Waititi, FX anunció una segunda temporada.

-Dave: La serie de FXX protagonizada por una versión ficticia de Lil Dicky fue renovada para una segunda temporada.

-The Goldbergs: La comedia ambientada en la década de lo 80 e inspirada en la familia del productor y guionista Adam F. Goldberg, tendrá una octava temporada.

-Black-ish: La sitcom de ABC fue renovada para una séptima temporada.

Black-ish

-Last Man Standing: La comedia protagonizada por Tim Allen tendrá una novena temporada.

-The Resident: Si bien abundan las serie médicas, la ficción que debutó en 2018 ya tiene tres temporadas y fue renovada para una cuarta.

-Gentefied: Los tres primos mexicanos que persiguen el sueño americano con su local de tacos, seguirán sus aventuras con una segunda temporada en Netflix.

-The Good Fight: La serie de temática jurídica tendrá una quinta temporada.

-Bob’s Burgers: La serie animada de Fox tendrá una novena y décima temporada.

Bob's burgers

-NCIS: La saga NCIS renovó temporada para su versión original -décimo séptimo ciclo- para NCIS: New Orleans y NCIS: Los Angeles.

-MacGyver: El reboot de la serie ochentera fue renovada para una quinta temporada.

-Insecure: La comedia de HBO fue renovada para una cuarta temporada.

-Westworld: La serie distópica de HBO fue renovada para una cuarta temporada.

-Locke & Key: Basada en la novela gráfica de Joe Hill y el chileno Gabriel Rodríguez, fue renovada para una segunda temporada.

Locke & Key

-Queer Eye: El docu-reality protagonizado por los fab five y sus asesorías de estilo en diversos ámbitos, tendrá una quinta temporada.

-Lost In Space: La serie de ciencia ficción tendrá una tercera temporada y final.

-Law & Order, SVU: Ley y orden, Unidad de víctimas especiales seguirá como una ficción de extensa emisión y confirma su temporada 22.

-Chicago Fire, Chicago Med y Chicago PD: Las historias ambientadas en Chicago fueron renovadas para una novena, sexta y octava temporada, respectivamente.

-Atypical: La serie de Netflix protagonizada por Sam tendrá una cuarta temporada y final.

Atypical

-The Blacklist: James Spader seguirá con la serie criminal por una octava temporada.

-Are You Afraid of the Dark?: El clásico noventero regresó como miniserie en 2019 y fue renovada para una segunda entrega.

-Sex Education: La serie británica ambientada en un colegio y que se centra en la educación sexual de padres y estudiantes, confirmó una tercera temporada.

Sex Education

-The Good Doctor: Quien fuera protagonista de Charlie y la fábrica de chocolate y Bates Motel, seguirá en pantalla con la quinta temporada de The Good Doctor.

-The Crown: Los sucesos en torno a la familia real continuarán con Imelda Staunton tomando el relevo como la Reina Elizabeth II. La quinta temporada será la última.

-Better Call Saul: El spin-off de Breaking Bad continuará por una sexta y última temporada.

-You: La serie protagonizada por Penn Badgley sobre un joven obsesivo y psicópata, fue renovada para un tercer ciclo.

You

-Star Trek: Picard: Patrick Stewart seguirá en encarnando el capitán de la flota estelar con una segunda temporada de la serie.

-Shameless: La serie de Showtime fue renovada para su temporada 11.

-American Horror Story: La serie thriller fue renovada para tener 13 temporadas. Actualmente tiene 10 ciclos emitidos.

-Riverdale: El grupo de adolescentes aparentemente perfectos seguirán desentrañando misterios durante una quinta temporada.

-Dynasty: La ficción basada en la historia televisiva de los 80, tendrá una cuarta temporada.

-Killing Eve: La serie ganadora del Emmy, escrita por Phoebe Waller-Bridge, fue renovada por una cuarta temporada.

Killing Eve

-DC’S Legends of Tomorrow, Supergirl, The Flash y Batwoman: Las series protagonizadas por héroes de DC Cómics fueron renovadas por una sexta -en el caso de Legends of Tomorrow y Supergirl-, séptima para The Flash y segunda para Batwoman.

Canceladas

-Sunnyside: Tuvo 1 temporada y fue emitida por NBC.

Sunnyside

-Reprisal: Tuvo 1 temporada y fue emitida por Hulu.

-Harlots: Tuvo 3 temporadas y fue emitida por Hulu.

-Cops: Tuvo 28 temporadas y fue cancelada en el marco de las protestas antiracistas.

Cops

-Astronomy Club: Tuvo 1 temporada y fue emitida por Netflix.

-Next in Fashion: Tuvo 1 temporada y fue emitida por Netflix.

Next in fashion

-Schooled: Tuvo 2 temporadas y fue emitida por ABC.

-Single Parents: Tuvo 2 temporadas y fue emitida por ABC.

-Emergence: Tuvo 1 temporada y fue emitida por ABC.

-The Purgue: Tuvo 2 temporadas y fue emitida por USA Network.

The Purgue

-Treadstone: Tuvo 1 temporada y fue emitida por USA Network.

-Man with a Plan: Tuvo 4 temporadas y fue emitida por CBS.

Man with a plan

-Carol’s Second Act: Tuvo 1 temporada y fue emitida por CBS.

-God Friended Me: Tuvo 2 temporadas y fue emitida por CBS.

-V-wars: Tuvo 1 temporada y fue emitida por Netflix.

V-wars

-AJ and the Queen de RuPaul: Tuvo 1 temporada y fue emitida por Netflix.

-Hawaii Five-O: Tuvo 10 temporadas y fue emitida por CBS.

-Insatiable: Tuvo 2 temporadas y fue emitida por Netflix.

Insaciable

-Ray Donovan: Tuvo 7 temporadas y fue emitida por Showtime.

-Spinning Out: Tuvo 1 temporada y fue emitida por Netflix.

Spinning out

-Soundtrack: Tuvo 1 temporada y fue emitida por Netflix.

-Sorry For Your Loss: Tuvo 1 temporada y fue emitida por Facebook Watch.