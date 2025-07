“Fue una ilusión óptica”: Beausejour recuerda el fallo de Higuaín que paralizó a la Roja en la final de la Copa América

El 4 de julio de 2015 está grabado en la historia de la Roja. Fue el día en que la Selección ganó su primera Copa América. Los detalles de ese día aparecen en la memoria y hay algunos instantes que pudieron haber tomado otro rumbo. Uno de ellos, es el fallo de Gonzalo Higuain en el último minuto del tiempo reglamentario.

Lionel Messi arrancó en la mitad de la cancha, Marcelo Díaz no pudo bajarlo y el astro avanzó hasta cederle el balón a Ezequien Lavezzi. El Pocho buscó habilitar al Pipita y el atacante llegó exigido y no pudo dar con el marco.

Ahora, a 10 años del día que Chile celebró su primer título, Jean Beausejour, uno de los protagonistas de la jornada y de los que salen, precisamente, en la foto de la acción, relata como fue la jugada.

Beausejour, en la final de la Copa América. . Por Pedro Rodríguez

“Eso fue una ilusión óptica... De la cámara, de la posición donde estaba cada uno. Yo invito a la gente a que vean la repetición, por la actitud corporal de Claudio (Bravo) y la mía, que éramos los que estábamos más cerca de la jugada, prácticamente ya estábamos pensando en el saque de valla”, dijo el exlateral a Canal 13.

“No tenía ángulo. Era muy difícil. Ya estábamos pensando en salir”, complementó. En esa línea, el actual comentarista deportivo compara la definición con la de la Copa América Centenario, donde la Roja logró el bicampeonato un año más tarde: “A mí me pasó, y que fue muy parecida a la del 2016, que sentía que conforme iba pasando el partido, más opciones teníamos de ganar”.

“Sentía al equipo muy cómodo físicamente. Me acuerdo que cuando el Alexis hace el gol es como que no tenía todavía noción de... Me preguntaba, ‘¿la ganamos nosotros? Si siempre cae para el otro lado’. ¿Cómo va a ser verdad que nosotros la estemos ganando? Como que tenía que ver con eso, como que lo encontraba todo medio surreal”, agregó.

Beausejour también da detalles de lo vivido después. “Me había despegado del jugador y estaba en modo hincha preguntándome si realmente la habíamos ganado en casa jugando de esa manera frente a Argentina. Fue como súper loco porque a partir de ahí ya como que todos entramos en trance y estábamos en piloto automático y celebración”, dijo.