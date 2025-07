Coordinador programático de Matthei critica la campaña de Kast y acusa que hay “menos contenido”

En una nueva edición de Desde la Redacción de La Tercera, el coordinador programático de la campaña de Evelyn Matthei, José Luis Ossa, defendió las propuestas de gremialista y marcó las diferencias con las otras cartas de la derecha que aspiran llegar a La Moneda.

Bajo ese marco, afirmó: " Cuando yo leo los planes semanales de José Antonio Kast, no veo mucha sustancia, de verdad. Veo muy buenos títulos, veo una muy buena campaña publicitaria, pero veo menos contenido , menos sustancia que me permita decir ‘por aquí va que nos va a sacar de la crisis económica’, o ‘por aquí va que va a poder lograr un cambio en seguridad’“.

“Nosotros, muy por el contrario, hemos decidido ser muy serios en nuestras propuestas de tener la pelota en el suelo, y decir ‘esto lo vamos a hacer así, con gastos comprometidos que se puedan realizar, con fechas muy claras, y sobre todo siendo muy responsables’”, aseguró.

En esa línea, continuó: “La única candidata que ha hablado del gasto fiscal, que yo sé que es una cosa súper impopular o que no tiene gran masividad, pero que habla de su responsabilidad, es Evelyn Matthei, la única”.

“No sabemos qué van a hacer los otros candidatos con el gasto fiscal. Yo me pregunto si hay un problema con esos temas y en general con el profesionalismo de una campaña en términos de los contenidos, y es que puede ser muy necesario para gobernar, pero no sirve para nada para ganar elecciones”, lanzó.

“Los únicos que hemos presentado propuestas para rebajar listas de esperas de forma muy concreta somos nosotros. Los únicos que hemos mostrado propuestas muy concretas para bajar el déficit habitacional somos nosotros, y así suma y sigue. Yo de verdad no he visto eso en ninguno de los otros contrincantes que van a estar en la papeleta”, dijo.

Contribuciones

El miembro del equipo de Matthei también fue consultado por la exención de contribuciones a la vivienda, materia que ha sido respaldada por republicanos y que en el pasado la exalcaldesa criticó.

Frente a ese tema, expuso que lo que “ella ha sostenido es que uno debe ser muy responsable fiscalmente y las contribuciones, sobre todo de las tres grandes comunas del sector oriente, ayudan mucho para financiar las comunas populares”.

“Solo el 25% de los chilenos paga contribuciones. El 75% no paga contribuciones porque vive en lugares donde no se cobra contribución. Entonces, este es un problema muy complejo”, dijo.

Requerido sobre los motivos para subirse ahora al tema, Ossa respondió: “Porque no sabíamos, al menos yo, que habían subido al 137%”.

Dicho eso, aclaró que no se habían subido “a la declaración constitucional de la eliminación de contribuciones”, ya que “las contribuciones no se eliminan o no se sujetan constitucionalmente”.