Para Valle Nevado la FNE enfrenta una paradoja: autorizar la compra de El Colorado y Farellones, o arriesgar su quiebra

La estadounidense Mountain Capital Partners (MPC), la dueña controladora de dos de los principales centros de esquí de la Región Metropolitana, Valle Nevado y La Parva, anunció esta semana que llegó a un acuerdo con Richard Leatherbee, actual controlador de Andacor, dueña de los centros de esquí de El Colorado y Farellones, para tomar el control de estos.

Sin embargo, la operación, que significa que MPC invertirá hasta $6.000 millones en un aumento de capital que reforzará las finanzas del grupo, tiene que ser aprobada por la Fiscalía Nacional Económica (FNE).

Ante este escenario, Ricardo Margulis, gerente general del Holding MCP Chile y Valle Nevado, estima que la FNE tiene que autorizar o no la compra, pero en caso de que la opción fuera la segunda, surge el tema de que Andacor busque otro mecanismo para evitar la quiebra.

“La Fiscalía obviamente está bastante preocupada del tema del aumento de precios y de la concentración (...) Pero Andacor está en una organización concursal, y ellos necesitan a este inversionista que haga un aporte de capital para que pueda pagar sus deudas y financiar sus futuras inversiones. En caso contrario, la empresa podría verse enfrentada a una liquidación”, dijo Margulis en Radio Infinita.

Ante este contexto, el ejecutivo planteó que “la paradoja aquí es que, por un lado, la Fiscalía podría decir, ‘oye, mira, el 100% de concentración es malo’, pero, por otro lado, si Andacor entra en un proceso de liquidación (...) podrían quedarse Valle Nevado y La Parva como el 100% de la industria en la Región ”.

“No me atrevo a pronosticar lo que va a hacer o no la Fiscalía Nacional Económica, pero yo creo que no hay riesgos en el sentido de que aquí venga un monopolio ”, agregó.

Margulis respaldó su mirada, apuntando que lo que buscan como operación es generar mayores ingresos vía más visitas, por lo que medidas como subir los valores de los centros de esquí no estarían entre sus planes.