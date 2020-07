Un viaje a la era OK Computer: Radiohead cierra serie de conciertos de cuarentena

A tono con el ánimo revisionista que abrió la pandemia, desde abril, Radiohead compartió una serie de trece conciertos de archivo que concluye esta jornada con el registro de su presentación en Les Eurockéennes, Francia, fechada el 4 de julio de 1997.

El concierto corresponde a un show del Against Demons Tour, en que el grupo promocionó su álbum OK Computer, lanzado el 21 de mayo de ese año. Por ello, en el set de 15 canciones se incluye seis cortes de ese disco como “No Surprises”, Paranoid Android”, “Airbag”, “Lucky”, “Exit Music (for a Film)” y “Climbing Up the Walls”.

Además, en el repertorio del concierto se incluye siete temas del disco The Bends, como “My Iron Long”, “Bones”, “Just”, “Street Spirit Fade Out)”, entre otras.

“Ha sido divertido sintonizar y compartir algunos de nuestros shows favoritos”, escribió el bajista del grupo, Colin Greenwood, en una publicación de Twitter, en que anuncia el streaming disponible en el canal de YouTube del grupo desde las 17.00 horas de Chile, 16.00 de México y 18.00 de Argentina.

También están disponibles los shows anteriores que recogen presentaciones en festivales como Coachella y Bonaroo.