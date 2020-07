Brian Epstein a la pantalla: el mánager de Los Beatles tendrá su biopic

Parecía como cualquier mediodía. Ese 9 de noviembre de 1961, no era muy distinto a otras jornadas. Estudiantes y empleados del sector bajaban a la intimidad del Cavern Club para ver a una banda local que se había ganado un nombre. The Beatles se habían fogueado en los rudos bares de marineros en Hamburgo y con ese bagaje fueron fichados como banda de acompañamiento para la grabación de un sencillo del cantante Tony Sheridan, además de hacerse un espacio como banda estable en el Club.

Pero ese día, en el público se encontraba un personaje especial. “Recuerdo que Bob Wooler anunció: ‘Tenemos entre nosotros al señor Brian Epstein, propietario de NEMS’ y todos dijeron: ‘Oh, vaya. Ya ves’”, cuenta George Harrison en el libro The Beatles Anthology. El sujeto, era dueño de una tienda de discos y había llegado atraído por la curiosidad de conocer al grupo; un muchacho le había preguntado por el disco que ellos grabaron como acompañantes de Sheridan y él no supo darle una repuesta -entre otras cosas porque figuraron como The Beat Brothers y no como Beatles-. Entonces decidió acercarse a ese lugar.

El resto es historia conocida. Entre las húmedas paredes del Cavern, bastaron unos minutos para que Epstein se fascinara con el grupo, y tras conversar con ellos en las bambalinas -e insistir mucho-, se convirtió en el mánager del grupo. El mito de la época aseguró que se sintió atraído por John Lennon; pero entre quienes le conocieron circularon rumores y afirmaciones que desmienten o confirman, según se lea.

Pero en lo profesional, la reputación y alcance como figura de Epstein fue tal -probablemente, junto al Coronel Parker, que manejaba a Elvis, eran los más famosos mánagers de su tiempo-, que le permitió lanzar a otros artistas de Liverpool a la palestra, como Cilla Black, Gerry and the Pacemakers y Billy J Kramer y The Dakotas.

Con una breve experiencia en la actuación, Epstein se preocupó de pulir la puesta en escena del grupo, que hasta entonces parecían más unos pandilla de replicas de Gene Vincent. Movió parte de sus redes en el mercado discográfico y les consiguió sus primeras aproximaciones a los sellos discográficos (primero, una frustrada experiencia en Decca y luego en Parlophone). De allí a que el mismo Paul McCartney lo reconociera como el “quinto Beatle”.

The Beatles y Brian Epstein

Biógrafos y cercanos lo perfilan como un hombre reservado -en especial de su homosexualidad-, refinado y sensible. Su historia, acabada con su muerte por sobredosis de fármacos en agosto de 1967, fue un golpe duro para la banda. De allí a que su figura sea la escogida para una biopic, en línea con las producciones sobre personajes de la era dorada del rock & roll como Rocketman o Bohemian Rhapsody.

Se trata de un filme titulado Midas Man. Según publica el portal Variety, se trata de “una historia emotiva, ingeniosa y sincera de la alegría del éxito y las terribles presiones de un riesgo indescriptible y un deseo insatisfecho”.

La dirección está a cargo de uno con experiencia en los cruces entre cine y música, el sueco Jonas Akerlund. Este acumula una carrera como director de videoclips en que ha trabajado con una variada cartera de aristas; estuvo a cargo de “Ray of Light”, de Madonna, “Whiskey in the Jar” de Metallica, “The Everlasting Gaze” de The Smashing Pumpkins, entre muchos otros.

En su trabajo como cineasta, Akerlund tiene en su currículum más breve, en que suenan proyectos como Polar (estrenada en Netflix en 2019), Lord of Chaos, además de liderar el trabajo del documental The Confessions Tour, que registra la gira del álbum Confessions on a Dance Floor, de Madonna.

“La historia de Brian Epstein tiene todo lo que busco en una historia -dijo Akerlund, segñun reproduce Variety- Se trata de la singularidad de Brian para mí. Me encanta que Brian pareciera saber a cada paso lo que nadie más sabía, vio cosas que nadie más vio. Su visión era asombrosa, creó una cultura que no existía. La película es más como recorrer la mente de Brian y cómo era ser él que cómo una cosa llevó a la otra cronológicamente. Quiero devolverlo a la vida“.

La película Midas Man se rodará en locaciones de Londres, Liverpool y Estados Unidos, y su estreno se espera -hasta ahora- para 2021.