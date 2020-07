Mis lágrimas se secan solas: cómo se hizo “Tears dry on their own” de Amy Winehouse

"Todo lo que puedo ser para ti es esta oscuridad que conocemos, y este arrepentimiento al cual me acostumbré", comienza a cantar Amy Winehouse desde la habitación del Grand Hotel, justo antes de salir a recorrer el Hollywood Boulevard el 22 de mayo de 2007.

Bajo la dirección del cineasta David LaChapelle -quien había trabajado en los clips de artistas como Whitney Houston, Elton John y Christina Aguilera-, la cantante británica protagonizó el video de la cuarta canción de su disco Back to black, el segundo de su discografía y el último publicado en vida.

El colorido video muestra a la artista -en ese entonces de 23 años- caminando por la calle californiana ignorando todo a su alrededor al estilo de "Bitter sweet symphony" de The Verve, mientras canta su sencillo que habla de la pena que la corroe tras su ruptura, y la determinación de seguir adelante a pesar de ese dolor.

Él se aleja El sol se pone Él se toma el día, pero soy adulta Y a tu manera, en este tono azul Mis lágrimas se secan solas

“Es una canción sobre mi ruptura con Blake, mi ex. Muchas de estas canciones [de Back to black] son sobre él. No debí estar en una relación con él porque él estaba involucrado con alguien más. La canción es sobre cuando nos separamos y me dije a mí misma:‘Sí, estás triste, pero lo superarás'. Y lo hice”, dijo Winehouse al diario The Sun en 2006.

Un año después, la artista dijo a su público en Shepherd's Bush que la canción "trata de cuando estás en una relación y sabes que va a terminar, y sabes que estarás triste, pero sabes que tienes que hacerlo".

La letra fue compuesta por Amy Winehouse al igual que la melodía original, la cual fue reemplazada por un 'sampleo' de la canción "Ain't no mountain high enough" interpretada por Marvin Gaye y Tammi Terrel, y creada por Nickolas Ashford y Valerie Simpson.

Pero la versión creada por Winehouse no quedó en el olvido. Fue rescatada y publicada en el disco póstumo Lioness: Hidden Treasures (2011) bajo el nombre “Tears Dry”.