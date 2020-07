Series: lo mejor y lo peor que vi en cuarentena

Gonzalo Maza, director y guionista

Lo Mejor: I may destroy you (HBO). Debe ser el mejor testimonio de la cultura de violación que todos los días deben enfrentar todas las mujeres del mundo. La serie es autoconsciente, política, chistosa y mil otras cosas más, menos autocompasiva. Y hasta el soundtrack es genial.

Lo Peor: Ya dejé de hablar de las cosas que no me gustan. Antes era crítico de cine y lo hacía todo el tiempo. Pero ya me mejoré.

Simón Soto, escritor y guionista

Lo Mejor: Voy a elegir algo que no es nuevo, pero que yo antes no había visto. Me refiero a Community (Netflix/Amazon), de Dan Harmon. Me ha parecido una comedia brillante, hilarante, prodigiosa gracias a sus personajes y a la imaginación alucinada de Harmon.

Lo Más Decepcionante: ¿Qué me ha decepcionado? No demasiadas cosas. El tiempo es tan escaso y valioso, que apenas me topo con algo insufrible, pongo stop de inmediato. Intenté, por ejemplo, revisitar Six feet under (HBO), y me pareció tan añeja y tan obvia en sus recursos, que di un paso al costado.

Daniela Lagos, crítica de series de La Tercera

Lo Mejor: I may destroy you (HBO). Michaela Coel creó una serie como ninguna que se haya visto antes, desnudó su propia experiencia de haber sido abusada y la transformó en una ficción compleja, con momentos livianos, tristes, atemorizantes, adorables e incómodos.

Lo Más Decepcionante: Run (HBO). Por un par de capítulos todo está bien... hasta que ya no. La historia se vuelve poco interesante, los personajes menos encantadores, el ritmo se pierde. Sin duda no es lo peor que ha aparecido en este tiempo, pero con el nivel de expectativas generadas, es una caída fuerte.

Enrique Videla, guionista

Lo Mejor: The plot against America (HBO). David Simon y Ed Burns (The deuce) cambian radicalmente su estilo naturalista en una miniserie ambientada en una realidad paralela donde un simpatizante de Hitler llega a la presidencia de EE.UU. Una verdadera joya llena de referencias a 2020.

Lo Más Decepcionante: Locke & Key (Netflix). La adaptación de la novela gráfica de Joe Hill y Gabriel Rodríguez se perdió una gran oportunidad a la hora de dar vida al universo complejo, tenso y lleno de imaginación del cómic. Una lástima.

Natalia Marcos, periodista y crítica de El País

Lo Mejor: I may destroy you (HBO), creada y protagonizada por Michaela Coel que aborda el consentimiento sexual desde diferentes perspectivas y de una forma directa y sin tapujos, además de entrar en otros debates espinosos sin cortarse. La otra con la que me quedo es Normal people (Starzplay), que adapta la novela de Sally Rooney.

Lo Más Decepcionante: Entre las decepciones me quedo con Run (HBO), creada por Vicky Jones, amiga y colaboradora de Phoebe Waller-Bridge (Fleabag), que llegó con unas expectativas muy altas quizá por ese background y arrancó bien, pero se desinfló muy rápido con dos protagonistas que parecían ir de un lado a otro como pollos sin cabeza.

Christian Ramírez, crítico de El Mercurio y conductor de Civilcinema

Lo Mejor: Silicon Valley (HBO). En vez de ser una simple serie cómica, es acerca del trabajo, lo fascinante, lo absorbente y, en último término, lo fútil que también puede resultar.

Lo Más Decepcionante: Esta suerte de imposibilidad de las series latinas de ponerse al nivel de sus contrapartes europeas y angloparlantes. Ya hemos visto los casos de las terceras temporadas de La casa de las flores y La casa de papel. También puede decirse eso de otras producciones como El presidente.

Mónica Garrido, periodista de Culto

Lo Mejor: La segunda temporada de Sex education (Netflix). Se ambienta en una secundaria, pero a diferencia de la típica ficción adolescente, el sexo es constante no solo en pantalla, sino también en las conversaciones.

Lo Peor: Run (HBO) partió como avión, pero se estrelló estrepitosamente. La química entre los personajes es excitante, pero acumulan una cantidad de energía que arrojan por la ventana.

Paula del Fierro, guionista

Lo Mejor: A pocos días del asesinato de George Floyd volví a ver con mi familia Mississippi burning. Un drama clásico, robusto y universal y a nuestro pesar, tan vigente cuando se estrenó en 1988 como hoy en el 2020.

Lo Peor: Fácil, la película 365 días (Netflix). Una premisa de historia misógina y ofensiva, porno soft haciéndose pasar por “una historia de amor”, historia mal hilada, predecible y aburrida.

Cristina Alzate, crítica de series de El Dínamo

Lo Mejor: El segundo ciclo de Ugly delicious (Netflix), el programa de viajes y comida del chef David Chang. En cuarentena toma una connotación más profunda, porque explora cómo la comida construye comunidad.

Lo Más Decepcionante: Making the cut (Amazon). Heidi Klum y Tim Gunn dejaron Project runway para hacer su propia versión, con presupuesto ilimitado. Inventaron un recocido del original, pero más aburrido. Otra decepción fue El presidente (Amazon).