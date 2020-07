Mike Fleetwood y Stevie Nicks recordaron a Peter Green: “Descansa tranquilo, tu música sigue viva”

La sorpresiva muerte del guitarrista Peter Green, confirmada el pasado 25 de julio, encontró eco en dos exmiembros en la banda Fleetwood Mac, de la cual Green fue el gran motor.

Por un lado, Mike Fleetwood, el baterista y uno de los miembros fundadores en 1967, se refirió a su ex colega en declaraciones a Rolling Stone. Fue categórico: “Nadie ha entrado en las filas de Fleetwood Mac sin reverenciar a Peter Green y su talento”.

A principios de este 2020, Fleetwood dio una entrevista al citado medio donde contó cómo fue la última vez que se habían visto en persona. “Fue hace aproximadamente un año y medio. Salí con mi novia y pasé el día con él. Él no es el Peter que yo conocía, claramente. Pero él toca la guitarra acústica “, dijo Fleetwood.

En la ocasión, Fleetwood detalló algunos puntos de la vida personal de su colega, de la cual destacó su sencillez, y también se refirió tangencialmente a los problemas mentales que lo aquejaron: “Le encanta pintar, y pescar es su hobby. No es ningún secreto que giró a la izquierda y nunca regresó, pero está bien. También tiene muy poco o ningún ego, lo cual es increíble. ‘¿Te das cuenta de lo que hiciste?' ‘No, no. Sí, supongo que sí‘. No tiene ego sobre lo que hizo”.

Era tanta la admiración que Fleetwood sentía hacia su excolega que se dio maña de organizar un recital en su homenaje que se hizo el pasado 25 de febrero en el London Palladium, a beneficio de la organización Teenage Cancer Trust. En el show pasaron, entre otras estrellas, David Gilmour, Steven Tyler, Neil Finn, Pete Townshend, Billy Gibbons, Christine McVie, Bill Wyman, Kirk Hammett, Noel Gallagher y hasta el mismísimo John Mayall.

Green no se presentó en el show, aunque Fleetwood dijo al respecto: “Parece que va a venir. Quiere mantener un perfil muy, muy bajo, y eso está bien. Esto es sobre el viaje que Peter tomó en la música, y esa música todavía está viva”.

“Peter, te extrañaré, pero descansa tranquilo. Tu música sigue viva. Te agradezco por pedirme que sea tu baterista hace tantos años. Lo hicimos bien y abrimos un camino musical infernal para que muchos lo disfruten. Dios te apresure, mi querido amigo”. Cerró el baterista.

“Cambiaste nuestras vidas”

Por otra parte, la cantante Stevie Nicks, quien entró a la banda en 1975 y fue protagonista estelar del giro hacia un sonido más pop que el grupo adquirió hacia fines de los 70′s, también tuvo palabras para Green, pese a que no alcanzó a compartir lugar en la banda con él, puesto que el guitarrista se había marchado cinco años antes debido a sus problemas de salud mental.

“Mi mayor pesar es que nunca pude compartir el escenario con él. Siempre esperé en mi corazón que sucediera“.

“Cuando escuché por primera vez todos los discos de Fleetwood Mac, me impresionó mucho tocar su guitarra. Fue una de las razones por las que estaba emocionada de unirme a la banda. Su legado vivirá para siempre en los libros de historia de Rock n Roll“, agregó Nicks.

“Cambiaste nuestras vidas, gracias Peter Green por eso”, cerró Nicks.