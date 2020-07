Regina King: “Cuando leí el guión de Watchmen nunca había visto algo así”

Watchmen, del escritor y productor Damon Lindelof, no solo adaptó libremente el cómic de Alan Moore y Dave Gibbons, también logró erigir una serie de primer nivel en elenco, narrativa, entretención, música y complejidad.

Culto tuvo acceso a una rueda de prensa con Regina King, la protagonista del fenómeno televisivo disponible en HBO, una actriz de carácter y que ha hecho una carrera importante en el último lustro (American crime, The leftovers, Seven seconds), quien se luce en uno de los roles protagónicos de Watchmen como Angela Abar y Sister Night, una detective de la policía de Tulsa que usa un disfraz similar al hábito de una monja y un pasamontañas con el que demuestra solidez en las escenas de acción.

-Regina, ¿puedes contarnos un poco sobre Angela, cómo encaja en el mundo, cuál es su papel? Ella tiene múltiples roles en la serie.

-Sí, ella usa varias máscaras, pero creo que todos lo hacemos. Todos lo hacemos en la vida y la forma en que está navegando en este universo alternativo es un ejemplo, creo, muy sutil pero verdadero, de cómo estamos navegando en la vida real. Tenemos que usar máscaras diferentes. En algunos espacios, es posible que no seamos tan pacientes como debemos ser, y a veces se necesita un poco de sabiduría, y a veces es algo natural que hacemos para protegernos, especialmente cuando somos más jóvenes.

"Siempre llevaba máscaras en la escuela secundaria, iba de grupo en grupo, porque nunca tuve ese grupo de niños con el que siempre salía. Siempre fui la persona que estaba con los skaters los lunes, con los fumadores de hierba los martes. Siempre estás tratando de adaptarte, de encajar, y usas estas máscaras mientras lo descubres".

-Trabajaste con Damon Lindelof en The Leftovers. ¿Qué te atrajo de este proyecto con él?

-¡Oh Dios!, quiero decir que como actor esperas tener proyectos diferentes siempre. No quieres que la gente se vaya después de ver una pequeña exposición sobre tu carrera y diga: 'Bueno, sí, sus personajes son todos iguales'. Si has interpretado a la esposa cuatro veces, quieres que cada esposa sea diferente, ojalá. Pero cuando leí el guión de Watchmen nunca había visto algo así y nunca antes vi a alguien como ella.

Regina King habla de Angela Abar, el personaje que es a ratos el motor de la historia y a veces el paria con que Lindelof quiere resumir lo que quiere decir con Watchmen. Después de todo en ella descansa uno de los conflictos centrales y la carga dramática de todo lo que une a la masacre de Tulsa con Vietnam, y tal vez uno de los giros más brillantes de la temporada.

-Has hecho muchas películas y programas en donde la conversación ha girado sobre temas raciales, pero de una manera histórica. ¿Qué piensas que Watchmen y tu personaje agregan a esa conversación?

-Creo que todos estamos en una zona medio gris. Creo que todos tenemos buenas intenciones, pero a veces lo que puede parecer la opción correcta para el momento, más tarde descubrimos que no lo es. Cuando la gente dice: 'Oh, eres una gran madre, tu hijo es genial', yo digo: 'Bueno, lo sabré cuando sepa que está en terapia, hablando de esa vez que decidí hacer X, Y o Z'. Todo puede ser bien intencionado, pero nuestras circunstancias pueden cambiar siempre. Puedes comenzar a hacer cosas porque estás emocionalmente motivado a hacerlo, no solo porque es por el bien de todos. Creo que con Angela lo que la hace única es que ella no entró por el bien de todos; ella vino de un lugar emocional... aunque si le preguntaras, ella no diría eso.

"Probablemente, conscientemente, Angela ni siquiera se da cuenta de que ha tomado ciertas decisiones porque todavía está lidiando con el dolor que le ha sido transmitido, que ha logrado reprimir y ha logrado seguir adelante, sin saber lo que sucedió antes.

Entonces, podemos emprender este maravilloso viaje sobre la familia con el telón de fondo del racismo y la vigilancia y es un espejo perfecto para lo que está sucediendo en este momento, porque eso está ocurriendo ahora, hoy mismo. Estamos sentados aquí y hay nueve de cada 10 posibilidades de que entremos a las redes sociales y encontremos algo ofensivo con respecto a la raza y el género que alguien con poder está diciendo, haciendo, y es parte de la estructura de Estados Unidos. Felicito a Damon por usar la masacre de Tulsa como punto de entrada a la historia de nuestra nación, pero también por honrar responsablemente este material que es tan querido por él".

-Hay muchas mujeres increíbles en Watchmen. No digo que no haya hombres increíbles también, pero ¿te parece una serie particularmente feminista?

-Nunca lo enfoqué de esa manera, así que si se siente así creo que es genial. Quiero decir, creo que ese es uno de los asuntos que dan esperanzas, que las personas terminen siendo ese uno en vez de los nueve... y que queden sintiendo algo y, si eso es lo que te queda, es increíble.

-¿Qué sientes al ver el afiche de Watchmen?

-Es difícil para mí no mirarlo cuando aparece en la calle, y el hecho de que está en todas partes. Cuando voy sentada en mi auto y un autobús se detiene y resulta que miro hacia la derecha y me estoy mirando a mí misma... viéndome a mí misma luciendo bastante jodidamente ruda. Definitivamente necesito uno de esos afiches.