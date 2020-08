Myriam Hernández: “Voy a hacer algunas cosas rockeras como Myriam-E”

Myriam Hernández ha debido transitar nuevas direcciones para resistir estos días difusos e inciertos. “Me he descubierto como buena dueña de casa, me he preocupado mucho de que no engordemos, haciendo comidas ricas y saludables. He meditado, no lo hacía; me ayuda como terapia para relajarme. Incluso me ha tocado estar en funerales virtuales, de amigos queridos, y con los niños reflexionamos que no necesitamos nada mas que lo necesario para vivir y ser feliz”, asume la artista, invitada ayer al programa Sesiones íntimas de Culto que se emite por La Tercera y Culto.

Pero quizá la situación más inédita de todas aún no sucede. Pasará recién a fin de mes, cuando se suba a un teatro vacío y ofrezca tres conciertos vía streaming, cantando para un público imaginario y sin recibir aplausos de vuelta, una escena casi distópica para una figura habituada a los espacios colmados: las fechas con el domingo 23 de agosto (Íntima), el sábado 29 (Lado B) y el domingo 30 (Éxitos). Se trata además de presentaciones temáticas, que se desarrollarán en vivo y que fueron reagendadas desde julio por motivos sanitarios (tickethoy.live).

“Será como cuando ensayas, cuando vas al teatro y pruebas sonido. Intentaré hablar antes con el público, eso servirá mucho”, dice en torno a los recitales que guardan una labor fina de arqueología discográfica. Por ejemplo, en el primero interpretará Amor, amor, de Lolita Flores, tema que cantó en la primera presentación de su vida, con sólo 11 años. También habrá un guiño a Selena Quintanilla, descubierta en cuarentena.

-¿Hay canciones suyas que ya le aburren?

-Escucho muy poco música mía, porque me recuerda el nerviosismo previo, entonces lo hago con el estómago apretado. Hay una que nunca me gustó mucho: “Corazón desorientado”, me aburría que fuera tan insistente. En “El hombre que yo amo” hace tiempo que cambié la conjugación de la letra; me encantó en su momento, pero ahora me siento incómoda, porque es una oda a un príncipe azul, se siente como una persona sumisa.

-¿Cómo es cantarle al amor?

-El amor permite todo. Yo le canto al amor de pareja, de hijo, de madre, entre dos hombres, entre dos mujeres. Hay mucha gente de la comunidad gay que va a mis conciertos y muchas canciones le vienen perfecto, como “Mío”, “Un hombre secreto”, “Tonto”, “Eres”. Si mañana llega a mis manos una canción que hable del amor entre dos mujeres o entre dos hombres, no tengo problema con eso. He pensado hacer una canción así, no esta creada, esta dentro de mis posibilidades de temas a tratar.

En lo inmediato, Hernández también habla de otro cambio posible: “Cuando partí, querían que tocara rock y que me llamara Myriam-E. Mi hijo me dijo: ¿qué tal si en esta cuarentena le das vida a Myriam-E? Vamos a subir algunas cosas a Spotify. Cantaré un tema de Celeste Carballo, el mismo que me pidieron cuando me querían probar como rockera cuando partí. Es Y me vuelvo cada día más loca. Es bueno en esta pandemia retomar sueños o proyectos que dejaste en pausa”.