Milagros estrena EP: “Me interesa el ejercicio del remix”

16 de octubre de 2019. En lo que resuena como otro mundo -aunque sólo han pasado diez meses-, Fernando Milagros presentaba nuevas canciones ante un repleto Teatro Nescafé de las Artes, fanaticada siempre fiel ante un músico de lenguaje en constante expansión. Pero 48 horas más tarde, lo que era presente y actualidad se volvió rápidamente una escena fuera de época.

Pese a ello, y quizás como parte de la persistencia que ha definido su trayectoria, el cantante siguió despachando planes, torciendo primero el vértigo del estallido social y después el de la pandemia. Mientras en noviembre lanzó Serpiente, su sexto álbum y donde retomó su credo por la raíz latinoamericana, el 12 de mayo publicó “Pelo negro”, nuevo single junto al grupo Matanza, de naturaleza mucho más sintética.

Sin mucha tregua, Milagros hoy sumará un nuevo proyecto a su equipaje reciente: se trata del EP Pelo negro extendido, donde el mismo tema adquiere formas múltiples bajo las manos o las voces de distintos creadores, como la dramaturga Isidora Stevenson, el escritor Francisco Ortega, los productores Tomás Urquieta, Dj Raff, Jin Yerei y el director Felipe Ríos.

“A pesar de que son de mundos distintos, lo que tienen en común ambos discos es una búsqueda por algo hipnótico en los ritmos, por una cosa media oscura que quiero seguir trabajando”, dice el músico, invitado ayer al espacio Sesiones íntimas de Culto de La Tercera.

Sobre su opción por lo colaborativo y las remezclas, plantea: “Creo que el arte no está en tratar de hacer algo totalmente distinto a otro, sino en el detalle, en las texturas. Me interesa el ejercicio del remix, el citar, tenemos una acumulación tan grande de contenidos que me parece un poco pretencioso creer que estás inventando algo”.

Además, Milagros ofrecerá este sábado 15 un concierto online a través de la plataforma Venu. Entradas en //live-venu.com/#/.