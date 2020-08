Sebastián Yatra: “Como persona de Medellín, se puede salir adelante haciendo arte y no con el narcotráfico”

Llega al mail un comunicado de prensa en torno a las novedades de Sebastián Yatra, figura resonante del pop latino y la música urbana en los últimos años. En su parte central, dice: “Yatra ha escalado rápidamente a la fama entre las audiencias latinas más jóvenes, como demuestran sus siete sencillos en alcanzar la posición #1, y más de 12 billones de reproducciones combinadas, logrando más de 35 millones de seguidores en redes sociales y YouTube”.

24 horas después, el colombiano está frente a una pantalla, hablando desde Miami con Sesiones íntimas de Culto de La Tercera, y le toca responder.

Todas las reseñas de su carrera destacan los millones y millones que logran sus canciones. Cuando va a sacar un nuevo sencillo, ¿siente esa carga de tener que seguir repitiendo esas cifras ampulosas?

Sería una mentira decirte que no, porque sí, yo a veces me pongo mucha presión. Y no debería. Pero uno es muy exigente y perfeccionista, y ahí uno debe aprender a no compararse ni con nadie ni con uno mismo. Si uno empieza a compararse con cada canción que ha hecho, y si esa canción no supera los números anteriores, es como “uy, ¿qué pasó?”. Hay que dejar que cada tema tenga una curva, su vida.

De alguna forma, ese cara a cara frente a las voluminosas estadísticas de una trayectoria iniciada en 2014 se repitió hace sólo un par de días, el 21 de agosto, cuando lanzó el single A dónde van junto al rapero puertorriqueño Álvaro Díaz. Esta semana también se publicó su video. Un track de ánimo melancólico, bajo el patrón y el ritmo habituales de los sonidos urbanos, aunque Yatra lo define de modo mucho más absoluto: “es lo más cool que he hecho”.

Después se explaya: “Álvaro es lo máximo, un pelado que lleva mucho tiempo haciendo música y ahora está creciendo en la escena. Me gustan los acordes de la canción, el bajo, como entra el coro, como está armonizada, la guitarra al final. Es un mundo, siempre te ofrece cosas nuevas”.

Algo característico de su carrera, y de su generación, es la cantidad de duetos que ha hecho, desde Ricky Martin hasta Carlos Vives. ¿Cómo se logra una identidad cuando hay tantas canciones interpretadas con otros?

Lo hablaba hace un tiempo con Ryan Tedder, de la banda OneRepublic. Él me mostraba algunos estilos que estaba haciendo y hablábamos de que al final no importa qué géneros estés cantando, lo más importante es tu voz, tu interpretación. La carta de presentación que uno tiene es la voz. Es bacano también no quedar encasillado y salir de tu zona de confort.

¿Cómo imagina su carrera en diez o quince años? ¿Haciendo música urbana? ¿Tiene algún referente?

Siempre he tenido como referente a Enrique Iglesias, desde chiquito. Sería espectacular. El año entrante voy a iniciar una gira con él y con Ricky Martin.

Usted, al igual que J Balvin o Maluma, nacieron en Medellín. ¿Cuánto cree que el reggaetón ha ayudado a renovar la imagen de la ciudad o a que hoy quienes nacen ahí quieran ser como ustedes y no como otra clase de personajes del pasado?

Es muy bacano poner ese granito de arena dando un ejemplo de que, como colombiano y persona de Medellín, se puede salir adelante haciendo arte y trabajando y esforzándonos, y no con el narcotráfico y tantas otras cosas que han manchado el nombre de Colombia en el pasado, que nos han hecho mucho daño como sociedad . Hay mucha gente de Medellín , no solo en la música, que nos dan ejemplo a los niños y jóvenes de otro tipo de carreras. Si yo lo pude lograr, y Balvin, y Maluma, y Karol, y Juanes, ellos también lo pueden lograr.