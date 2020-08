Charlie Parker se vuelca al streaming en su centenario

Se puede decir que Charlie Parker nació en el lugar y la época correcta: en Kansas City, un 29 de agosto de 1920. Siete años mas tarde, la ciudad que se reparte entre Missouri y Kansas, recibió a la orquesta de Count Basey y al mismo tiempo patentó el llamado “Kansas City jazz”, eslabón entre el swing y el bebop. En esa caldera musical, un Parker de sólo 13 años abandonó el colegio y se dedicó a practicar con su saxo entre 11 a 15 horas diarias.

Su vida fue tan acelerada y corta como las imprecaciones que moduló con su instrumento y a los 34 años ya estaba muerto. La autopsia determinó que la causa fue una combinación de úlcera perforada, cirrosis y neumonía, aunque todos sabían que su adicción a la heroína precipitó el fin.

Charlie “Bird” Parker fue uno de los fundadores del llamado bebop junto al trompetista Dizzy Gillespie y el pianista Thelonious Monk. Todos ellos barrieron con el melódico swing para crear al nervioso, rítmico y desafiante nuevo estilo

A 100 años de su nacimiento varias conmemoraciones en Estados Unidos debieron trasladarse al terreno virtual debido a la pandemia. Hay espectáculos pagados, pero también existen opciones gratis como la el canal de YouTube de Jazz at Lincoln Center, que aloja actualmente un panel con varios músicos y expertos en Bird, entre ellos el saxofonista Rudresh Mahanthappa, la baterista y cantante Terri Lyne Carrington, el productor Koyaki y el saxofonista Charles McPherson, quien colaboró en la banda sonora del filme Bird.

Justamente la celebrada película de Clint Eastwood con Forest Whitaker en el rol de Charlie Parker está también disponible para arriendo y compra en Google Play y Apple TV Plus.

En las plataformas de streaming musical hay al menos tres nuevos álbumes recopilatorios de Parker, destacando el extenso The Savoy 10-inch LP Collection, que recorre registros hechos entre 1944 y 1948 para Savoy Records. Y entre los discos de homenaje, el guitarrista italiano Pasquale Grasso acaba de lanzar Solo Bird, mientras que no se puede dejar de nombrar al disco en vivo Birt at 100 de los saxofonistas Vincent Herring, Bobby Watson y Gary Bartz.