Lo mejor y peor de los MTV VMA’s 2020: un resumen

Desde diferentes partes de Nueva York, los artistas de la edición 2020 de los MTV VMA’s llevaron el canto y baile en modalidad virtual a los fans de la música contemporánea.

Artistas como Lady Gaga, The Weeknd, Maluma, BTS, Black Eyed Peas y más, presentaron sus canciones en una noche que dio los mayores triunfos a la mujer de “Poker face” y al popular artista que suena fuerte en Tik Tok.

En el marco de la pandemia, se agregaron dos categorías: Mejor video musical desde casa y Mejor interpretación en cuarentena. Y el premio anual Michael Jackson Video Vanguard Award, fue cambiado por el Tricon Award.

Lo mejor y lo peor de la noche lo detallamos a continuación.

Lo mejor

Lady Gaga

Lady Gaga se adjudicó cinco premios: Artista del Año, Canción del Año, Mejor Colaboración, Mejor Fotografía, y el Premio TRICON. Además, llamó la atención por sus diversos vestuarios y las deslumbrantes presentaciones de un mix de canciones: “Enigma”, “Chromatica II”, “911”, “Rain on Me” y “Stupid Love”.

The Weeknd

El cantante y productor canadiense presentó “Blinding lights” desde lo alto de un edificio, con un helicóptero sobrevolando y culminando con fuegos artificiales. Su discurso de agradecimiento al recibir el premio a Video del Año y Mejor Video R&B, también causó impacto al aludir directamente a la consigna Black Lives Matter: “Es realmente difícil para mí celebrar ahora y disfrutar este momento, así que solo voy a decir justicia para Jacob Blake y justicia para Breonna Taylor”.

DaBaby

El rapero realizó un mix de las canciones “Peephole”, “Blind” y “Rockstar” junto al grupo de baile Jabbawockeez. DaBaby se refirió a la pandemia y a Black Lives Matter a través de la escenografía, la que contó con un automóvil de policía, un letrero que decía “Dejen de matarnos”, y un final en llamas.

Miley Cyrus

Miley Cyrus interpretó su más reciente sencillo “Midnight Sky” y recordó su icónico video “Wrecking Ball” de 2013, solo que en vez de una gran bola de demolición, usó una bola disco.

Maluma y CNCO

Si bien sus actuaciones fueron pregrabadas, los artistas Maluma y CNCO interpretaron “Hawai” y “Beso”, respectivamente, llevando la energía latina a los MTV VMA’s.

Lo peor

Black Eyed Peas

Los de “Pump It” aplicaron luz en sus genitales. Ya lo había hecho Doja Cat iluminando partes estratégicas de su traje de sirena, sin embargo, cuando Black Eyed Peas lo hizo, el resultado fue más bien burdo. En paralelo, se sintió la ausencia de Fergie en la banda. Si bien interpretaron “Vida Loca” (ft. Tyga y Nicky Jam), en el hit de 2009 “I Gotta Feeling”, se resintió la falta de su ex líder femenina. Lo que incluso se convirtió en tendencia en Twitter.

Ariana Grande

Ariana Grande se llevó cuatro premios a su casa por su colaboración con Lady Gaga en “Rain on me” y “Stuck With U” con Justin Bieber. Sin embargo, solo actuó una vez junto a Gaga y no fue parte de los discursos, solo publicó un escueto tuit.

“Nuevamente estoy llorando, Lady Gaga. Eres la más graciosa e impresionante. Estoy muy agradecida por ser parte de esto. Gracias MTV VMA’s y a mis bebés, de nuevo!! Los amo mucho”, escribió en su cuenta personal.

Ganadores

Video del año: The Weeknd, “Blinding Lights”

Premio Tricon: Lady Gaga

Artista del Año: Lady Gaga

Canción del año: Lady Gaga / Ariana Grande, “Rain on Me”

Mejor Artista Nuevo: Doja Cat

Mejor canción latina: Maluma, “Qué Pena” [ft. J Balvin]

Mejor dirección: Taylor Swift, “The Man” (dir. Taylor Swift)

Mejor colaboración: Lady Gaga / Ariana Grande, “Rain on Me”

Mejor canción Hip-Hop: Megan Thee Stallion, “Savage”

Video “for good”: ELLA, “I Can’t Breathe”

Mejor video R&B: The Weeknd, “Blinding Lights”

Mejor canción pop: BTS, “ON”

Mejor canción rock: Coldplay, “Orphans”

Mejor fotografía: Lady Gaga / Ariana Grande, “Rain on Me “(fotografía: Thomas Kloss)

Mejores efectos visuales: Dua Lipa, “Physical” (efectos visuales: EIGHTY4)

Mejor video musical desde casa: Ariana Grande / Justin Bieber, “Stuck with U”

Mejor desempeño en cuarentena: CNCO, Unplugged at Home

Mejor canción K-Pop: BTS, “ON”

Mejor grupo: BTS

Mejor canción alternativa: Ametralladora Kelly, “Bloody Valentine”

Mejor edición: Miley Cyrus, “Mother’s Daughter” (edición: Alexandre Moors y Nuno Xico)

Mejor dirección de arte: Miley Cyrus, “Mother’s Daughter” (dirección de arte: Christian Stone)

Mejor coreografía: BTS (coreografía: Son Sung Deuk, Lee Ga Hun y Lee Byung Eun)