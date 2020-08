Niña baterista desafía a Dave Grohl a un challenge y esto fue lo que pasó

“Dave Grohl, I challenge you to a drummer” (Dave Grohl, te desafío a un duelo de bateristas). Son las primeras palabras del video en que una niña de 10 años llamada Nandi Bushell, emite sin dudar. Y a continuación se lanza a una interpretación bastante correcta de “Everlong”, de Foo Fighters.

En la descripción de vídeo, Bushell señala: “¡Mi sueño es un día tocar con Dave Grohl, Taylor Hawkins y todos los @Foo Fighters! Sr. Grohl ¡Me encantaría tener una batalla de tambores con usted! ME ENCANTA Everlong, es muy difícil de jugar porque es muy rápido pero muy DIVERTIDO. #davegrohl #taylorhawkins #foofighters Gracias por apoyarme”.

La chica es una evidente fan del grupo, tanto que en el acabado del bombo y el tambor tiene rayados el nombre del ahora sexteto.

Y en tiempos donde los virales son pan de cada día, por supuesto, el mismísimo Dave Grohl respondió en la cuenta de Twitter de Foo Fighters. Aceptó el desafío.

En rigor, el ex Nirvana tocó cerca de 30 segundos de “Everlong”. “No he tocado esa canción desde el día que la grabé en 1997 -respondió Grohl-. Nuestro baterista Taylor Hawkins toca esa canción en la gira para nosotros casi todas las noches”. El tema fue parte del segundo álbum de Foo Fighters, titulado The Colour and the Shape.

Pero Grohl, no solo se contentó con tocar “Everlong”, aprovechó de devolver a la gentileza y le lanzó un challenge a la pequeña. Tiene que tocar “Dead End Friends” de Them Crooked Vultures.

“He visto todos tus videos, te he visto en la televisión, eres un baterista increíble. “Me siento muy halagado de que hayas elegido algunas de mis canciones para tus videos”, dijo Grohl a Bushell. “Esta es mi respuesta a tu desafío. Ahora la pelota está en tu cancha“.

La pequeña Bushell, desde su Mac, y con una visible emoción e incredulidad en su rostro, respondió en Twitter poco después: “¡Desafío aceptado! Sr. Grohl, ¡es increíble! Muchas gracias.”

En su canal de YouTube, Nandi Bushell tiene otros videos tocando otras canciones rockeras en su batería. Como “Toxicity”, de System of a Dawn; “Basket case”, de Green Day; “In Bloom”, de Nirvana; “Killing in the name” de Rage against the Machine; “No one knows”, de Queens of the stone age; e incluso la clásica ”Good times, bad times”, de Led Zeppelin.

Pero el talento parece salírsele de los bolsillos a la pequeña, pues tiene videos como multiintrumentista, como con “Guerrilla radio”, de Rage against the machine; o “Love will tears us apart”, de Joy Division.

No es la primera vez

En 2018, una chica japonesa, Yoyoka , de 8 años de edad, también fue viral por tocar en la batería una poderosa versión de “Good times, bad times”, del legendario Led Zeppelin I (1969).

Y hubo reacción de parte del mismísimo Robert Plant, quien señaló en una entrevista con la radio Q, de CBC: “Es increíble. Y la cuestión es que para ella es muy fácil. Es muy difícil desde el punto de vista técnico, creo que John Bonham se sorprendería y se alegraría. Es increíble”.