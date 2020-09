El universo de Army of the Dead de Zack Snyder se expande en Netflix

Netflix anunció que Army of the Dead, la película del director Zack Snyder (El hombre de acero, Batman v Superman: Dawn of Justice), tendrá dos nuevas creaciones derivadas del filme.

“Estoy increíblemente emocionado por la oportunidad de asociarme de nuevo con Netflix ahora que expandimos el universo de Army of the Dead, tanto con una precuela internacional, como explorando además el mundo visualmente dinámico de la animación”, señaló el también director de Watchmen y Sucker Punch.

“Ha sido una colaboración maravillosa y estamos entusiasmados de que Netflix vea el potencial de esta propiedad intelectual tan grande como nosotros lo vemos”, añadió.

Zack Snyder

Netflix dio a conocer que la precuela será producida en Alemania, estará dirigida por Matthias Schweighöfer y seguirá a Ludwig Dieter, su personaje en Army of the Dead.

Mientras que la serie animada Army of the Dead: Lost Vegas, narrará la historia de Scott (Dave Bautista) y su equipo de rescate durante el inicio del desplome de Las Vegas, mientras enfrentan el misterioso origen del estallido zombi.

Netflix anunció hoy que Zack Snyder dirigirá dos episodios de la serie animada, mientras que el showrunner Jay Oliva (The Dark Knight Returns) también dirigirá dos episodios.

Army of the Dead. Matthias Schweighfer y Zack Snyder

Army of the Dead de Snyder incluye a un elenco estelar formado por Dave Bautista, Ella Purnell y Ana de la Reguera, entre otros. La película estará disponible en Netflix en 2021 y seguirá a un grupo de mercenarios dentro de Las Vegas, Nevada infestada de zombis, quienes tratarán de lograr el mayor asalto jamás intentado.