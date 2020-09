Operación MMXX: Cómo Asesinar a Felipes en el lado de las máquinas

Tiempo ha, casi una década y media atrás, los chilenos Cómo Asesinar a Felipes (CAF) se iniciaron grabando un disco en cinta, inspirados en los músicos de jazz de los setenta que hacían rendir sus horas de estudio con pocas tomas y tocando todos en conjunto.

Eran, alrededor del 2007, en años de agitación del llamado nuevo pop chileno, dos frentes dentro de un mismo bando. Por un lado, tres estudiantes de la Escuela Moderna más interesados en la música intuitiva que en la académica y dos elementos activos de la escena chilena de rap. Es decir: piano (Marcos Meza), bajo (Seba Bala) —de sonido tipo contrabajo— y batería (Felipe Metraca), además de MC (Koala Contreras) y DJ (Spacio).

“El hip hop es nuestro punto de unión pero, a medida que empezamos a componer lo que sería nuestro primer disco, comenzamos a desarrollar un lenguaje propio basado en las influencias y búsquedas de cada uno”, decía por entonces el baterista Felipe Metraca, “además Koala es capaz de hacer rap sobre compases irregulares, lo que nos permitió llevar la música donde quisiéramos”.

Koala Contreras

Cambio

Hoy, luego de un par de movimientos, CAF —que reemplazó el piano por el saxo y la flauta traversa a cargo del músico Cristián Gallardo— cuenta los días para el lanzamiento de MMXX, su octavo disco de estudio.

Para el nuevo trabajo, compuesto por siete canciones, del cual ya adelantaron “Hemos vuelto del abismo”, los músicos decidieron cambiar los instrumentos orgánicos y acústicos por sintetizadores y drum machines.

Cómo Asesinar a Felipes

“Desde la primera vez que nos juntamos a hacer música, siempre hemos tenido la inquietud de hacer algo diferente artísticamente, de tratar de proponer algo nuevo”, dice a Culto el DJ Spacio, “esa siempre ha sido nuestra idea al crear, no estancarnos”.

“Tampoco es una decisión tan pensada, es algo que nos sale natural por la química que hay entre los cinco miembros de la banda”, agrega Metraca, baterista del grupo y productor musical del disco, “no es que digamos ‘hagamos algo que nunca se haya escuchado’, si no que simplemente nos ponemos a hacer música”.

Según Spacio —que hace unas semanas editó su debut en solitario —, el formato con máquinas comenzó a repetirse en el itinerario de CAF: “de esos show dijimos ‘¿por qué no crear nuevas canciones con este formato?’ y así salió la idea, de ponernos en un lugar donde no hemos estado, a lo mejor incómodo, que es un método que nos ha funcionado en el tiempo”.

“Una frase que ocupamos en una canción dice: ‘Ahora, lo que ha de suceder, es que tienes que entender lo que ya sabes’ y eso es lo que quisimos aplicar en esta misión, lo que ya sabemos como CAF, pero en otras armas”, añade.

“Siempre nos han llamado los sintetizadores, como dice Carlitos los hemos integrado en nuestra música desde Comenzará de nuevo (2012), pero esta vez hicimos todo con ellos”, detalla Metraca, “Seba toca los bajos en el Korg MS-20 y el Moog Taurus, Gallardo el Roland RS-202 y yo programé las baterías en la MPC”.

Gallardo y Seba Bala

-En esta nueva búsqueda de sonido, ¿qué encontraron?

DJ Sp@cio: Haciendo un disco con máquinas tienes una muy entretenida etapa de diseño sonoro, de qué tipos de sonidos ocuparás y cómo se ensamblan en la canción. Por ejemplo, para una melodía puedes ocupar un sonido de órgano o un sintetizador de los 80, y la composición toma caracteres muy diferentes. Otra cosa que no habíamos ocupado es algo tan básico como la sincronización mediante midi, que es una herramienta sumamente efectiva y abre un universo de posibilidades. En resumen encontramos muchas cosas técnicas que nos abrieron grandes posibilidades artísticas.

Felipe Metraca: Para mí una buena canción funciona en todas las instrumentaciones, desde orgánico/acústico hasta electrónico. Lo medular de las canciones fue compuesto de la misma manera que los discos anteriores y posteriormente lo pasamos a lo sintético. Eso fue un proceso de búsqueda muy entretenido.

Cómo Asesinar a Felipes - Foto: Ignacio Gálvez

“Claramente tiene la esencia de CAF”, dice el hombre ancla del sello estadounidense Koolarrow Records y músico de Faith No More, Billy Gould, quien además mezcló el nuevo disco del conjunto, “aquí es donde los llevó su música y es obvio que provino de su propia inspiración, así que solo puedo apoyar eso”.

“Creo que esta vez lograron hacer algunas cosas diferentes a los discos anteriores, algo que va mucho más allá del cambio en la instrumentación”, agrega vía mail desde San Francisco, “creo que han creado una declaración de principios mucho más directa y sucinta que cualquier otra cosa que hayan hecho antes. No hay mucha ambigüedad en esto, y le hablan a personas sin el pulido digital que parece dominar el mundo de la música pop en estos días. Creo que aquí hay mucho enfoque y profundidad”, dice Gould consultado por Culto.

CAF y Billy Gould

-¿Qué es lo mejor y qué es lo peor de trabajar con CAF?

-Trabajar con estos chicos tiene muchos aspectos positivos... están muy concentrados en su música, no tienen miedo de correr riesgos y, personalmente, me agradan. A los 5 minutos de escuchar la demo que me enviaron, sabía de dónde venían y me di cuenta de que tenían una calidad extraordinaria. No puedo decir que haya una parte “peor”, pero siempre ha habido desafíos para mí. ¿Cómo presentas una música así cuando no hay nada con que compararla? Cuando algo es tan único, es mucho más complejo encontrarle una plataforma, lleva más tiempo y cada batalla es dura. Pero, nuevamente, esto no es realmente negativo cuando se siente que el trabajo vale la pena.

Seba Bala

-Brian Eno dice que elige a los artistas por su sentido del humor; Rick Rubin, cuando siente que le gusta pasar el tiempo con ellos; y Gustavo Santaolalla contó que los encuentra con “la panza”. ¿Cómo eliges a los que trabajan contigo?

-Me gustan los artistas que realmente puedan aprovechar mi ayuda, pero que también puedan enseñarme algo. Para mí, esa es la esencia de una buena relación creativa.

Continuidad

Al igual que para su debut homónimo (2008), CAF registró el nuevo MMXX en cinta, justo la semana anterior a la cuarentena en Santiago a causa de la pandemia por coronavirus.

“Una extraña y buena coincidencia, ya que durante la pandemia usamos nuestra energía en la postproducción del disco”, cuenta Metraca, que también figura como productor ejecutivo del registro, “lo grabamos con Arturo Zegers, a cinta, pero esta vez experimentamos más con ese formato: pusimos algunas partes en otras velocidades y ocupamos todas las posibilidades que da el tipo de grabación análogo”.

Operación MMXX

En otro guiño a sus inicios, CAF invitó al primer pianista de su formación, el músico Marcos Meza, para grabar con su Fender Rhodes en MMXX. “Le da un color increíble, ese es un timbre muy característico en la historia de CAF”, añade el baterista.

Marcos Meza

Sobre las letras de un trabajo escrito con posterioridad al estallido social, el músico explica: “Sin dudas tiene mucho de lo que pasó y sigue pasando, son temas que la banda viene hablando hace más de 13 años, así que finalmente es darle continuidad a lo que veníamos haciendo”.

Y asegura que las máquinas también le dan “algo retro futurista medio apocalíptico” al disco “y eso acompaña de manera perfecta los textos de Koala”; además, el arte gráfico a cargo —como siempre— de Ariel Altamirano, “hace alusión directa a la contingencia”.

Luego cierra: “Finalmente es un retrato de este año, por eso el disco lleva por nombre MMXX”.

CAF

-¿Cómo llegan a los remixes a cargo de Igor Cavalera y Scientist, que entiendo serán parte de un disco aparte?

Metraca: Como te contaba teníamos el disco grabado y comenzó el encierro por la pandemia, no solo en Chile sino que en el mundo, es decir tenías a un montón de músicos con mucho tiempo libre, y se nos ocurrió invitarlos a que fueran parte del disco. Por supuesto fue Billy (Gould) quien nos ayudó a seleccionar y contactar a los remixers. En este avance están los remixes de Igor y Scientist, pero hay más aún y es una selección de músicos muy diversa y ecléctica, que representan mucho nuestros gustos musicales.

MMXX, lo nuevo de CAF, podrá ser escuchado completo el próximo 16 de octubre en plataformas digitales e incluirá un segundo disco de siete remixes con las firmas de productores de dub como Mad Professor y Scientist, el mexicano Toy Selectah, Gigante Sound e integrantes de Sepultura, Napalm Death y Faith No More.

“Es la continuación del final de Naturaleza Muerta... el comienzo de algo”, anunciaba hace unos días el MC Koala Contreras, a través de un comunicado.

Marcos Meza y Koala Contreras

La banda también anunció que el disco será editado en vinilo y CD, y posteriormente en casete.