Luis Fonsi: “He visto cómo se le ha faltado el respeto al latino en EE.UU.”

Luis Fonsi se define como una persona tímida, sobre todo cuando recuerda aquellas ocasiones en que intentó declararle su amor a una mujer. Pero a la hora de cantarle al mundo y expresar sus posturas ante la sociedad actual, el puertorriqueño no se sonroja y sabe cuándo alzar la voz. Lo hizo hace tres años, cuando abrazó la música urbana junto a Daddy Yankee y transformó a Despacito en el gran fenómeno del pop latino. Y lo hizo también la semana pasada, al cantar ese mismo hit durante un acto de campaña en Florida de Joe Biden, el candidato demócrata para las próximas presidenciales de EE.UU.

“No soy fanático de la política. He hecho muy pocas cosas ligadas a la política. Pero cuando llega un momento en que hay que alzar la voz, levanto mi mano con mucho respeto y humildad porque no es donde más cómodo me siento, en este caso para pedirle a los americanos que salgan a votar”, explica el músico desde su casa en Estados Unidos, invitado al programa Sesiones íntimas de Culto.

Desde allí lanzó, este mes y junto a Farruko, su más reciente sencillo, Perfecta, en una nueva alianza de acento boricua donde combina balada y ritmos urbanos.

“Hace rato que no soy de una línea. No soy baladista ni reggaetonero, soy cantante. Estudié música clásica porque me gusta la música y porque quise aprender a componer, a producir, a arreglar. Pude cantar con Juan Gabriel y Juan Luis Guerra como puedo hacerlo con Daddy Yankee y Justin Bieber, y gracias a Dios la gente me ha aceptado en esos dos mundos”, comenta.

¿Cómo se gestó este tema?

Perfecta nació aquí en mi casa, en una sesión de composición vía Zoom con Andrés Torres y Mauricio Rengifo, con la idea de hablar de esa búsqueda de la perfección en el amor, de esa mujer perfecta que ni se da cuenta pero es perfecta para mí. Es hablar muy positivo de la mujer, decirle que no tiene que ser una modelo de Victoria’s secret, eres perfecta para mí y te lo voy a decir.

A propósito de hablar positivo, ¿por qué decidió darle su apoyo a Joe Biden?

En este caso fue para celebrar el mes de la hispanidad, porque he visto cómo se ha tratado al latino en EE.UU., cómo se le ha faltado el respeto, cómo nos quieren quitar nuestros derechos. No podemos ni hablar español en la calle. Vi cómo el presidente Trump se burló de los puertorriqueños luego del huracán María, nos tiraron papel higiénico en la cara. Para mí eso ya no tiene que ver con política, es una falta de respeto y me lo tomo personal. Entonces, en esta elección, en este mundo que estamos viviendo, quise alzar la mano y decir que necesitamos un cambio, necesitamos cuidarnos y protegernos. y pedirle a la gente que salga a votar.